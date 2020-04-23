以色列死亡之海 「見過死海，很多事可以重新開始」

越過彩虹的特拉維夫

飛機再次起飛，加速度將我推向椅背。

機艙門再次打開的時候，迎接我的是特拉維夫的暮色。

聽取酒店前臺的推薦，晚上到雅法港（Jaffa Port）附近的酒吧閒逛，正好遇上大衛．迪歐（David D'Or）在特拉維夫的小型演唱會，臺下座無虛席。坐在我旁邊的女士是位記者，她悄悄告訴我，聽眾席裡甚至有特意從耶路撒冷趕來的外國大使。大衛．迪歐寬廣的音域可從男低音跨越到男高音，當他用美妙的聲線吟唱出具有魔力的歌曲時，臺下鴉雀無聲。這些古老的歌曲可以追溯至耶路撒冷聖殿中利未人唱頌的聖歌，曾經代代人口耳相傳的古老頌唱與禱告，經大衛．迪歐的重新演繹，卻充滿了現代的激情與活力。

而他的最後一首歌，竟然是〈彩虹之上〉（Over the Rainbow）。當他用溫柔的聲線唱道：「Somewhere over the rainbow……」我想起從安博塞利前往拉穆的飛行，肯曾對著舷窗下的彩虹對我說：「快看，我們飛行在彩虹之上。」不知道，他最心愛的簡是否已經順利產下牠的第一匹小馬駒。

演出結束，大衛．迪歐穿過人群，在那位女記者身邊坐下，一邊閒聊，一邊接受採訪。聽說我從中國來，他好奇地問：「飛了多久？」

他來自一個愛遠行的家族，祖先可追溯至西班牙安達盧西亞，而他的曾祖父曾是利比亞最為顯赫的拉比。我問為什麼選擇〈彩虹之上〉作為結束曲，同時也是當晚唯一的一首英文歌。

他興奮地問：「你喜歡這首歌嗎？它也是我最喜歡的一首。我曾到紐約為紀念馬丁．路德．金的演唱會獻歌，演唱會就在他遇刺的廣場舉行，之前我不知道該選什麼歌曲，儘管我一直以希伯來語演唱，但最後我選擇了〈彩虹之上〉這首英文歌，演出結束後，馬丁．路德．金的兒子對我說，他父親生前很喜歡這首歌。」

或許是因為彩虹的盡頭，有一個充滿希望、沒有爭端的美好世界。

買好了明天前往耶路撒冷的火車票，在特拉維夫還有半天的空餘時間，我讓大衛．迪歐推薦特拉維夫的好去處，他想一想說：「你可以去雅法古城，不過古老的港口附近已經興建了購物區和酒吧區，而古城內則有無數畫廊、藝術空間。或者去尼夫澤德克（Neve Tzedek）。」

地中海邊的特拉維夫，是以色列的藝術之都，她代表了以色列人心目中的理想生活，實現了無數藝術家的夢想。而尼夫澤德克是特拉維夫歷史最久的街區，又是最有活力的地方之一。林立有獨立設計師店鋪，從地中海上吹來的空氣也彷彿被施了魔法，充滿夢想的甜美氣息。與這塊區域同名的小小的廣場位於尼夫澤德克街區的東南面，周圍種滿柑橘樹，每天都吸引當地居民和遊客來這裡小憩，孩子們喜歡這裡的噴泉，大人們喜歡這裡的閒適氣氛，在廣場邊的咖啡店買杯咖啡，坐下來慢慢享受時光。

循著音樂聲，我誤打誤撞遇上了以色列現代舞團──茵芭萍托舞蹈團（Inbal Pinto Dance Company）的彩排，舞團的創始人萍托（Pinto）微笑著邀請我坐下觀看。她同時也是舞團的藝術總監、舞蹈指導、導演，戴著一副老式的圓眼鏡，絲毫看不出已經年近四十。音樂響起的時候，我就已經感覺到這個故事很悲傷。兩個形影不離的女孩，被迫分離，四處飄零，最後傷痕累累。提旅行箱的男人，躲在盒子裡的小丑一一登場，他們誰都不說話，只是跟隨音樂跳著他們的舞步。

