以色列死亡之海 「見過死海，很多事可以重新開始」

越過彩虹的特拉維夫

飛機再次起飛,加速度將我推向椅背。

機艙門再次打開的時候,迎接我的是特拉維夫的暮色。

聽取酒店前臺的推薦,晚上到雅法港(Jaffa Port)附近的酒吧閒逛,正好遇上大衛.迪歐(David D'Or)在特拉維夫的小型演唱會,臺下座無虛席。坐在我旁邊的女士是位記者,她悄悄告訴我,聽眾席裡甚至有特意從耶路撒冷趕來的外國大使。大衛.迪歐寬廣的音域可從男低音跨越到男高音,當他用美妙的聲線吟唱出具有魔力的歌曲時,臺下鴉雀無聲。這些古老的歌曲可以追溯至耶路撒冷聖殿中利未人唱頌的聖歌,曾經代代人口耳相傳的古老頌唱與禱告,經大衛.迪歐的重新演繹,卻充滿了現代的激情與活力。

而他的最後一首歌,竟然是〈彩虹之上〉(Over the Rainbow)。當他用溫柔的聲線唱道:「Somewhere over the rainbow……」我想起從安博塞利前往拉穆的飛行,肯曾對著舷窗下的彩虹對我說:「快看,我們飛行在彩虹之上。」不知道,他最心愛的簡是否已經順利產下牠的第一匹小馬駒。

演出結束,大衛.迪歐穿過人群,在那位女記者身邊坐下,一邊閒聊,一邊接受採訪。聽說我從中國來,他好奇地問:「飛了多久?」

他來自一個愛遠行的家族,祖先可追溯至西班牙安達盧西亞,而他的曾祖父曾是利比亞最為顯赫的拉比。我問為什麼選擇〈彩虹之上〉作為結束曲,同時也是當晚唯一的一首英文歌。

他興奮地問:「你喜歡這首歌嗎?它也是我最喜歡的一首。我曾到紐約為紀念馬丁.路德.金的演唱會獻歌,演唱會就在他遇刺的廣場舉行,之前我不知道該選什麼歌曲,儘管我一直以希伯來語演唱,但最後我選擇了〈彩虹之上〉這首英文歌,演出結束後,馬丁.路德.金的兒子對我說,他父親生前很喜歡這首歌。」

或許是因為彩虹的盡頭,有一個充滿希望、沒有爭端的美好世界。

買好了明天前往耶路撒冷的火車票,在特拉維夫還有半天的空餘時間,我讓大衛.迪歐推薦特拉維夫的好去處,他想一想說:「你可以去雅法古城,不過古老的港口附近已經興建了購物區和酒吧區,而古城內則有無數畫廊、藝術空間。或者去尼夫澤德克(Neve Tzedek)。」

地中海邊的特拉維夫,是以色列的藝術之都,她代表了以色列人心目中的理想生活,實現了無數藝術家的夢想。而尼夫澤德克是特拉維夫歷史最久的街區,又是最有活力的地方之一。林立有獨立設計師店鋪,從地中海上吹來的空氣也彷彿被施了魔法,充滿夢想的甜美氣息。與這塊區域同名的小小的廣場位於尼夫澤德克街區的東南面,周圍種滿柑橘樹,每天都吸引當地居民和遊客來這裡小憩,孩子們喜歡這裡的噴泉,大人們喜歡這裡的閒適氣氛,在廣場邊的咖啡店買杯咖啡,坐下來慢慢享受時光。

循著音樂聲,我誤打誤撞遇上了以色列現代舞團──茵芭萍托舞蹈團(Inbal Pinto Dance Company)的彩排,舞團的創始人萍托(Pinto)微笑著邀請我坐下觀看。她同時也是舞團的藝術總監、舞蹈指導、導演,戴著一副老式的圓眼鏡,絲毫看不出已經年近四十。音樂響起的時候,我就已經感覺到這個故事很悲傷。兩個形影不離的女孩,被迫分離,四處飄零,最後傷痕累累。提旅行箱的男人,躲在盒子裡的小丑一一登場,他們誰都不說話,只是跟隨音樂跳著他們的舞步。

