「護國神文」PTT爆料截圖 吸引羅一鈞急通報

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨透露，醫療應變組副組長、疾管署副署長羅一鈞因半夜睡不著，滑PTT時發現新冠肺炎恐人傳人的消息，了解情形後便立即通報，並啟動緊急應變。這篇在去年12月31日凌晨兩點多發表於PTT八卦版的一篇文章，是台灣最早對新冠肺炎疫情提出示警的文章，也被封為「護國神文」。對此，羅一鈞表示，有兩大重點讓他直覺非一般爆料，一是截圖「可信度高」，另一是醫師群組在討論，因此通報。也感謝中國大陸的吹哨者李文亮醫師以及我國搜集資料的原發文者。

羅一鈞表示，當時是凌晨二、三時多防疫醫師看見，由於當發言人期間，五、六時多就要起來看輿。當時看到這則文章，專業面來看，發現跟一般爆料不同，這則文章裡的圖片不是公文，而訊息的截圖。

羅一鈞說，那則有幾個重要的截圖，李文亮醫師貼的華南海鮮市場，有確診七例SARS，由於是SARS便先引起極大的注意，且後面貼出檢驗報告跟電腦斷層圖。藉由該貼圖，找原圖發現是民間的檢驗公司，除了檢驗SARS還有綠膿桿菌病原體，檢驗方法是用做高通量、灑網捕魚式的篩檢，但是沒有檢驗日期也沒有戳章，因此可以研判是醫師私下拿去檢驗，並隨手拍的，因此認為有一定的可信度。

另外，羅一鈞也發現醫師群組已開始討論，因此研判有院內群聚發生，醫護人員開始提醒就是要擔心院內感染的發生，因此當下便無法繼續睡，便快一點通報。因此也感謝大陸的吹哨人，還有搜集資料貼文章到PTT的原po。