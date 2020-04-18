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危老容積獎勵延5年 逐年遞減落日

聯合報 / 記者徐偉真戴瑞瑤／台北報導

立法院昨天三讀通過「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正案，延長原定今年五月到期的容積獎勵時程，並新增規模容積獎勵項目，未來容積獎勵再延長五年，但獎勵百分比從第三年百分之十逐年遞減，施行後第九年落日。

三讀通過條文中，刪除有關基地合併鄰地限制，讓危老建築物帶動旁邊的基地擴大興建規模；對於鄰地整併還是維持一比一最高一千平方公尺的範圍，可獲得容積獎勵，超過的部分符合房屋稅、地價稅得減半徵收優惠。

條文也明定，危老條例施行後一定期間內的重建計畫，在施行後三年內，各該建築基地基準容積百分之十，但自第四年後，容積獎勵陸逐年遞減為百分之八、百分之六、百分之四、百分之二，直到第八年起調整為百分之一，時程獎勵將在條例施行後第九年落日。條文也增訂規模容積獎勵項目，危老建築物基地加計合併鄰地面積達兩百平方公尺者，給予基準容積百分之二獎勵，每增加一百平方公尺，另給予基準容積百分之零點五獎勵。不過，時程與規模容積獎勵，兩者合計不得超過基準容積百分之十額度上限。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，有助加速民間投入危老重建。

建築 立法院

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