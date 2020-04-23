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423世界閱讀日紀念莎士比亞逝世 臉書響應「拿起一本書翻到56頁」

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
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今天是世界閱讀日，在臉書上你可能會看到這一段話「拿起你手邊的一本書，翻到第56頁，將第5個句子當做你的狀態發表」，其實這不只是單純的讀書分享而已，而是世界為了紀念「唐吉軻德」作者塞凡提斯和英國大文豪莎士比亞所創立的日子，而在這天各國也會舉行閱讀相關活動，購書者甚至能拿到一朵玫瑰花。

世界閱讀日（World Book and Copyright Day）是聯合國教科文組織（UNESCO）為了推廣閱讀、出版和版權而選定的節日，在1995年4月23日開始出現該節日，而後每年的這日人們便開始慶祝，但其實這天也是「唐吉軻德」作者塞凡提斯（Miguel de Cervantes Saavedra）和英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）去逝的日子。

而世界閱讀日的起源是在西班牙的巴塞隆納，當時瓦倫西亞的作家安德烈斯（Vicente Clavel Andrés）向當地書商提出想法，表示要以閱讀節來紀念西班牙最偉大的作家、唐吉軻德的作者塞凡提斯，而這個想法被廣為認同，於是便將塞凡提斯的生日10月7日列為西班牙的閱讀節，而這個想法日後也被聯合國教科文組織所採用，不過選定的是塞凡提斯和莎士比亞去逝的日子（1616年4月23日），也就是4月23日作為世界閱讀日。

4月23日這天也是聖喬治節，在這天人們會依傳統送給愛人一支玫瑰花，也會送給小孩一本書，而這種慶祝方式也沿襲至世界閱讀日，在書商會送給當天的購書者一朵玫瑰花，或是在售書會上發放玫瑰。

馬來西亞吉隆坡被聯合國教科文組織，選定為2020世界書都。圖擷自UNESCO官網
馬來西亞吉隆坡被聯合國教科文組織，選定為2020世界書都。圖擷自UNESCO官網

自2000年開始受世界閱讀日的啟發，聯合國教科文組織啟動了「世界書都」計畫，每年會選出一座城市宣揚人類的圖書事業，今年則是選中馬來西亞的吉隆坡聯合國教科文組織表示該城市對融合教育的高度重視，以及知識型社會的發展完善，讓所有市民都可自由閱讀，因此被定為今年的世界書都。

而每年在臉書發起的世界閱讀日活動，「拿起你手邊的一本書，翻到第56頁，將第5個句子當做你的狀態發表」，也令不少作家名人投入響應，而讀者們不妨也在今天拿起書本，一起分享這充滿紀念意義的一天。

世界閱讀日 聯合國 莎士比亞 吉隆坡

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