烏蘭巴托戈壁蒼茫 在世界的中心呼喚你

彷彿站在了世界的中心

每次從歐洲回來，都會飛得天昏地暗。黎明時分，當飛機開始遭遇劇烈的氣流，我就知道，飛機進入蒙古境內了。烏拉爾山的風正帶著寒意席捲而來，卻從沒有想過，這片荒蕪之中，究竟是怎樣的景象。

如果不能直面人世的複雜，那麼，去看一看人世的荒蕪吧。

北京到烏蘭巴托的航程要比想像中近很多，我打開《草原帝國》翻到鐵木真的章節，他幾乎還沒過完淒慘的童年與艱辛的青年時期，飛機就已開始降落。最後二十分鐘航程裡，飛機上一大半人都為舷窗外的景色折服，讚嘆連連。廣闊戈壁上連綿的山脈就彷彿是僨張的血管，不斷延伸，氣勢恢宏。而那些從外貌上判斷顯然是蒙古人的乘客則安靜地坐在位子上等待。我記得的最後一句話是：「也速該的長子鐵木真，有朝一日將被稱為成吉思汗……」

穿越雲層、經過氣流，我終於第一次靠近這片荒蕪。天氣預報中的那場雪還沒有下，我搶先一步抵達。在高空中飛過一條又一條冰凍的白色河流，年復一年過去，時光終於漸漸能夠被看見。這一年的冬天才剛開了個頭，但因世事紛雜，等靜下心來嘆一口氣，彷彿已與長河鎮隔了數年。

從機場沿成吉思汗大道前往市區，最先路過的是工業區，遍布發電廠等重工業設施，很多是蘇聯時期留下的廠房。牆上畫著當年的宣傳畫，內容是宣揚工人階級的創造力量，乾燥的氣候使這些畫保存良好。蘇聯人走後，韓國人與日本人來了，於是烏蘭巴托有一條大街被命名為首爾街，女孩們喜歡用韓國化妝品。最直接的影響是：日本車是右側駕駛，韓國車則左側駕駛，於是蒙古人依靠好騎手與生俱來的良好平衡感，習慣了駕駛時左右開弓。

烏蘭巴托空闊、寂靜，街道藏在灰色的影中，快步走過，冷風拂起衣角。沒有想過，烏蘭巴托第一次出現在面前，竟是以如此親切的面貌，鎮定孤絕得簡直如同一個放大了的倫敦。

街心公園裡是叢生的雜草，但這時我尚未見過戈壁的蒼茫，所以並不懂得欣賞它們的繁茂。無人會錯過的蘇赫巴托廣場，成吉思汗端坐高臺之上，姿態威嚴、面容平靜，左右兩側是他的兒孫窩闊臺與忽必烈，他們曾在這片荒蠻之地起家，殺戮征服，直到把突厥－蒙古民族統一在一個唯一的帝國中，直到時稱大都的北京成為從太平洋到第聶伯河這片廣闊歐亞疆域的首都，並在這一範圍內貫徹鐵一般的紀律，使東西方的通道第一次暢通無阻。他們輝煌的征服史，使亞歷山大大帝與凱撒也望塵莫及。

蘇赫巴托廣場是以蒙古人民共和國的領導人、蒙古國開國元勳蘇赫的名字命名的，「巴托」是英雄的意思。但是廣場中央蘇赫巴托騎馬的紅色雕塑與廣場北面總統府前成吉思汗的青銅塑像相比，差距如同「巴托」這個稱呼與「汗」這個稱號之間的差別。

在成吉思汗的注視之下，從牧區來到首都的蒙古人正在互相拍照留念，還有人在參加美國公司組織的免費牙齒檢查。廣場北面地上刻有一個黃銅方向標，指向四個方向。年輕人最喜歡站在它上面合影，我也過去站了一下，那是種奇怪的感覺，當你站在它的上面，就彷彿站在了世界中心一般。就在那一刻，蒙古又成為一個遙遠的概念：更多人來到這裡，心中懷著無限想像，試圖透過跨越空間的方式來跨越時間，去領略那個人類歷史上版圖最廣大的國家：蒙古帝國。而距離成吉思汗與他的兒孫成為人類歷史上最令人聞風喪膽的征服者，差點征服整個世界，到最後退守阿爾泰山脈，已經過去了八百多年。

