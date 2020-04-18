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病患與屍體放同間病房！巴西新冠肺炎前線慘況曝光

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
巴西一位身處抗疫最前線的護理師拍下醫院內的慘況，直指新冠肺炎死者跟確診患者一起擠在醫院走廊和診室，據指當時共14具遺體未被送進太平間。當局後來表示，已移走5具遺體，另外9具遺體仍在原處，等候家屬取得死亡證明。畫面翻攝：Twitter/PrestesJf
巴西一位身處抗疫最前線的護理師拍下醫院內的慘況，直指新冠肺炎死者跟確診患者一起擠在醫院走廊和診室，據指當時共14具遺體未被送進太平間。當局後來表示，已移走5具遺體，另外9具遺體仍在原處，等候家屬取得死亡證明。畫面翻攝：Twitter/PrestesJf

新冠肺炎延燒全球，巴西總統波索納洛卻淡化疫情，還開除力倡居家避疫和拉開社交距離的衛生部長。社群媒體則流傳據稱是抗疫最前線護理師拍下的慘況，直指新冠肺炎死者跟確診患者全擠在醫院走廊和診室。

《每日郵報》報導，影片拍攝地點是巴西北部亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）的裘歐．盧西歐急診醫院（Joao Lucio Emergency Hospital），當時共14具新冠肺炎死者遺體未被送進太平間。

影片一開始可看到院內走廊有4張病床，至少兩具遺體已裝進屍袋，隔壁則躺著2名疑似患者。鏡頭隨後轉往一間病室，可見到三名裝上呼吸器的確診患者，再隔著一張空床就是3個用毛毯覆蓋的屍袋。拍攝者接著進入另外一個病室，有好幾具毛毯覆蓋的軀體，生死狀態不明。

巴西衛生部對此發出聲明，指當地另外一間較大醫院已經滿載，另外一間醫院還未能收治患者，裘歐．盧西歐急診醫院因此被指定專治新冠肺炎醫院。14名疑似新冠肺炎死者都曾是重症患者，於15日晚間到16日早上過世。5具遺體已被移走，另外9具遺體仍等候家屬取得死亡證明。

截至18日為止，巴西通報新冠肺炎確診案例累計達3萬4221例，另有2171人死亡。專家警告，波索納洛稱為「小感冒」的疫情未來幾周才會到達高峰。

Twitter連結：https://twitter.com/PrestesJf/status/1250819189893476352

新冠肺炎 患者 巴西

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