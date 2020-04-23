美洲原住民獨特遊牧文化 讓來到溫哥華島的殖民者也驚嘆

溫哥華島 VANCOUVER ISLAND 時期：1849-1866 年 人口：30,000 人 面積：31,285 平方公里 圖／聯經出版

木造殿堂

他掏出一根菸，然後把菸盒塞回外套口袋，接著躺在甲板椅上。他感到訝異。這個島看起來像龐大岩石，從北到南被遼闊的森林覆蓋。年輕貴族巴雷特– 倫納德（Charles Barrett-Lennard）透過蔡司雙筒望遠鏡窺探溫哥華島──紐西蘭以東最大的太平洋島嶼。

巴雷特– 倫納德在克里米亞戰爭（Crimean War）擔任騎兵苦戰一番後，與同袍軍官費茲塔布斯（Napoleon Fitzstubbs）航行度假。他們帶了一艘相當大的獨桅帆船放在甲板上，也帶幾隻狗同行，包括一隻純種鬥牛犬。當時是1860 年夏末，他們打算繞著溫哥華島航行；庫克（James Cook）船長於1778 年登陸，是第一個踏上這個島的歐洲人。

溫哥華島最南端的維多利亞港有幾棟構成行政中心的木屋，他們在外頭將獨桅帆船的索具安裝妥當後，啟程朝東航行。他們計畫先沿著靠近美洲大陸那側航行，穿越喬治亞海峽（Strait of Georgia）。他們處於順風狀態，陽光燦爛，皇家泰晤士河遊艇俱樂部的旗幟在船尾飄揚。沒多久，他們看見第一批美洲原住民：黑眼珠，古銅色皮膚，寬臉、顴骨突出，黑色直髮從未修剪。他們穿著「怪異的鮮豔服裝」，48 無一例外。有個酋長想以物易物交換鬥牛犬，巴雷特– 倫納德斷然拒絕。他提議以西裝褲交換東西，但酋長興趣缺缺，雖然那條褲子是龐德街名店西爾斯（Hills of Bond Street）製作的。

在克拉闊特灣（Clayoquot Sound），他們很快發現沿岸空地有幾個美洲原住民村落。他們對當地建築傳統嘖嘖稱奇：「看到這些建築物後，我心中產生的驚奇感覺與初次走訪巨石陣（Stonehenge）殊無二致。」

這些房子和火車站一樣大，粗糙的骨架由直徑超過1 公尺的柱子構成。鞍形屋頂和牆壁覆蓋的是以楔子劈開的寬廣木板。而且，不可思議的是，居民是游牧民族。游牧民族通常有兩、三個村子，會在村子之間來回。他們每次搬遷，會拆下木板，把房子的骨架留在原地。

十九世紀中葉，溫哥華島住著三萬多名美洲原住民，包括瓜求圖族（Kwakiutl）、努卡奴族（Nuu-chah-nulth）和沙利殊語系（Salish）各族。他們狩獵兼採集維生，也供應水獺、麋鹿、海狸、松鼠的毛皮給英屬哈德遜灣公司（British Hudson Bay Company）。

他們的酬勞是刀具、單手鍋、針線，但最重要的報酬是羊毛毯――實際上等於溫哥華島的貨幣。羊毛毯由哈德遜灣公司特別生產，價值反映在尺寸和編織的彩色條紋數量。

哈德遜灣公司成立於1670 年，隨後獨占北美洲所有毛皮交易，勢力範圍直達北極圈。該公司於1846 年在溫哥華島建立維多利亞交易站後，立刻簽署十年合約，經手當地所有進出口。公司當地主管道格拉斯（James Douglas）從基層做起。他身材壯碩、眉毛粗、鬍鬚長，因而外貌具有威嚴。而且他和美洲原住民相處融洽。

哈德遜灣公司獲利豐厚的消息很快傳到海洋另一端，英國於1849 年決定將溫哥華島正式列為殖民地。英國派遣三十二歲貴族布蘭夏（Richard Blanshard）擔任這個殖民地的第一任總督。他受過良好教育，而且遠比道格拉斯受過更多文化薰陶――至少在他自己眼中如此。他的任務是建立有效率的政府。此外，他要為英國的移民鋪路。可是，整個計畫遇到大問題。哈德遜灣公司不樂見任何改變。它不願意看到溫哥華島擠滿移民，而是希望保留遼闊、無法穿透的森林並維持森林的狩獵機會。況且，它希望和供應皮毛的美洲原住民維持良好關係。

關係交惡

道格拉斯和布蘭夏之間的角力，原始實力和正式權力之間的對決，舞台已經搭好。布蘭夏很快發覺，哈德遜灣公司的英文首字母縮寫HBC 也可以解讀為這裡比基督重要（Here Before Christ）。他準備不周，無法對抗下至民眾、上至政府官員的各個層面一致反對，第一回合就認輸。

接下來，布蘭夏似乎把氣出在美洲原住民身上。他從未掩飾自己對原住民文化的輕蔑。他覺得，他們缺乏紀律和理性，必須加以控制，以免他們「像所有野蠻人那樣容易勃然大怒」。經過幾次牽涉原住民的輕微暴力事件後，他安排一次懲罰行動。而且，他未花任何力氣嘗試找出真正罪魁禍首，而是讓部族受到集體懲罰，燒掉幾個原住民村落。此舉引發致命後果。有一段期間，原住民和島上白人――包括哈德遜灣公司――彼此之間的所有合作充滿不確定性。

我們不知道，布蘭夏最後是在壓力下被迫離開，還是他純粹對周遭一切感到厭倦。可是，他擔任總督不到兩年就辭職，返回英國。在接下來的日子，他一有機會就發這個殖民地的牢騷：「不過是個皮草交易站。」

毫不意外，道格拉斯接下總督職位，同時繼續管理哈德遜灣公司。他呼籲恢復和原住民合作，持續發展自己和這些「森林之子」的友誼。在這段期間抵達的少數新移民對當地感到失望，移居美洲大陸而消失。

溫哥華島的氣氛大幅改善，當地原住民和白人的衝突遠少於同時期北美其他地區。

行文倫敦的殖民地管理單位，提出發行郵票需求的也是道格拉斯。他建議，為了節省經費，與相鄰的美洲大陸殖民地英屬哥倫比亞（British Columbia）共同發行郵票。他認為，發行一款郵票就足夠，還附上自己覺得必要設計元素的草稿。每張有兩百四十枚郵票的一百張全張應該足敷所需。

英國維多利亞女王半身像(1860 年)。圖／聯經出版

郵票於1860 年由德拉魯公司（De La Rue）在倫敦印製。顏色是鮮紅色，面額2.5 便士，圖案是維多利亞女王肖像――任何其他圖案會無法想像。不過，她在這款郵票上顯得比范迪門斯地郵票上的更成熟、更有君王氣勢。白色眼球和濃密睫毛讓她看起來有如希臘半身雕像，散發高傲、不可親近、冷漠的神情：正是我們心目中君王的模樣。即便如此，我覺得我的郵票可能有點褪色。

它的色調比該有的顏色蒼白得多，可能在太陽底下曬了很久。

美洲大陸發現黃金後，所有的興趣都被吸引過去。溫哥華島預算在1865 年入不敷出，當局決定隔年將它與英屬哥倫比亞合併，合併後沿用英屬哥倫比亞的名稱。1871 年，整個區域改制成加拿大一省。

《烏有之地：這輩子到不了的50個國度》書影。圖／聯經出版

※本文摘自《烏有之地：這輩子到不了的50個國度》，作者／比約恩‧貝爾智。