可汗的城池

從下榻的凱賓斯基酒店窗口看出去，翟山（Zaisan Hill）上是巨大的成吉思汗畫像，他們把他刻在了岩石上。我問酒店經理法蘭克．施泰肖（Frank Stechow）烏蘭巴托有什麼值得一看的地方，他想了想說：「兩個半小時足夠了。」隨即他將自己的車與助手一起借給我，我們去了甘丹寺（Gandantegchinling Monastery），那裡的金佛聞名遐邇，小喇嘛們在陽光下玩耍。然後是翟山，那裡可以眺望整個烏蘭巴托──在那裡能做的也不過如此。

相比景點遊覽，我更喜歡看街景。烏蘭巴托大酒店門口的列寧雕像一如往昔，酒店西邊被損壞的大樓依舊保持著七月暴亂後的樣子。蒙古實行與美國相似的政體，因此在政治上稱為亞洲的「美國」。人們因為對選舉結果存在懷疑而向當局提出抗議，最終局面失去控制。這次暴亂讓我的旅行計畫一度擱置，現在一切都過去了，人民革命黨和民主黨如今在政府中各占半席，被砸壞的門窗以及濃煙燻烤過的牆壁也似乎已經被忘記。這個皆大歡喜的結局的代價是五人喪生，數百人受傷。

烏蘭巴托的大眾運輸基本上都是韓國的大宇巴士，款式非常老舊。放學的孩子，他們身上精緻的校服可以與英國伊頓公學的媲美，他們的外語由外教教授。

首爾大街上有林立的韓國商鋪。城裡的標牌上寫著：愛爾蘭酒吧、義大利餐館、土耳其銀飾。當地人很樂意接受美元。蒙古的經濟命脈──礦藏開採則與加拿大、澳洲合作。

傍晚，輝煌的落日下飄起了冰冷的凍雨……

這所有的一切則讓我疑惑：那蒙古去了哪裡？在人生最後的歲月中，成吉思汗想到自己的後代將結束艱苦的遊牧生活而轉向定居生活時，痛苦地反思：「我們的後裔將穿戴織金衣，吃鮮美肥食……但他們不說『這都是由我們的父兄得來的』，他們將忘掉我們和這個偉大的日子。」事實上他的話在八百年後，有了一種微妙的應驗。

「穿戴織金衣」或許只是某種誇張比喻，日常生活中蒙古人的物質算不上豐富，烏蘭巴托唯一一家百貨公司裡，充斥著韓國低檔化妝品、捷克玻璃杯以及日本小家電，進口商品因為運費而售價高昂；五樓的整個樓層則用來向外國遊客出售旅遊紀念品。

那裡的一切證明成吉思汗與他那些偉大的日子並沒有被忘記：啤酒商標、大面額紙鈔、香菸盒、郵票、汗衫，以及其他各色紀念品上，他的形象到處都是。如今全世界都認識趙孟頫風格的成吉思汗畫像──穿白色便服，看來慈祥睿智，但我也看到幾個不同版本，最叫人印象深刻的出現在蒙古當地釀造的伏特加酒瓶上，他的臉稜角分明，狹長的眼中精光四射。

以歐洲為代表的西方世界一度不願正視成吉思汗的征服史，不承認成吉思汗的騎兵與馬其頓方陣、羅馬軍團一樣治軍嚴謹、戰策英明。但近年來成吉思汗卻作為個體獲得了崇高待遇，印有他畫像的紀念品總是最為暢銷，這樣的轉變或許與美國式個人英雄主義的傳播不無關係。他足夠鐵腕，足夠英勇，足夠強大，至於他確立蒙古文字、開創蒙古帝國最初的政治體制等這些建樹反而在其次。我也同樣在他非凡的經歷裡獲得啟示：要毫不猶豫地去相信你想相信的事，並付諸實踐，儘管這自由意志代價高昂。