我明白,這是一個自己和自己的愛情故事。關於人生,關於形影不離、無奈、狂歡、隔閡、苦痛、分離、迷失、不完整、難以言表的內心。

最後提旅行箱的男人扛起受傷的女孩,走過千山萬水,終於獨自站在舞臺中央的椅子上。女孩伸出手來,輕輕關上了那盞燈。

愛過,恨過,快樂過,哭泣過,記憶的屍體,生命的行李,他選擇統統背負。

圖/寶瓶文化提供

耶路撒冷,我們是聖城裡的罪人

在耶路撒冷的第一頓飯,是在橄欖山上的一家餐館吃的義式菜。吃完晚飯出門,道路被封,因為有來訪的政界要人經過。

除此之外,在我看來,耶路撒冷是一座尋常的城市,和我去過的很多城市並沒有太多區別。或許她的魅力在於,能把一切不尋常的事情變得尋常。街口荷槍實彈的特警們一手衝鋒槍,一手午餐盒。哭牆邊,穿黑衣蓄長髮的猶太教青年主動和你合影,而沒有傳說中那麼嚴肅。在阿拉伯人區的小巷裡買駱駝皮做的拖鞋,突然穆斯林店主攤開地毯,說:「不好意思,要禱告了,過會兒和你做生意。」

在迷宮一般的小巷中,我買了一杯石榴汁,坐在陰影中慢慢喝。我就想,把人生看那麼複雜幹什麼,該怎麼過,就怎麼過吧。

如同其他尋常的城市,這個城市的傳奇,不可或缺的是好餐廳和好廚師。那什麼樣的餐廳和廚師才能與耶路撒冷這座聖城相匹配呢?

整整五十年前的二月初,名叫摩西.巴森(Moshe Basson)的少年在自家後院種了一棵桉樹,因為那天是猶太節日Tu Bishvat,意思是「樹木的新年」。後來舉家遷徙,少年長大成人,那片叫塔皮奧特(Talpiot)的區域也發展成繁華鬧市,只是院子裡的桉樹依舊還在,默默成長。一九八七年,摩西.巴森的弟弟買下桉樹周圍的房子開了餐館,並將餐廳命名為The Eucalyptus(桉樹)。對烹飪有自己獨到見解的摩西.巴森很快成了餐廳的大廚。他的另一個愛好就是野生蔬菜和植物。

一九四八年,耶路撒冷被包圍期間,由於物資匱乏,許多野生植物被當作家常蔬菜食用,但隨著以色列經濟的發展,人們忘記了那些野菜。但摩西.巴森沒有,味覺敏銳的他牢牢記得那些野菜的獨特味道,就像他清楚記得小時候,阿拉伯鄰居家飄出的不同於猶太菜餚的味道。所以他開始利用自己大廚的身分優勢,開創獨有的菜式。

摩西.巴森的特立獨行並沒有讓桉樹餐廳的生意受到影響,相反地,似伯樂般獨具慧眼的老饕們紛紛前來,擠在小餐廳裡吃飯。他們中有工廠工人、計程車司機、律師、大學教授和法官。摩西.巴森對野菜和藥草情有獨鍾,他總是在猶大山和耶路撒冷著名的馬哈尼耶胡達市場(Mahane Yehuda Market)尋找與眾不同的食材。一次,他在猶大山的山間小路上尋找新的野菜時,發現了一根形狀奇特的柺杖,細看才發現那是一根頂端扭曲的樹枝,形狀和《聖經》中記載的摩西手杖十分相似。他將這作為一個啟示,開始更詳細地研究《聖經》記錄的植物,並將它們當作食材。

經過摩西.巴森的努力,受《聖經》啟發的菜系在桉樹餐廳誕生了,而原材料都是《聖經》中提到的食物和香料:石榴、無花果、小麥、桑樹葉、橄欖、芭樂、葡萄、藏紅花、茴香、芥菜、芫荽、肉桂……摩西.巴森也逐漸成為聖經菜餚的專家。

有評論說,艾利澤.班.耶胡達復興了希伯來語,而摩西.巴森則在現代社會中復原了《聖經》裡的廚房。摩西.巴森代表以色列獲得了無數國際烹飪獎項,其中包括義大利的庫斯庫斯烹飪大賽冠軍(World Couscous Championship),以及慢食大獎(Slow Food Award)。如此盛名之下,摩西.巴森最愛做的事情,依舊是在領獎間隙,去探索異國他鄉的山林和當地菜市場,期待發現另一種能令他心動、令食客欣喜的食材。

