423世界閱讀日紀念莎士比亞逝世 臉書響應「拿起一本書翻到56頁」

今天是世界閱讀日，在臉書上你可能會看到這一段話「拿起你手邊的一本書，翻到第56頁，將第5個句子當做你的狀態發表」，其實這不只是單純的讀書分享而已，而是世界為了紀念「唐吉軻德」作者塞凡提斯和英國大文豪莎士比亞所創立的日子，而在這天各國也會舉行閱讀相關活動，購書者甚至能拿到一朵玫瑰花。

世界閱讀日（World Book and Copyright Day）是聯合國教科文組織（UNESCO）為了推廣閱讀、出版和版權而選定的節日，在1995年4月23日開始出現該節日，而後每年的這日人們便開始慶祝，但其實這天也是「唐吉軻德」作者塞凡提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）和英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）去逝的日子。

而世界閱讀日的起源是在西班牙的巴塞隆納，當時瓦倫西亞的作家安德烈斯（Vicente Clavel Andrés）向當地書商提出想法，表示要以閱讀節來紀念西班牙最偉大的作家、唐吉軻德的作者塞凡提斯，而這個想法被廣為認同，於是便將塞凡提斯的生日10月7日列為西班牙的閱讀節，而這個想法日後也被聯合國教科文組織所採用，不過選定的是塞凡提斯和莎士比亞去逝的日子（1616年4月23日），也就是4月23日作為世界閱讀日。

4月23日這天也是聖喬治節，在這天人們會依傳統送給愛人一支玫瑰花，也會送給小孩一本書，而這種慶祝方式也沿襲至世界閱讀日，在書商會送給當天的購書者一朵玫瑰花，或是在售書會上發放玫瑰。

馬來西亞吉隆坡被聯合國教科文組織，選定為2020世界書都。圖擷自 UNESCO官網

自2000年開始受世界閱讀日的啟發，聯合國教科文組織啟動了「世界書都」計畫，每年會選出一座城市宣揚人類的圖書事業，今年則是選中馬來西亞的吉隆坡，聯合國教科文組織表示該城市對融合教育的高度重視，以及知識型社會的發展完善，讓所有市民都可自由閱讀，因此被定為今年的世界書都。

而每年在臉書發起的世界閱讀日活動，「拿起你手邊的一本書，翻到第56頁，將第5個句子當做你的狀態發表」，也令不少作家名人投入響應，而讀者們不妨也在今天拿起書本，一起分享這充滿紀念意義的一天。