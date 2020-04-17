中研院新冠肺炎群聚結案 仍住院者一輕症一有肺炎症狀
中央研究院日前傳出新冠肺炎群聚感染事件，師生與相關接觸者共計五人染疫。中央流行疫情指揮中心昨表示，這起群聚事件中最後一名感染者確診至今逾三周，相關接觸者採檢結果均為陰性，且相關居家隔離與居家檢疫者均無反應不適，因此宣布結案。
據悉，目前中研院群聚感染仍有兩人持續住院隔離治療中，外界都非常關注住院中的患者病況如何？對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，中研院群聚感確診者中，仍在住院的人一位輕症、一位有肺炎症狀但不算重症，病情穩定。
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