別想唱反調！巴西總統在疫情當頭拔掉衛生部長

CNN報導，巴西新冠肺炎疫情延燒，但總統波索納洛因防疫看法與衛生部長相左，已將衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）開除。

曼德塔16日發推文說，波索納洛已將解任消息通知他，「感謝衛生部整個團隊，並祝福我的接班人在擔任衛生部長時順利。我祈禱上帝和守護女神Aparecida保佑我們國家」。

曼德塔的職位將由曾幫助波索納洛競選的腫瘤學家特希（Nelson Teich）取代。

曼德塔全面捍衛保持社交距離，支持各州州長關閉學校和企業的決定，但此防疫態度與波索納洛相左。波索納洛先前曾輕描淡寫稱新冠病毒只是「小流感」，並警告說，隔離政策帶來的經濟影響可能比病毒本身還嚴重。

巴西目前超過三萬人確診感染，將近2000人喪生。