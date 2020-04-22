影/各種奔波終於回家了 50名台胞凌晨抵烏來檢疫所

聯合報 / 記者胡瑞玲 / 即時報導
第二批第二班類包機約有50名台胞，今凌晨零點26分抵達烏來檢疫所。記者胡瑞玲/攝影
第二批第二班類包機約有50名台胞，今凌晨零點26分抵達烏來檢疫所。記者胡瑞玲/攝影

第二批類包機湖北類包機分別於20、21日從上海起飛，20日晚載回231名台胞，21日因有4名乘客證件過期無法出境，連同2名隨行幼童共6人無法搭乘，此班機載回包含一名2歲心臟病女童共229人，在通過防疫檢查後，分批被安排前往位於新店2處檢疫所進行14天隔離。

由於滯留湖北省的台胞都須先取得「在鄂台胞健康監測證明」，確認14天內體溫監測正常才能申請離開，證件過期的乘客，陸方這次要求須「依規定辦理」，意味這4名乘客恐無法就近在上海辦理證件，須再回湖北的戶籍所在地辦證，此外，因近期兩岸航班數減少，這幾天華航不會有班機從上海回台。

而順利登機回台的229名台胞昨下午3時許開始在華航櫃檯排隊購票、6時許登機，並在晚間9時20分抵達桃機，並出動接駁遊覽車載送台胞至位於新店2處檢疫所。

其中，被安排到烏來檢疫所的台胞約有50位，由3台接駁遊覽車在今凌晨零點26分抵達檢疫所，車上所有人下車後拖著行李進入檢疫所，在進行防疫作業後才依序進入套房安置、休息，開始14天隔離。

3台接駁遊覽車約在零點45分將台胞送進檢疫所，並當場進行車上消毒作業，檢疫所現場出動多名化學兵、醫護人員及交通維管警察。

載送台胞的接駁遊覽車在台胞都進入檢疫所後，當場由化工兵進行消毒。記者胡瑞玲/攝影
載送台胞的接駁遊覽車在台胞都進入檢疫所後，當場由化工兵進行消毒。記者胡瑞玲/攝影
烏來檢疫所為迎接第二批第二班類包機台商，出動多名化工兵、醫護人員及警員。記者胡瑞玲/攝影
烏來檢疫所為迎接第二批第二班類包機台商，出動多名化工兵、醫護人員及警員。記者胡瑞玲/攝影
第二批第二班類包機約有50名台胞今凌晨零點26分抵達烏來檢疫所。記者胡瑞玲/攝影
第二批第二班類包機約有50名台胞今凌晨零點26分抵達烏來檢疫所。記者胡瑞玲/攝影
第二批第二班類包機台商今天凌晨抵達烏來檢疫所。記者胡瑞玲／攝影
第二批第二班類包機台商今天凌晨抵達烏來檢疫所。記者胡瑞玲／攝影

上海 遊覽車 類包機

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