我明白，這是一個自己和自己的愛情故事。關於人生，關於形影不離、無奈、狂歡、隔閡、苦痛、分離、迷失、不完整、難以言表的內心。

最後提旅行箱的男人扛起受傷的女孩，走過千山萬水，終於獨自站在舞臺中央的椅子上。女孩伸出手來，輕輕關上了那盞燈。

愛過，恨過，快樂過，哭泣過，記憶的屍體，生命的行李，他選擇統統背負。

圖／寶瓶文化提供

耶路撒冷，我們是聖城裡的罪人

在耶路撒冷的第一頓飯，是在橄欖山上的一家餐館吃的義式菜。吃完晚飯出門，道路被封，因為有來訪的政界要人經過。

除此之外，在我看來，耶路撒冷是一座尋常的城市，和我去過的很多城市並沒有太多區別。或許她的魅力在於，能把一切不尋常的事情變得尋常。街口荷槍實彈的特警們一手衝鋒槍，一手午餐盒。哭牆邊，穿黑衣蓄長髮的猶太教青年主動和你合影，而沒有傳說中那麼嚴肅。在阿拉伯人區的小巷裡買駱駝皮做的拖鞋，突然穆斯林店主攤開地毯，說：「不好意思，要禱告了，過會兒和你做生意。」

在迷宮一般的小巷中，我買了一杯石榴汁，坐在陰影中慢慢喝。我就想，把人生看那麼複雜幹什麼，該怎麼過，就怎麼過吧。

如同其他尋常的城市，這個城市的傳奇，不可或缺的是好餐廳和好廚師。那什麼樣的餐廳和廚師才能與耶路撒冷這座聖城相匹配呢？

整整五十年前的二月初，名叫摩西．巴森（Moshe Basson）的少年在自家後院種了一棵桉樹，因為那天是猶太節日Tu Bishvat，意思是「樹木的新年」。後來舉家遷徙，少年長大成人，那片叫塔皮奧特（Talpiot）的區域也發展成繁華鬧市，只是院子裡的桉樹依舊還在，默默成長。一九八七年，摩西．巴森的弟弟買下桉樹周圍的房子開了餐館，並將餐廳命名為The Eucalyptus（桉樹）。對烹飪有自己獨到見解的摩西．巴森很快成了餐廳的大廚。他的另一個愛好就是野生蔬菜和植物。

一九四八年，耶路撒冷被包圍期間，由於物資匱乏，許多野生植物被當作家常蔬菜食用，但隨著以色列經濟的發展，人們忘記了那些野菜。但摩西．巴森沒有，味覺敏銳的他牢牢記得那些野菜的獨特味道，就像他清楚記得小時候，阿拉伯鄰居家飄出的不同於猶太菜餚的味道。所以他開始利用自己大廚的身分優勢，開創獨有的菜式。

摩西．巴森的特立獨行並沒有讓桉樹餐廳的生意受到影響，相反地，似伯樂般獨具慧眼的老饕們紛紛前來，擠在小餐廳裡吃飯。他們中有工廠工人、計程車司機、律師、大學教授和法官。摩西．巴森對野菜和藥草情有獨鍾，他總是在猶大山和耶路撒冷著名的馬哈尼耶胡達市場（Mahane Yehuda Market）尋找與眾不同的食材。一次，他在猶大山的山間小路上尋找新的野菜時，發現了一根形狀奇特的柺杖，細看才發現那是一根頂端扭曲的樹枝，形狀和《聖經》中記載的摩西手杖十分相似。他將這作為一個啟示，開始更詳細地研究《聖經》記錄的植物，並將它們當作食材。

經過摩西．巴森的努力，受《聖經》啟發的菜系在桉樹餐廳誕生了，而原材料都是《聖經》中提到的食物和香料：石榴、無花果、小麥、桑樹葉、橄欖、芭樂、葡萄、藏紅花、茴香、芥菜、芫荽、肉桂……摩西．巴森也逐漸成為聖經菜餚的專家。

有評論說，艾利澤．班．耶胡達復興了希伯來語，而摩西．巴森則在現代社會中復原了《聖經》裡的廚房。摩西．巴森代表以色列獲得了無數國際烹飪獎項，其中包括義大利的庫斯庫斯烹飪大賽冠軍（World Couscous Championship），以及慢食大獎（Slow Food Award）。如此盛名之下，摩西．巴森最愛做的事情，依舊是在領獎間隙，去探索異國他鄉的山林和當地菜市場，期待發現另一種能令他心動、令食客欣喜的食材。