回到凱賓斯基酒店，在全烏蘭巴托以及全蒙古最好的日本餐廳裡吃晚飯，餐廳毫無意外地名叫櫻花（Sakura），秀氣美麗的服務員穿著月桂紅色和服。在蒙古首都，一家引進德國管理模式的酒店裡，吃一盤刺身。我用筷子撥弄著那塊並不算最新鮮但很珍貴的魚片，揣測著廚房裡那位日本大廚的心情：這份工作最大的價值是其故事性，當他回到東京，清早在中心魚市挑選海膽、活鰻與河豚時，一定會向同行們講述自己是如何用盡全力要讓這片荒野內陸領略日本料理的精髓。

圖／寶瓶文化提供

戈壁，心之所向

蒙古諺語說：「人唯有在開闊廣大之地，才能具備真正的眼界。」我決定出發到戈壁去。

第二天中午的出發幾乎是迫不及待的。嚮導慕吉（Muugi）是個消瘦的青年，英語很出色，不工作的冬季他都在學校裡學習。司機剛格（Gongor）很快將越野車開出了市區，進入連綿群山之中。根據遊牧民族的信仰，說出確切的數字是不吉利的，因此他們從不告訴別人自己究竟擁有多少頭羊，也很少說出自己的年齡。為了讓旅途順利，司機Gongor和嚮導Muugi決定不告訴我究竟要多少時間才能到達我們落腳的城鎮。

事實上，茫茫曠野中的行駛很快就讓我失去了方向感和時間觀念，手機訊號不知什麼時候中斷了。電線桿上棲著獵鷹，牠們是阿拉伯人最喜歡的猛禽，同樣受蒙古人青睞。現在生活在西部阿爾泰山區的哈達克族依舊訓練獵鷹，牠們在狩獵，尤其是捕捉小型獵物時，是非常優秀的助手。

車窗外是蒙古的秋天，樺樹林像金色的火焰。這正是牧民們開始帶著牧群向南方遷徙的日子。而我們也將循著他們的足跡，一路向南，穿越戈壁前往阿爾泰山脈的南麓，最終到達火焰山（Flaming Cliffs）。

四周除了空曠還是空曠。為打發時間，Muugi播放蒙古長調給我們聽。他解釋說，所謂長調就是將所有字詞都拖長到普通發音的幾倍，從而使整首歌的時間比一般歌曲要漫長好多倍。「這就像是當我們問候的時候，要說haaaaalooooo，你們會不會覺得無聊？」當然不會，我受過京劇與義大利三大男高音的雙重薰陶。

這片空無一物的荒野彷彿沒有邊際，不難想像成吉思汗的騎兵團在馬背上拉開弓箭，衝破藩籬迅速逼近時，是怎樣的場面：整個世界都在他們面前一馬平川。

Muugi指著漸漸包圍我們的戈壁說，成吉思汗臨死前吩咐屬下將自己葬在這片廣袤戈壁的某處，而不必千里歸葬。但一直無人知曉確切地點，因為下葬之後，他的手下讓馬群在墓地四周踩踏，消除了所有人工挖掘過的痕跡。隨後，他們在墓地上當著母駱駝的面宰殺牠的幼崽，並將牠的血灑進土裡。來年的時候，墓地上早已經長出牧草，與四周的草原連為一體，不露絲毫痕跡。但母駱駝會在失去幼崽的地方哀慟嘶鳴、流連不去，成吉思汗的後代就在該處祭拜。

回顧自己輝煌的歷史，蒙古人總結道：「在馬背上征服世界很容易，但是下馬建立國家則艱難得多。」對於整個世界來說，比起蒙古鐵騎的不善於建造，他們的善於破壞與毀滅給了這個世界更多的震撼：美索不達米亞平原與東伊朗至今都沒有從蒙古人的破壞中恢復過來。

法國歷史學家勒內．格魯塞在《草原帝國》中將這破壞的原因解釋為一種茫然：遊牧傳統的蒙古征服者不知道如何與這些定居文明相處，所以試圖將它們統統夷為平地，改造成為牧場。

我在阿爾泰山脈邊的戈壁中以相反的方式體會到了這種茫然，一路我都在條件反射般地問：該如何與這片廣闊無際的草原及荒野相處？該如何在這裡生存下來？該如何才能在這裡建造起房屋？或許無論世界如何發展，我們永遠都只能堅守自己設立的標準。

