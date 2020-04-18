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海軍磐石艦染疫 前新江艦長曝艦艇防疫困難點

我國確診數少 陳時中認了有這隱憂

清明連假人擠人 清境、日月潭、溪頭今天遊客冷清

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
今天天氣不錯，但清境農場遊客人數不多，原本爆滿的停車場還有空位，讓業者相當意外。圖／讀者提供
今天天氣不錯，但清境農場遊客人數不多，原本爆滿的停車場還有空位，讓業者相當意外。圖／讀者提供

清明連假南投縣風景區人潮不少，但今天南投縣主要風景區溪頭、日月潭、清境人潮都不多，甚至可說有點冷清。清境農場青青草原今天入園人次只有2100人次，距離管制數量還有一段距離；日月潭九族文化村也只有500人次，溪頭估計也僅3000多人，讓業者相當失望。

九族文化村經理黃瑞奇說，今天天氣不錯，加上台灣連續二天零確診，也是四天內第三天的零確診，因此在臉書粉絲頁感謝醫護人員，也提醒遊客九族文化村有大片森林，且做好防疫工作，歡迎大家來健康森呼吸，入園還有舒壓優惠價。不過，今天遊客人數不多，總計人數僅500多人，倒是有兩輛久違的遊覽車，算是意外驚喜。

清境觀光發展協會總幹事林宏哲說，清境農場青青草原今天入園數2100人次，也比預期少很多。不過，清境業者都主動提醒大家保持安全距離，入園也要噴灑酒精及量測體溫，是很安全的旅遊環境，請民眾不用擔心。

溪頭觀光業者說，上次連假好不容易等到人潮，每想到人太多又有感染風險，但沒有遊客上門，更賺不到錢，人多、人少都是問題，實在讓觀光業不知如何是好？

今天天氣不錯，但清境農場遊客人數不多，原本爆滿的停車場還有空位，讓業者相當意外。圖／讀者提供
今天天氣不錯，但清境農場遊客人數不多，原本爆滿的停車場還有空位，讓業者相當意外。圖／讀者提供

清境 九族文化村 溪頭

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