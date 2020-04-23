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疫情當前不能出國 透過「三毛舊照」看她筆下的世界

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為女作家三毛1980年搭機赴西班牙。聯合報記者程川康／攝影
圖為女作家三毛1980年搭機赴西班牙。聯合報記者程川康／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，許多人原本計劃的旅行都被打亂，損失了閱覽世界的機會，不過透過閱讀也能使讀者博覽世界，70至80年代的著名作家三毛一生遊歷過數個國家，著有「撒哈拉的故事」、「哭泣的駱駝」等作品，當年許多人都因這股「流浪文學」為之瘋狂，就算未曾出國，也體會到三毛所經歷的異國趣事，而閱讀也成了讀者認知世界的方法之一。

三毛本名陳懋平，出生於中國重慶，成長於台北市，就讀於台北中國文化學院哲學系、西班牙馬德里大學文哲學院、德國歌德語文學院。被譽為「流浪作家」的她有著自由、浪漫的靈魂，一生遊歷過西班牙、東德、波蘭、捷克等多個國家，流行民歌橄欖樹便是由她作詞，

三毛曾與丈夫荷西（José María Quero Y Ruíz）在撒哈拉沙漠生活，將異國婚姻生活刊登在聯合報副刊。之後集結出版成《撒哈拉的故事》、《稻草人手記》和《哭泣的駱駝》等多本著作，而讀者也藉著她的散文作品看到了不同地方的樣貌。

專門分享聯合報老照片的「報時光UDNtime」先前在臉書專頁上貼出三毛的舊照，80年代時三毛的著作受到大批學生歡迎，而她也未曾停下腳步，1981年聯合報贊助三毛前往中、南美洲12國旅行寫作，撰寫所見所聞，1982年回台後出版《萬水千山走遍》。

圖為1981年女作家三毛即將前往中南美旅行寫作前，在聯合報舉行惜別演講會，演講的題目是「明日之旅──燃燒是我不滅的愛」。聯合報記者徐燦雄／攝影
圖為1981年女作家三毛即將前往中南美旅行寫作前，在聯合報舉行惜別演講會，演講的題目是「明日之旅──燃燒是我不滅的愛」。聯合報記者徐燦雄／攝影

三毛筆下的世界既浪漫又傳奇，當年的讀者透過三毛的著作感受到她精彩的人生故事和異國風情，知名作家白先勇曾表示「三毛創造了一個充滿傳奇色彩瑰麗的浪漫世界」。

雖然三毛47歲早逝，但她的著作仍活在人們心中，透過閱讀她的作品，我們仍能感受到撒哈拉沙漠、拉丁美洲等地的風光，而她的精彩人生也讓讀者的視野更加廣闊。

圖為1987年，樹仁殘障基金會籌募木工職訓基金，請女作家三毛（坐者前）、古月寫詩，畫家蔡志忠（坐者後）、顧重光、李錫奇作畫，製作母親卡，在北市公館金石堂書店前簽名義賣。聯合報本報記者
圖為1987年，樹仁殘障基金會籌募木工職訓基金，請女作家三毛（坐者前）、古月寫詩，畫家蔡志忠（坐者後）、顧重光、李錫奇作畫，製作母親卡，在北市公館金石堂書店前簽名義賣。聯合報本報記者

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