南遷的牧群漸漸多了起來，經過一處蒙古包時，嚮導示意我們停車。聽見汽車引擎的聲音，一位蒙古大嬸推開門探出頭來，熱情地邀請我們進去休息，還拿出自家做的酸奶酪招待我們。我們席地而坐，嚼著奶酪，閒聊了幾句家常。這是我第一次走進牧民的家，好奇地四下打量。蒙古包正對門的位置是神聖之處，牧民喜歡在那裡擺放神龕與珍貴之物。陽光正從圓形天窗照進來，漆著黃色油漆的梁木就像是太陽的光芒。有了這樣的設計，就算在無法出門的嚴冬，也能時刻沐浴在陽光之中。

謝過主人的款待，我們繼續出發。順著車轍向前，我們驚喜地看見了路邊的招牌，我們離第一站小鎮曼達爾戈壁（Mandalgovi）只有四十四公里了。

我們在日落時分到達戈壁中的城鎮曼達爾戈壁。當我們從車上卸下行李推開阿勒泰戈壁旅館（Altai Gobi Hotel）簡陋的木門時，最後一道光線在我們身後隱沒了，道路的痕跡消失在黑暗中。我聽見司機Gongor長長吁了口氣，即便是他這樣有數十年駕駛經驗的老司機，要在夜色中行駛於戈壁也依舊是件極危險的事。

旅館設施非常簡陋，但讓人覺得親切，狹窄的樓梯上鋪著紅色的地毯，而天花板上的吊燈則是褐色的壓克力製成。房間的牆壁上貼著玫瑰花圖案的壁紙，化學纖維材料的蕾絲窗簾以及窗臺上的塑膠花，讓我有強烈的熟悉感，彷彿回到了二十世紀八○年代。這個小鎮在四年前有了手機訊號，之前人們都去郵局打電話。

從滌綸材質的白色蕾絲窗簾看出去，小鎮車輛稀少，路燈只是擺設，磚石房屋有蘇聯時期的廠房風格，更多的人住在木柵欄後面的蒙古包內。晚飯前的羊肉湯很鮮美，喝完讓人忍不住要捧腹讚嘆，但成分看來卻很簡單：一片肥羊肉、一顆羊肉丸與一些燉爛的馬鈴薯、胡蘿蔔。

四周靜極，只聽見零星的狗吠與風聲。氣溫下降得很快，奶油都凍得抹不開了，但上菜的店主人卻滿面紅光，只穿著短袖。休息前我嘗試著打開了客房裡那臺大約十三英寸螢幕的電視，只看見一片雪花。

第二天的路要長一些，所以我們一大清早就出發。孩子們正穿著校服去上學，笑容燦爛地向我們揮手示意。此時才看清許多蘇聯援助建設時期留下的建築，甚至還有一尊列寧像，矗立在料理整飭的小花壇中。

離開村莊的時候，路過曼達爾戈壁鎮的小山丘，山腰的涼亭裡畫著蘇聯太空船遨遊太空的宣傳畫，而山頂則是巨大的馬頭琴雕塑和一匹長著翅膀的馬。Muugi說飛馬是戈壁也是蒙古的圖騰，這讓我想起威尼斯的標誌：長著翅膀的獅子。有了翅膀，牠們就可以征服天與地。

「這裡地勢高，有手機訊號，你要不要打個電話回家？除了這裡，餘下的幾天，估計再沒有機會經過有手機訊號的地方，只能碰運氣了。」Muugi提醒我。

我拿出手機來，按下開機鍵。良久，螢幕上出現一條簡訊，是M，他只說了四個字：「你在哪裡？」

我按下通話鍵，他很快就來接聽。

「你在哪裡？我打了很多次電話，都說不在服務區。」他語氣焦急，「你再這樣，我要去報警了。」

「我在蒙古。」淚水又開始湧上眼眶。

「好好照顧自己。」他終於說。

「我知道。」我努力想要忍住淚水。

就在要掛上電話的剎那，M突然說：「等你回來，我們結婚，好嗎？」

淚水終於奪眶而出，我只是用力點頭，卻無法成言。

「你答應嗎？」信號干擾沙沙地響著，就如同是無數時光飛速掠過的聲音。我依舊用力點著頭，彷彿要說服電話那頭的他，還有自己。

風愈來愈大，淚水很快就被吹乾了。我掛上電話，示意Muugi可以出發了。他禮貌地什麼都沒有問，戈壁中物資貧乏，他自然沒有紙巾可以遞給我。但是他說：「淚水和雨水一樣珍貴，尤其在旱季的時候。」

