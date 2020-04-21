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不只WHO，在這個組織台灣也被中國逼退！

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
IEEE國際固態電路學會(SSCS)。報系資料照／記者馮靖惠攝影
IEEE國際固態電路學會(SSCS)。報系資料照／記者馮靖惠攝影

近幾個月來，隨著世界衛生組織WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）偏中的言論引起各國撻伐，其直指台灣「種族歧視」的說辭，更讓台灣人群起激憤。無論孰是孰非，全世界藉此驚覺中國早已「深耕」世界各大組織，但殊不知，不只是WHO台灣不得其門而入，就連台灣曾經舉足輕重的國際科技學術圈，也明顯出現了「台消中長」的反轉態勢下，台灣亦節節敗退。

今年1月中，台大公布一項喜訊，電機資訊學院院長張耀文獲選擔任2020／2021 IEEE CEDA（電機電子工程師學會）總裁，成為該學會首位非美國也非瑞士的最高領導人，他的出線，立即振奮了台灣高教暨學術圈。

畢竟，內行人都知道，這不僅又是個「台灣之光」，背後更大的價值則是，未來還可能因而大幅推升台灣高科技產業的未來競爭力。

這絕非言過其實。由於IEEE在全球電子設計自動化領域具備擲地有聲的話語權，制定了全世界電子、電機、電算科學領域三成文獻、超過900個現行工業標準。而且，一半的電資領域諾貝爾獎得主都是出自IEEE院士

也因此，IEEE堪稱「高科技業的標準局」，不但最新、最重要的論文都會在此發表，更也是產、學界重量級大師、科學家、工程師的沙龍（salon），集高科技領域的關鍵知識、人脈於一身的場域。

其實，身為全球高科技業重鎮，半導體產業規模高居世界第二的台灣，過去在大學與產業的聯手助攻下，也曾在全球高科技產業的人才庫中，舉足輕重。

例如，在全球半導體產業相關的國際固態電路研討會（ISSCC）論文數量，台灣高居第三；高科技產業相關的電子設計自動化論文，更曾連續九年高居榜眼，僅次美國。每年晉升IEEE重要分會院士的人數，也只輸給日本。更遑論，有許多台灣學者，長期擔任高科技領域多本重量級期刊的審查委員。

但，近年來情勢急轉直下。

「台消中長」的國際學術圈

這次的新冠疫情發燒後，世人驚覺，原來中國大陸已悄然卡位了許多國際組織的重要職務，主導全球產、學、研，甚至政治的風向，其中，科技領域亦是如此。

大陸為了實現半導體自主的目標，以理工類大學龍頭北京清華大學為例，去年全校預算就高達新台幣1364億，其中針對科學技術、基礎研究、重點實驗室、科技重大項目等預算合計超過新台幣53.75億，在學術圈發揮重大影響力外，更聯合港澳地區大學，積極搶進國際學會爭取重要職務，全力助攻大陸學者在國際學術圈上位。

反之，台灣一年100多所大學的高教總預算僅1000億元，再加上近年來海外留學人數大減，讓以往台灣人在國際學術圈的龐大聲量，正隨著上一代旅美學者漸漸退休而消退。

拿IEEE來說，台灣近十年來的新增院士人數，每年始終維持在五到八位左右，但大陸早已從2012年的九位，去年已新增達28位，暴增三倍。

在台灣人為張耀文雀屏中選，當上IEEE近20年來第二位台籍總裁而開心的同時，殊不知，大陸含港澳已出過六位總裁了。

很多人天真以為，學術的成就，端看各國的研究能量，但殊不知，關鍵在於科研的走向，也就是說，若在國際重要學會中，擁有自己人來預知，甚或主導科研風向，畫對重點，就能贏在起跑點！

不能只是埋頭研究，更要抬頭關注、參與國際學術行政

「擔任國際學會的行政角色，不代表就可以獨斷產業走向，但絕對可以洞燭先機，」張耀文說，身為總裁，光是每年籌辦年會時，與會員一起商討年會主題、挑選要上台發表論文的講者，等於是站在產業制高點，「知道哪些技術可能成為未來業界主流，就等於搶占先機。」

