從「德國人」被強迫變成「波蘭人」 身不由己的但澤自由邦

但澤自由邦 DANZIG 時期：1920-1939 年 人口：366,730 人 面積：1,966 平方公里

與希特勒吃海綿蛋糕

為了慶祝民族社會黨（National Socialist）在1933 年的但澤自由邦議會選舉獲勝，希特勒邀請當選人到柏林的德意志帝國總理府共進下午茶：「享用咖啡和蛋糕，『就像媽媽做的』，脆皮奶酥蛋糕（Streuselkuchen）和奶油圓蛋糕（Napfkuchen）。而希特勒是那個家庭主婦（Hausfrau）。他心情愉快，幾乎和藹可親。」

洛施寧（Hermann Rauschning）志得意滿。他是但澤的地主，甫當選但澤自由邦參議院議長。現在，他們終於可以讓這個蕞爾小國建立一點秩序，洛施寧覺得這裡長期被忽略。

但澤自由邦位於維斯杜拉河（Vistula River，後來改稱維斯瓦河，Wisła River）兩側的肥沃三角洲。除了西側面積較小的丘陵區，幾乎全部是一級優良農地，平坦又容易耕種。天然環境加上但澤位於波羅的海東南端的戰略位置，使得它數百年來成為各方覬覦的區域並引起爭議。當地熱鬧的港市格但斯克――名稱寫成Giotheschants，或者Gidanie、Gdancyk、Danczik、Dantzig、Gdańsk、Danzig，視誰當家而定――是但澤最寶貴的地方。普魯士人從中世紀開始一直統治這裡，除了1809 至1814 年期間短暫由拿破崙統治。1871 年，但澤地區併入剛成立的德意志帝國。

德國在第一次世界大戰戰敗後，《凡爾賽條約》規定，但澤應成為受到國際聯盟保護的自由邦。波蘭是幕後推手。1918 年取回獨立地位後，波蘭亟於擁有通往波羅的海的貿易走廊，不受德國影響。波蘭還想完全掌控鐵路網與港口。

但澤三十五萬人口當中的95％是德國人，想當然耳，他們反對自由邦構想，可是，他們未能獲得足夠支持，像東南方不遠的奧爾什丁那樣舉行公投。自由邦於1920 年成立後，所有不接受新國籍的人必須在兩年內離開這個區域並放棄他們的財產。大多數人留下來，不過，他們發現波蘭在格但斯克郊外的小型半島西盤半島（Westerplatte）也有個軍事轉運站之後，激烈抗議。

波蘭也獲准在這裡經營自己的郵局，所有郵件使用波蘭郵票，上面加印Gdańsk ――格但斯克的波蘭文拼寫法。我的郵票來自1926 年，圖案是風帆全開的西班牙加利恩帆船（galleon），是一年前的波蘭郵票上加印文字而成。這個圖案可視為嘲弄但澤郵政單位於1921 年發行的相當類似郵票，手法略顯幼稚。平心而論，1921 年的郵票圖案並非加利恩帆船，而是比較簡約的漢薩寇格船（Hansa cog）。在這一點，我們也可察覺政治運作的痕跡。國際聯盟堅決反對使用「漢薩同盟但澤自由市」（The Free Hansa City of Danzig）名稱。黃金時期的但澤工業化程度高、造船業發達，而且與東歐貿易關係緊密，國際聯盟不希望激起往日的聯想。漢薩寇格船是顯而易見的昔日象徵。

漢薩寇格船郵票蓋著朗福爾（Langfuhr）的郵戳。朗福爾是格但斯克西方不遠的郊區小地方，屬於中上階層區域。名作家葛拉斯（Günter Grass）在這裡長大，住在一棟大坪數的四層樓石砌公寓。

他的父母在公寓一樓開雜貨店。他有幾本書開頭提到童年在附近可耕地的經歷，那片土地有交錯的渠道與沼澤般的濕透土壤。在《鐵皮鼓》（The Tin Drum）一書，敘事者奧斯卡（Oskar）被母親帶到海邊的土堤。他闊步前進，腳步輕快，穿著縫有金色船錨鈕扣的水手大衣――母親牽著他，因為他太好奇、活潑，母親不敢鬆手。有一次到海邊時，他們遇到一個老頭子，他頭戴碼頭工人帽、身穿菱格外套，用馬頭誘捕鰻魚。鰻魚從發亮的黑色馬鬃底下的每個孔鑽出：

「來瞧瞧！」他不時低聲說。「看了就知道！」他穿雨鞋的其中一腳踩住馬嘴，用力扳開，然後在上下顎之間塞進棍子，發黃的大顆馬牙似乎在笑。現在可以看出來，這個碼頭工人童山濯濯、頭部呈蛋形，他雙手伸進馬的食道，同時拉出兩條至少和他手臂一樣粗、也差不多一樣長的鰻魚時，家母目瞪口呆，把早餐全部吐出來──團塊狀的蛋白，以及與麵包塊和在一起的黏稠蛋黃，隨著咖啡與牛奶噴出。

當時是1930 年代初期，納粹涉足德國政壇已有幾年。1933 年1 月，希特勒當選德意志帝國總理，立刻展開行動加強但澤境內的反波蘭勢力。此舉使得洛施寧與納粹贏得同年稍後舉行的當地議會選舉。接下來，他們打著「重返帝國」口號，大規模騷擾占自由邦人口20％以上的波蘭人。人數超過一萬人的猶太人也遭到迫害。1938 年11 月9 日至10 日的夜間，德國發生水晶之夜（Kristallnacht）反猶太攻擊事件，但澤未倖免。許多人出於畏懼逃離。

1938 年，德國外相里賓特洛甫（Joachim von Ribbentrop）要求但澤歸還德國。美國、法國、英國斷然反對，與波蘭站在同一陣營。波蘭揚言，如果德國嘗試併吞但澤，將揮兵進攻。

1939 年9 月1 日，德國部隊越界進入但澤，第二次世界大戰爆發。德軍未遇到當地民眾抗拒，不過，西盤半島的少數波蘭部隊抵抗。在十五小時的包圍中，格但斯克市區內的郵局也抵抗。整個郵局被毀化為灰燼，郵票也是。

德軍馬上開始逮捕四千五百多名波蘭人，將一些主要的領袖斬首。後來，他們也逮捕猶太人，並開始將波蘭女性節育。

原先的參議院議長洛施寧早就反對希特勒，逃到美國。他看到最壞的噩夢成真，感到絕望：「在這裡，單獨一人領導整個時代到荒謬地步……『來自深淵的野獸』已經釋放。」

葛拉斯在青少年時期加入希特勒的部隊：「受洗，接受疫苗注射，接受堅信禮，接受教育。／我把玩炸彈碎片。／我在聖靈與希特勒肖像之間成長。」他後來以納粹黨衛軍（SS）成員身分在東部戰線作戰。

二戰期間，但澤被轟炸得柔腸寸斷，並在1945 年3 月30 日遭到蘇俄部隊占領。根據幾個月後簽署的《波茨坦協定》（Potsdam Treaty）， 但澤併入波蘭， 格但斯克市從Danzig 永遠改名為Gdańsk。所有剩下的德國人被遣送出境，從東南方遷入的波蘭人取而代之。

《烏有之地：這輩子到不了的50個國度》書影。圖／聯經出版

※本文摘自《烏有之地：這輩子到不了的50個國度》，作者／比約恩‧貝爾智。