於是,桉樹餐廳又在耶路撒冷老城區開設了新分號,就在約帕門對面,頂樓陽臺能眺望耶路撒冷舊城的制高點:大衛塔。

我是帶著朝聖的心情前往的,卻發現這間陽光明媚的餐廳質樸好客,侍應生在上菜前端來很多野菜和蔬果,一一解釋它們的名字和特點。摩西.巴森卻顯得有些「不務正業」,他拿出收藏的耶路撒冷老照片,並把它們放在類似望遠鏡的架子上,因為左右眼的透視原理,原本二維平面的老照片有了景深,讓觀看者彷彿走進了古老的耶路撒冷。

前菜「耶路撒冷聖徒」是九個蔬菜卷,分別由葡萄葉和花椰菜葉包裹地中海風味的酸橘汁醃魚,還有無花果塞肉。主菜叫Makloba,米飯與雞肉、胡蘿蔔、茄子、馬鈴薯以及番紅花一起燉,飯上桌之前,廚師高喊著敲響銅鑼,餐廳裡一片歡騰。這是吃Makloba前特有的儀式。而最叫我難忘的兩道甜點,一道叫「伊甸園之冰」,嘗一口,品出是淋了石榴汁和木槿花汁的雪白布丁,布丁是用小麥粉製作。還有一道叫「奶與蜜之地」,椰棗蜜與牛奶編織出綿密美麗的花紋,搭配糖水醃漬的梨,吃了讓人覺得幸福滿足。

我問摩西.巴森如何從《聖經》的文字中得到靈感,將遙遠的故事變為一道道真實的菜餚。他說,他覺得那些聖人與神靈並未遠離,每次當他獨自在猶大山漫步,就能感覺到他們的氣息,那些念頭就會逐漸在腦海成形。而那根神似摩西手杖的樹枝對摩西.巴森來說,就是某種神蹟,是無與倫比的鼓勵,支撐他經歷很多艱苦歲月。現在,這根樹枝依舊安放在桉樹餐廳裡,和許多古老的炊具一起,守護著餐廳。

「要相信神明,以及奇蹟。」告別的時候摩西.巴森握著我的手說。到哪吃,吃什麼,其實說穿了也就是一頓晚餐,飽了就好。但大廚摩西.巴森的前菜是「耶路撒冷聖徒」,兩道甜點是「伊甸園之冰」和「奶與蜜之地」。這樣的菜單,除了耶路撒冷,你還能在哪裡看到?我最愛的《聖經》章節是「傳道書」,裡面寫道:「已行的事,後必再行。日光之下並無新事。」摩西.巴森給這句話帶來一種美好的、充滿希望的詮釋。

告別好客的大廚,我帶著一瓶礦泉水和一瓶噴霧前往死海,彷彿一個手無寸鐵的士兵迎戰整個羅馬軍團。

我站在馬薩達(Masada)的圍牆上,面朝峽谷的方向,還想繼續往前走,卻被一直暗中關注的嚮導大聲喝止。峽谷中盤旋的鷹會突然石子一樣迅速下墜。

圖/寶瓶文化提供

這座建在高山之上、荒野之中的城堡,是猶太人最後的堡壘。他們聚集雨水,儲存乾果,看著羅馬人在山下安營紮寨,一守就是兩年。這兩年裡,羅馬人終於填滿了山谷,建起龐大的戰車,隨時準備敲開他們的城門。於是猶太男人將自己的名字寫在石塊上,投進陶罐,抽到名字的人要讓其他人幫他殺了全家。最後,他們留給羅馬人一座空城,只有兩個女人、五個孩子被帶到羅馬,講述攻城前夜發生的故事。陰涼處,有個女生正在給朋友們誦讀這段歷史,企鵝版的《猶太人的戰爭》。

M,你能想像那種絕望嗎?

坐纜車下山,我繼續向死海前進。撲面而來的,是什麼都沒有的死寂。只有炎熱。

誰曾想,一片了無生機的死亡之海,也曾是埃及豔后當年的私人SPA場。

當我向裴明告假的時候,他說:「見過死海,就當是死過一次,很多事可以重新開始。」

在結束的地方開始,這是樂天派的思維方式。我只希望,那些結束了的,永遠不要再重來。

《本文出自寶瓶文化出版《分開旅行》,作者/陶立夏,未經同意禁止轉載。》