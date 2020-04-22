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【重磅快評】無法想像地球日50周年 竟然「天天天藍」

聯合報 / 主筆室
今天是呼喊守護地球的「地球日」50周年，新冠病毒已讓地球人關機，圖為紐約時代廣場幾乎空無一人。路透
今天是呼喊守護地球的「地球日」50周年，新冠病毒已讓地球人關機，圖為紐約時代廣場幾乎空無一人。路透

今天是呼喊守護地球的「地球日」50周年，場景奇特到超乎地球人想像。不再呼喊「關燈1小時」，新冠病毒已讓地球人關機，人際互動降至最低、資源消耗意外的減少，油價跌至空前低點，卻少有人開車上路狂飆。變得靜悄悄，人類退居地球生物圈的配角。

難以想像的局面一一出現；紐約時代廣場、東京新宿過去擠爆如今空無一人，巴黎香榭大道遊人讓步、野豬逛大街，南非克魯格國家公園獅子隨意橫躺睡大覺，開普敦街頭竟然企鵝散步，許多久為城市及商業活動帶來困擾的各式汙染，竟然噪音少了，空汙降低，天空藍了。

人類從不曾想像病毒是地球村另個足可扭轉乾坤的角色，防疫、抗疫、消滅病毒是至尊至上的人類想法，很糟糕，新冠戰役至今人類一敗塗地，且戰且走；試圖在快篩、應對病毒藥物、疫苗建立防線，迄今還糾結在科技匯整、商業利益，減緩確診、死亡的恐怖數字，沒有改善的進度。

地球人不曾經歷過的「關機」確實是難以想像的變化，人類關機的同時，生態系萬物相對快樂開機，連困擾多時的PM2.5也退讓，確實是至尊人類過去沒曾想過的局面；這時候才想從1917西班牙空前大流感給人類的教訓找出點經驗，遲了、也不可能：病毒早已變形、遠颺。

從對抗疫病的角度，人類想方設法消滅細菌、病毒，不惜破壞地球村原本的共存和諧；但審視生態系的角度，人類不認識的物種豈止成千上萬，是人類的多少萬個倍，難道要為人類存活無虞全數消滅？

該怎麼應戰？抗疫？中生代毒物學家信誓旦旦，但歷經SARS，再之前迎戰疫病的學界、醫界前輩語帶保留，大致是新冠病毒家族在地球已百年，甚或更久，它原在哪裡？或會去哪裡？人類完全無從知悉；所謂的消滅病毒，至今只是人類的想像。

不一樣的地球日是反省的時刻。英國99歲的二戰老兵Captain Tom為了感謝醫護人員努力，誓言繞著自己花園來回步行100圈，望為英國醫療系統募款，善款募了多少不重要，重要的是他的感言︰「我們最終會走出來 一切都會好的。」他的意思應不只是戰勝病毒。

英國 醫護人員 二戰 新冠肺炎

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