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「第五屆綠獎」422世界地球日開跑　總獎金300萬元

聯合新聞網 / 台北訊

今天（4月22日）是世界地球日，「綠獎」主辦單位「聯華電子」宣布第五屆徵件開跑，總獎金新台幣300萬元。綠獎是國內環境保育相關獎項中，獎金最高的獎項。今年的徵件項目包括社會團體組的「大型生態保育計畫」、學生組的「青少年環境行動獎」；另外還有「網路人氣獎」。

今年上半年，新型冠狀肺炎疫情影響全球，但聯電持續辦理「綠獎」，5月29日徵件說明會採用線上舉行，徵件截止時間也較往年延後至9月9日，頒獎典禮定11月底舉辦。歡迎國內所有致力環境保護的NGO團體、社團法人及青少年學生參加。

聯華電子自2016年開始推動「綠獎」活動，透過公開徵件及專家評選，選出傑出生態保育計畫，激發大眾對保育的關心與投入，將綠色環保的精神與行動向下扎根，向外推廣擴散，進而帶動臺灣生態環境的改變。走過四個年頭，累計支持了19個大型生態保育計畫。

今年綠獎有關「大型生態保育計畫」方面，徵選具有開創性、友善環境的生態保育計畫，總獎金新台幣280萬元，將依照各團體提案計畫書的經費需求，提供至少新台幣30萬元，至多100萬元的獎金。

「青少年環境行動獎」以「分享、實踐、改變」，鼓勵青少年投入環保行動，不限環保題材，如：保護物種、拒食非友善食材、減塑生活、資源節約、無痕山林、環境倡議推廣、參與環保團體的活動等皆可。總獎金新台幣15萬元，將依據投稿作品徵選出得獎者。其中首獎一名，獎金新台幣6萬元和獎座；優選3名，獎金各為新台幣3萬元和獎座。

還有網路人氣獎（社會團體組限定），總獎金新台幣5萬元，將對綠獎官網投票數最高的前五個單位，各發給獎金新台幣1萬元。

綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。今年參與綠獎的企業夥伴有八家，包括3M、宏瑞制程工業、漢民科技、智原科技、愛德華先進科技、漢科系統、台塑勝高科技、以及東京威力科創；並由聯合報系有故事公司協辦，由知名專家學者共同組成評審團，評選機制客觀公正。

詳情請參閱綠獎活動網站或追蹤綠獎粉專

生態保育 有故事 世界地球日

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