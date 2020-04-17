中研院新冠肺炎群聚結案 仍住院者一輕症一有肺炎症狀

立法院經濟委員會昨天初審通過農民退休儲金條例草案，擬以基本工資二萬三八○○元為單一級距，農民每月可自願提繳百分之一至六的農退金。關鍵在於，政府要另提多少比率？行政院版是農民和政府一比一，但立委競相加碼，包括政府比農民多提兩個百分點、政府和農民提繳比是一比二等版本，該爭議條文最後保留送朝野協商。

2020-04-17 00:07