「所以駱駝從不哭，對吧。」我完全知道他想說什麼。

看不見的城池

南方的牧草要比這一路上看見的茂盛很多，所以羊群和馬群也更多了。我們的車時常被羊群包圍，卻又總是無法接近漂亮的馬群。嚮導很詳細地介紹著火焰山的歷史，當年，美國考古學家羅伊．查普曼．安德魯斯（Roy Chapman Andrews）曾在二十世紀二○年代帶著他的探險隊從當時的中國北平城出發，來到這裡做考古發掘，並發現了恐龍蛋化石。那是人類歷史上第一次發現恐龍蛋化石，也使這片戈壁聞名世界。如今，依舊有許多考古學者會來這裡尋找化石。

而火焰山之所以得名，是因為這裡的泥土與岩石呈明亮濃烈的紅色，而不是阿爾泰山脈中常見的青色，在陽光下看來就如同著了火。或許《西遊記》中的「火焰山」也差不多是這個樣子吧。

站在火焰山的高處遠眺，可以看見沙丘與戈壁的分界，再往西，就是荒漠。有牧民牽著駱駝出現，想必是看見了我們的車。他們迅速擺出地攤來，都是些手工藝品和旅遊紀念品，大都帶著駱駝的圖案。而我看上了兩塊暗紅色的石頭，嚮導過來幫我翻譯，牧民拿起石頭輕輕叩擊，石頭間立即迸發出火花來，仔細聞一下，還有火藥的味道。原來是火燧石。這樣的寶貝，或許下次探險的時候能派上用場呢，於是我用很合理的價格將它們收入囊中。

或許我的見聞帶著來訪者的不真實，但這些與我相處了短短幾天的蒙古人卻留給了我美好的印象，他們總是飛奔著來幫助你。他們的熱忱、快樂與驕傲都是毫無偽裝的。在這片土地上，並不是擁有的愈多就愈富有，而是需要的愈少，就愈容易覺得滿足。

原以為，在這片荒蕪與蒼茫中度過的日子會變得無限漫長，但事實上，時間卻像風一樣迅速掠過去了。第三天，我發現用一整天的時間坐在鞦韆上，注視著牧群緩慢地從帳篷一邊移動到另一邊也是件趣味盎然的事。 圖／寶瓶文化提供

第四天，我們在天色尚暗時起身出發，爐火已經熄滅，水龍頭中流出的水已經接近冰點，正好可以振奮精神。這是黎明前最後的一段黑暗，星星還沒有隱沒，星光下阿爾泰山脈是遠處一抹黑色的暗影。車窗外空氣凜冽，呵氣成冰。我看見獵戶座高懸中天，它的腰帶在青藍色天幕上閃著寒光。它還是恆久不變地在夜空狩獵，但時常在星夜與它相對的我，卻已經不再一樣了。

趁夜色出來覓食的狼形單影隻，車燈掃過，牠的身形飛速消失在曠野深處。我們朝著太陽升起的地方行駛，前往機場。

金粉色的朝陽下，我看見可汗的帝國正一點一點顯示出它的面目：不動聲色卻蓄滿力量。那個隱沒在眾多符號後的蒙古，以開放的胸懷接納著外來事物，就如同戈壁的曠野接納從各個方向吹來的風。可汗當年那無可比擬的帝國並沒有崩塌，更沒有消亡，它只是成了一座看不見的城池，矗立在世界的中心，遼闊無邊、固若金湯。原來這世間還是有些事物，可以戰勝時間而立於不敗。這多少，也算是安慰。

M，這一場旅行，我走到了天際盡頭。而我也看見了，我們之間這個故事的結局，它曾激烈美好，卻終歸牽扯冗長。溫言軟語，也終將在時間裡變成冰炭。

《本文出自寶瓶文化出版《分開旅行》，作者／陶立夏，未經同意禁止轉載。》