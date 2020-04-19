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聯合報一周大事4/12~4/18

聯合報 / 綜合報導

國內：

16日：台灣出身的大陸東方衛視記者張經義，日前在白宮記者會訪問美國總統川普時，被川普反問來自哪裡時，回答「我來自台灣」。陸委會則稱，張經義任職的媒體為大陸黨務及政務直屬事業單位，涉嫌違反兩岸人民關係條例，依法可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。

17日：中央流行疫情指揮中心宣布，今天沒有新冠肺炎（COVID-19）確診新增個案，這是本周第3度新增確診數歸零。

18日：新冠肺炎延燒到國軍，中央指揮中心公布，我國敦睦軍艦爆首例軍艦確診新冠肺炎，目前已有3人確診。3人均在國軍某艦隊實習、住同寢室，目前已緊急召回全艦人員採檢並居家檢疫。

國外：

15日：美國總統川普表示，世界衛生組織(ＷHO)管理不善、沒有發揮基本功能，偏袒中國大陸且掩蓋新冠肺炎傳播，導致疫情全球蔓延，各國付出慘痛代價，美國將暫停對世衛的金援，並調查世衛管理不善與隱瞞疫情傳播的責任。

16日：日本新冠肺炎疫情持續惡化，首相安倍晉三宣布，緊急狀態由原本的七都府縣，擴大至全國四十七個都道府縣，持續至五月六日。安倍並同時宣布，將發給全國民眾每人十萬日圓（約台幣兩萬八千元）現金，且不排富。

17日：美國新冠肺炎死亡病例突破3萬4500多人，超越西班牙、義大利，成為全球死亡病例最多國家。此外，全美新冠肺炎確診病例突破67萬例，也是全球最多的國家。

新冠肺炎 疫情 川普 國軍 軍艦

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