於是，桉樹餐廳又在耶路撒冷老城區開設了新分號，就在約帕門對面，頂樓陽臺能眺望耶路撒冷舊城的制高點：大衛塔。

我是帶著朝聖的心情前往的，卻發現這間陽光明媚的餐廳質樸好客，侍應生在上菜前端來很多野菜和蔬果，一一解釋它們的名字和特點。摩西．巴森卻顯得有些「不務正業」，他拿出收藏的耶路撒冷老照片，並把它們放在類似望遠鏡的架子上，因為左右眼的透視原理，原本二維平面的老照片有了景深，讓觀看者彷彿走進了古老的耶路撒冷。

前菜「耶路撒冷聖徒」是九個蔬菜卷，分別由葡萄葉和花椰菜葉包裹地中海風味的酸橘汁醃魚，還有無花果塞肉。主菜叫Makloba，米飯與雞肉、胡蘿蔔、茄子、馬鈴薯以及番紅花一起燉，飯上桌之前，廚師高喊著敲響銅鑼，餐廳裡一片歡騰。這是吃Makloba前特有的儀式。而最叫我難忘的兩道甜點，一道叫「伊甸園之冰」，嘗一口，品出是淋了石榴汁和木槿花汁的雪白布丁，布丁是用小麥粉製作。還有一道叫「奶與蜜之地」，椰棗蜜與牛奶編織出綿密美麗的花紋，搭配糖水醃漬的梨，吃了讓人覺得幸福滿足。

我問摩西．巴森如何從《聖經》的文字中得到靈感，將遙遠的故事變為一道道真實的菜餚。他說，他覺得那些聖人與神靈並未遠離，每次當他獨自在猶大山漫步，就能感覺到他們的氣息，那些念頭就會逐漸在腦海成形。而那根神似摩西手杖的樹枝對摩西．巴森來說，就是某種神蹟，是無與倫比的鼓勵，支撐他經歷很多艱苦歲月。現在，這根樹枝依舊安放在桉樹餐廳裡，和許多古老的炊具一起，守護著餐廳。

「要相信神明，以及奇蹟。」告別的時候摩西．巴森握著我的手說。到哪吃，吃什麼，其實說穿了也就是一頓晚餐，飽了就好。但大廚摩西．巴森的前菜是「耶路撒冷聖徒」，兩道甜點是「伊甸園之冰」和「奶與蜜之地」。這樣的菜單，除了耶路撒冷，你還能在哪裡看到？我最愛的《聖經》章節是「傳道書」，裡面寫道：「已行的事，後必再行。日光之下並無新事。」摩西．巴森給這句話帶來一種美好的、充滿希望的詮釋。

告別好客的大廚，我帶著一瓶礦泉水和一瓶噴霧前往死海，彷彿一個手無寸鐵的士兵迎戰整個羅馬軍團。

我站在馬薩達（Masada）的圍牆上，面朝峽谷的方向，還想繼續往前走，卻被一直暗中關注的嚮導大聲喝止。峽谷中盤旋的鷹會突然石子一樣迅速下墜。

圖／寶瓶文化提供

這座建在高山之上、荒野之中的城堡，是猶太人最後的堡壘。他們聚集雨水，儲存乾果，看著羅馬人在山下安營紮寨，一守就是兩年。這兩年裡，羅馬人終於填滿了山谷，建起龐大的戰車，隨時準備敲開他們的城門。於是猶太男人將自己的名字寫在石塊上，投進陶罐，抽到名字的人要讓其他人幫他殺了全家。最後，他們留給羅馬人一座空城，只有兩個女人、五個孩子被帶到羅馬，講述攻城前夜發生的故事。陰涼處，有個女生正在給朋友們誦讀這段歷史，企鵝版的《猶太人的戰爭》。

M，你能想像那種絕望嗎？

坐纜車下山，我繼續向死海前進。撲面而來的，是什麼都沒有的死寂。只有炎熱。

誰曾想，一片了無生機的死亡之海，也曾是埃及豔后當年的私人SPA場。

當我向裴明告假的時候，他說：「見過死海，就當是死過一次，很多事可以重新開始。」

在結束的地方開始，這是樂天派的思維方式。我只希望，那些結束了的，永遠不要再重來。

《本文出自寶瓶文化出版《分開旅行》，作者／陶立夏，未經同意禁止轉載。》