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走進森林裡看書吧！探訪9間台灣最美圖書館

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣各地都有特色圖書館等你探訪。
台灣各地都有特色圖書館等你探訪。

除了是書籍的棲身之所，許多圖書館本身也深具吸引力。台灣各地圖書館的設計與建築之美，屢屢獲得國外相關評鑑單位肯定。這裡介紹9間不同特色的圖書館，找個合適的時間，來趟圖書館之旅吧！

公共圖書館

台北市立圖書館北投分館

台灣第一個拿到鑽石級綠建築標章認證的圖書館，坐落於北投公園，地下一層、地上二層，總面積650坪，以木頭為主的建材，和周遭林木融為一體，有「森林間的綠寶石」之稱，開幕以來遊客、讀者絡繹不絕，還獲美國網站Flavorwire.com選為「全球最美25座公立圖書館」之一。

◆地址：台北市北投區光明路251號

◆開放時間：周二至周六8:30-21:00，周日至周一9:00-17:00

台北市立圖書館北投分館以原木打造，隱身於綠林之間，是台灣最知名的圖書館之一。 聯合報系資料照
台北市立圖書館北投分館以原木打造，隱身於綠林之間，是台灣最知名的圖書館之一。 聯合報系資料照

台北市立圖書館北投分館內以原木作為設計，讓人彷彿置身咖啡廳中。 圖／台北市立圖書館北投分館提供
台北市立圖書館北投分館內以原木作為設計，讓人彷彿置身咖啡廳中。 圖／台北市立圖書館北投分館提供

台北市立圖書館北投分館是台灣首座綠建築圖書館。 聯合報系資料照／記者何定照攝影
台北市立圖書館北投分館是台灣首座綠建築圖書館。 聯合報系資料照／記者何定照攝影

桃園市立圖書館龍岡分館

2015年底開幕，座落於台貿公園旁，地上四層、地下兩層，建築師秉持「每一座圖書館都有書架，在琳琅滿目的藏書中挑一本書，每本書中都有一個豐富的世界」的理念設計外觀，側面落地窗設計有45個書本樣式面板，讓圖書館外觀有如一本展開的大書。

◆地址：桃園市中壢區台貿一街100號

◆開放時間：一到三樓周二至周六08:30-21:00、周日至周一08:30-17:00，四樓自修室周一至周日：08:30-21:00，國定假日及每月最後一個星期四休館

桃園圖書館龍岡分館外觀有如一本打開的大書，外牆以鉛字排版，凸顯地區眷村特色。 聯合報系資料照／記者張雅婷攝影
桃園圖書館龍岡分館外觀有如一本打開的大書，外牆以鉛字排版，凸顯地區眷村特色。 聯合報系資料照／記者張雅婷攝影

桃園圖書館龍岡分館網路資源區挑高設計，讓使用者無壓迫感。 聯合報系資料照／記者何定照攝影
桃園圖書館龍岡分館網路資源區挑高設計，讓使用者無壓迫感。 聯合報系資料照／記者何定照攝影

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國立公共資訊圖書館

地上5樓、地下2樓，外觀的流線造型帶出乘載知識的河流意象，館內「out-side-in」的設計概念，將每個樓層的戶外窗景融入館內擺設，轉化為各樓層的設計主題與色彩。2014年獲國際圖書館協會IFLA列入「此生必去的1001座圖書館」名單。

◆地址：台中市南區五權南路100號

◆開放時間：周二至周六：09:00-21:00，周日：09:00-17:00

國立公共資訊圖書館流線型的外觀，每個角度都有視覺驚喜。 圖／潘冀聯合建築事務所提供
國立公共資訊圖書館流線型的外觀，每個角度都有視覺驚喜。 圖／潘冀聯合建築事務所提供

國立公共資訊圖書館雜誌架。 聯合報系資料照
國立公共資訊圖書館雜誌架。 聯合報系資料照

高雄市立圖書館總館

2015年啟用即爆紅，成為各地遊客赴高雄必看景點。以樹為建築概念，打造出館中有樹、樹中有館的懸吊式綠建築文化地標。具有多項創新特色，包括以直徑10公分的鋼棒取代柱子，減少視線遮蔽；四面皆玻璃圍幕，視覺穿透性高；6樓到8樓間的大天井，為室內引進大量自然光，6樓天井中庭種有8棵大竹柏，形成「圖書館中有大樹」的特殊景觀，頂樓設置的空中花園則可眺望灣區風景。

◆地址：高雄市前鎮區新光路61號

◆開放時間：周二至周日10:00-22:00，國定假日10:00-17:00

高雄市立圖書館總館開幕後成為高雄的地標之一。 圖／高市圖提供
高雄市立圖書館總館開幕後成為高雄的地標之一。 圖／高市圖提供

高雄市立圖書館總館通透性高，將自然光引入室內。 聯合報系資料照／記者陳靜宜攝影
高雄市立圖書館總館通透性高，將自然光引入室內。 聯合報系資料照／記者陳靜宜攝影

高雄市立圖書館總館是全國首座採懸吊工法的綠建築。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
高雄市立圖書館總館是全國首座採懸吊工法的綠建築。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

大東藝術圖書館

以清水混凝土牆面搭配菱形幾何圖案，2012年開館營運，高雄市立圖書館的分館之一，坐落在大東文化藝術中心內，為台灣公共圖書館首見的藝術專業圖書館。全館採用優雅的木質咖啡色系，環境古典而優美，以「藝術閱讀」為設立宗旨。