他進而解釋，歷史經驗顯示，「早鳥」擁有高達15％的市占率優勢，足以拉開一家公司甚至一個國家與競爭對手的距離。「反之，一旦後知後覺，甚至看錯風向，那根本是全盤皆輸，」

以2006年台灣發展無線通訊為例，錯押在英特爾（Intel）提出的WiMAX系統，五年後宣告失敗，不只數千億的投資付諸流水，政府還被業者集體求償200億元：「其實當時在學界，很多人早就看到國際風向並不在WiMAX這邊。」張耀文語重心長地說。

此外，總裁還主導、決策學會的人事、業務、行銷和行政，如年會召開地點、主題、與會人士……「如真有私心，要力捧自家的學者或主軸，都未嘗不可。」

「學會是科研的集散地，科研則是產業的先行者，可以說，誰拿到發聲權，誰就掌握了未來！」因此張耀文提醒，台灣不能只是埋頭研究，更要抬頭關注、甚至參與國際學術行政。其中，參與國際學會行政事務，以及擔任「國際期刊編委」都不可或缺。

成功大學土木工程學系副教授洪瀞，從博士班時，就主動擔任土木領域國際期刊的助理編輯，參與國際期刊的運作，至今擔任過近10本土木領域重要期刊的副主編和主編，每個月依然要幫忙審查七到八篇論文投稿。

他說，論文能否登上期刊，關乎到一個國家年輕學者的國際能見度。此時，看似平庸的期刊主編，則可以運用訂定期主題、提供學者修改意見、決定上刊論文……無形當中，都可以暗助到自家學者。

另外，儘管許多年輕學者都認為，一但擔任期刊編輯，就得犧牲自己的時間幫人審稿，浪費時間，但洪瀞不以為然。他強調，主動擔任期刊編輯，不但可以察覺當前趨勢，更避免與人撞題。「研究能否切合潮流，將影響科研經費的取得，及能否登上國際頂級期刊，」洪瀞進一步說，科研不但得作得好，還要作得早：「只要別人早你一個月發表同類型論文，你的研究就等於付諸流水。」

值得注意的是，由於，期刊審委通常為無給職，讓人興趣缺缺，而洪瀞近年觀察，負責期刊審查第一關的助理編輯，通常會找博士生來協助，「期刊編審，好聽是人脈互相幫忙，說白了也就是學術派系的集結，」但偏偏，目前在海外，大陸博士生遠多於台灣，再加上台灣博士生意願不高，因此，在期刊審核上，台灣人的勢力明顯褪色，愈來愈邊緣化。

「80、90年代時，美國學術界的華人教授曾80～90％都是台灣出身，但現在可能只剩下10％，」中興大學校長薛富盛也憂心忡忡分析。

早年台灣高教環境還不完整，優秀學生要深造碩博士，只能去美國，學成後許多人就留在當地，也讓學術界與產業界的華人臉孔，許多皆是台灣出身。而這股勢力，不容小覷，當年台美斷交，《台灣關係法》的設立，也是他們居中奔走。

後來隨著台灣高教環境成熟、以及中國大陸改革開放，愈來愈多台灣學生選擇當土碩博士，空下的位置，也就被中國留學生取代。「在哪唸書不是重點，關鍵是，台灣的土碩博士，能否得到得歐美大學的青睞而獲聘教職？」

張耀文呼籲，台灣過去一直有著「老二思維」，習慣當歐美日等國頂尖學者的追隨者，但，科技業就得有先鋒思惟，「一個關鍵技術勝出，能創造出台積電，反之，能摧毀一家諾基亞（NOKIA）。」　　

足以見得，這次張耀文的總裁之職，帶來的，不只是一時的掌聲，更是台灣學術能量，是否在國際發聲，年輕學者能否就此抬頭看世界的關鍵時刻。

（作者／謝明彧 本文出自2020.4.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

院士 台灣人 高教 台大

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