◆地址：高雄市鳳山區光遠路161號

◆開放時間：周二至周六 10:00-21:00、周日10:00-17:00

大東藝術圖書館以藝術為館藏特色。 圖／高市圖提供
大東藝術圖書館以藝術為館藏特色。 圖／高市圖提供

大東藝術圖書館環境古典而優美，營造藝術閱讀氛圍。 圖擷自大東藝術圖書館臉書
大東藝術圖書館環境古典而優美，營造藝術閱讀氛圍。 圖擷自大東藝術圖書館臉書

大東藝術圖書館的影音視聽區設有音樂聆聽區3席、影音聆賞區10席。 圖／網友提供
大東藝術圖書館的影音視聽區設有音樂聆聽區3席、影音聆賞區10席。 圖／網友提供

大學圖書館

台東大學圖書資訊館

2014年啟用，以順著山勢建成的地景建築聞名，北面的圖書館為5層樓高的山形建築，南面的資訊中心是兩層樓的水形建築，綠建築設計造型獨特，四周山海圍繞，頂樓可眺望都蘭山、鯉魚山、太平洋等。2015年獲中華民國圖書館學會網路票選為「台灣十大非去不可圖書館」，2016年獲IFLA國際圖書館協會聯盟網站登錄為「此生必去的1001座圖書館」，以及被architizer.com國際建築師網站評選為全球8座獨特圖書館之一。

◆地址：台東市大學路二段369號

◆開放時間：周一至周五08:00-22:00(寒暑假到16:30，暑期班期間到21:00)，周六 09:00-17:00，周日14:00-22:00(暑期班期間到21:00)

台東大學圖書館融合周邊山海地景，獨特造型獲獎無數。 圖／台東大學提供
台東大學圖書館融合周邊山海地景，獨特造型獲獎無數。 圖／台東大學提供

台東大學圖書館是極富盛名的綠建築，內部空間建置也十分閒適、舒服。 聯合報系資料照／記者李蕙君攝影
台東大學圖書館是極富盛名的綠建築，內部空間建置也十分閒適、舒服。 聯合報系資料照／記者李蕙君攝影

台東大學圖書館看書區也可看電視。 聯合報系資料照／記者何定照攝影
台東大學圖書館看書區也可看電視。 聯合報系資料照／記者何定照攝影

台灣大學辜振甫先生紀念圖書館

2014年啟用的綠建築，由日本知名建築家伊東豐雄設計，圖書館位於大樓的B1至2樓，1樓的開架閱覽室呈現生態風，長寬各約50公尺、挑高近6米，由88支樹狀柱結構屋頂夾雜130座不同形狀的天窗，白天陽光從天窗灑落，搭配竹製書架與桌椅，營造出如同置身森林閱讀的氛圍。

◆地址：台北市大安區羅斯福路四段1號

◆開放時間：週一至週五08:20-22:00(寒暑假到21:00)，週六09:00-22:00(寒暑假到17:00)，週日09:00-17:00(寒暑假不開放)

辜振甫先生紀念圖書館由日本知名建築家伊東豐雄設計。 圖擷自辜振甫先生紀念圖書館臉書
辜振甫先生紀念圖書館由日本知名建築家伊東豐雄設計。 圖擷自辜振甫先生紀念圖書館臉書

辜振甫先生紀念圖書館內設88根白色水泥柱，彷彿從地上長出的大樹。 圖擷自辜振甫先生紀念圖書館臉書
辜振甫先生紀念圖書館內設88根白色水泥柱，彷彿從地上長出的大樹。 圖擷自辜振甫先生紀念圖書館臉書

政治大學達賢圖書館

2020年2月才正式營運，地下2樓、地上8樓，挑空明亮的室內設計，加上層層堆排的走道書牆，媲美南韓首爾的星空圖書館，戶外還有遼闊的草原區。政大素以人文社會科學見長，館內除大量藏書之外，館方為讓學生體驗科技，特地規劃了VR體驗區，並購入PS4，以提高學生使用空間的誘因，因而有「最神圖書館」的封號。

◆地址：台北市文山區萬壽路36號

◆開放時間：周一至周六8:00-18:00

政大達賢圖書館的壯觀書牆，宛如台版星空圖書館。 圖擷自國立政治大學圖書館臉書
政大達賢圖書館的壯觀書牆，宛如台版星空圖書館。 圖擷自國立政治大學圖書館臉書

政大達賢圖書館的壯觀書牆，宛如台版星空圖書館。 圖擷自國立政治大學圖書館臉書
政大達賢圖書館的壯觀書牆，宛如台版星空圖書館。 圖擷自國立政治大學圖書館臉書

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台北大學圖書館

2013年啟用，圖書館側邊以鶯歌陶瓷打造弧線外觀，象徵三峽起伏的山巒與建物後方的心湖，可隨光影變化。中央有7條空中廊道，可以從不同角度飽覽湖山美景。核心設計理念是解放生硬外牆，讓圖書館成為擁有開放空間、自然光線的溝通場所。

◆地址：新北市三峽區大學路151號

◆開放時間：周一至五08:30-21:00，周六日09:00-17:00，寒暑假08:30-16:00

台北大學圖書館以鶯歌陶瓷打造弧線外觀。 聯合報系資料照／記者邱榆蕙攝影
台北大學圖書館以鶯歌陶瓷打造弧線外觀。 聯合報系資料照／記者邱榆蕙攝影

空中廊道適合放空、觀景，是台北大學圖書館最大特色之一。 聯合報系資料照／記者邱榆蕙攝影
空中廊道適合放空、觀景，是台北大學圖書館最大特色之一。 聯合報系資料照／記者邱榆蕙攝影

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世界閱讀日 圖書館

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