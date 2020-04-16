快訊

臉書PO文惹議 星國總理夫人何晶：我欠台灣總統一個道歉

聖母院燒毀週年鐘聲：法國不信 但總統堅持「2024修復」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「護國神文」PTT爆料截圖 吸引羅一鈞急通報

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎陳雨鑫羅真／台北即時報導
醫療應變組副組長羅一鈞表示PTT的po文截圖，讓他直覺並非一般爆料。記者楊雅棠／攝影
醫療應變組副組長羅一鈞表示PTT的po文截圖，讓他直覺並非一般爆料。記者楊雅棠／攝影

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨透露，醫療應變組副組長、疾管署副署長羅一鈞因半夜睡不著，滑PTT時發現新冠肺炎恐人傳人的消息，了解情形後便立即通報，並啟動緊急應變。這篇在去年12月31日凌晨兩點多發表於PTT八卦版的一篇文章，是台灣最早對新冠肺炎疫情提出示警的文章，也被封為「護國神文」。對此，羅一鈞表示，有兩大重點讓他直覺非一般爆料，一是截圖「可信度高」，另一是醫師群組在討論，因此通報。也感謝中國大陸的吹哨者李文亮醫師以及我國搜集資料的原發文者。

羅一鈞表示，當時是凌晨二、三時多防疫醫師看見，由於當發言人期間，五、六時多就要起來看輿。當時看到這則文章，專業面來看，發現跟一般爆料不同，這則文章裡的圖片不是公文，而訊息的截圖。

羅一鈞說，那則有幾個重要的截圖，李文亮醫師貼的華南海鮮市場，有確診七例SARS，由於是SARS便先引起極大的注意，且後面貼出檢驗報告跟電腦斷層圖。藉由該貼圖，找原圖發現是民間的檢驗公司，除了檢驗SARS還有綠膿桿菌病原體，檢驗方法是用做高通量、灑網捕魚式的篩檢，但是沒有檢驗日期也沒有戳章，因此可以研判是醫師私下拿去檢驗，並隨手拍的，因此認為有一定的可信度。

另外，羅一鈞也發現醫師群組已開始討論，因此研判有院內群聚發生，醫護人員開始提醒就是要擔心院內感染的發生，因此當下便無法繼續睡，便快一點通報。因此也感謝大陸的吹哨人，還有搜集資料貼文章到PTT的原po。

醫師 新冠肺炎 PTT

延伸閱讀

羅一鈞睡不著滑PTT發現「護國神文」 原PO醫師哥哥回應

給世衛示警信 莊人祥揭祕辛

PTT「護國神文」有洋蔥 原PO：幸好防疫讓呼吸病房的爸爸醫療不匱乏

副署長半夜睡不著上PTT 發現新冠肺炎起源火速通報世衛

相關新聞

台灣這8點完勝新加坡 顏擇雅酸：羨慕星國有李家內鬥劇可八卦

知名作家顏擇雅表示，新加坡人有優越感是合理的，他們有許多地方值得台灣人羨慕，除了經濟實力以外，「新加坡人有李家內鬥的連續劇可以八卦」，但她也提出台灣完勝新加坡的8大點。

「護國神文」PTT爆料截圖 吸引羅一鈞急通報

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨透露，醫療應變組副組長、疾管署副署長羅一鈞因半夜睡不著，滑PTT時發現新冠肺炎恐人傳人...

農退金審查 請看清哪些立委在搞民粹

新冠肺炎疫情讓立法院蟄伏已久，最近有蠢動之勢，今天將逐條審查農民退休儲金條例草案，昨天立委競相加碼，討好選民不落人後。原本人民期待國會建立健全的農民退休制度，一併檢討罅漏處處的老農津貼，沒想到立委只知誇誇其談，國家財政置之腦後。

新冠肺炎疫情影響 福衛三號延後5個月退役

氣象衛星福衛七號去年發射升空，將接替已運轉5000多天的福衛三號。不過受新冠肺炎疫情影響，國家太空中心表示，原本今年5月...

討價還價…農退條例今闖關

為建構農民退休制度，立法院今將逐條審查農民退休儲金條例草案，若本會期三讀通過，明年一月將可上路。農委會參考新制勞退，以基本工資兩萬三千八百元為單一級距，農民每月可自願提繳百分之一至六的農退金，政府會另外提繳相同金額，幫農民存老本。

農退金預定明年上路 學者：要補貼到什麼程度？

農民退休金制度預定明年一月一日上路，立法院經濟委員會今將逐條審查農民退休儲金條例草案。農民團體與農民多樂觀其成，但也建議相關配套要多考量，制度才會更完善。學者則認為，農民是弱勢，因此補貼也是各國趨勢，但到底要補貼到什麼程度？值得審慎思考。

陳吉仲：農民預購七天內拿不到肥料 我請辭

「肥料之亂」延燒一個多月，到現在還有農民反映買不到肥料。預購肥料補助制度昨天上路，每包（四十公斤）補助廿元，農民預購七個工作天內可拿到肥料。但立委質疑，上波網路預購制失效，農民還是拿不到肥料，新的肥料補助真能解決問題？農委會主委陳吉仲承諾，絕對可在期限內拿到，否則「我下禮拜立刻請辭」。

中部廢棄物濫倒案主導者為環保機關高官 詹順貴：可悲

環保署今天宣布環檢警聯合破獲一起中部重金屬廢棄物濫倒案，非法堆置地點高達11處，散布中彰投雲苗5縣市，數量高達15萬立方...

警界人事受罷韓凍結？ 高雄市警局說明原因

高雄市警局今年一批員警屆齡退休，部分人事至今未調整，傳出受到罷韓影響而凍結人事。高雄市警局今天表示，公務人員任用法規定，...

U值媒／出版業紓困與政策扶植建議

再者，近來部分出版與書店業者對於文化部公布「大型藝文艱困事業員工薪資及營運補貼方案」中，所稱大型藝文艱困事業紓困是不受上限250萬元限制，這一點感到較為憂心，畢竟國內出版社90%以上都是中小型，甚至微型經營型態。如補助金額多數落在大型業者的申請，進而排擠到中小型業者的申請核發金額，這是多數出版業者所不樂見的。另外，也聽到較多業者的聲音反應文化部這次紓困申請案，雖稱從寬從速，但實際的審核標準不太明確，造成申請業者擔憂是否能順利申請到紓困補助。

農民退休金／藍委支持 喊拉高政府提撥金額

立法院經濟委員會今天審查「農民退休儲金條例」草案，國民黨立委鄭天財、曾銘宗及謝衣鳳皆有提案。藍委普遍支持草案，但認為政院版的政府提撥金額相較軍公教仍顯不足，若能提高，也能提供誘因、保障農民生活。

觀察站／退休金保障真農民 須可長可久

努力了數十年，農民終於要有退休金制度。立法院經濟委員會今天審查「農民退休儲金條例草案」案，主要在於農民退休制度給予法源依據，預計明天逐條審查。農民退休制度是以老農津貼，以及農民退休儲金兩項加總，如何設計一套讓農民可長可久，且領得到、有幫助的退休制度，兼具興利與防弊，才是制度設計的關鍵。

熱門新聞

圖表看疫情／美近64萬人確診死亡人數破3萬 英106歲嬤康復出院

PTT鄉民救國！護國吹哨者真面目是泌尿外科醫師妹妹

副署長半夜睡不著上PTT 發現新冠肺炎起源火速通報世衛

新冠肺炎疫情下的「安全國家」排名 德國名列第二

PTT「護國神文」有洋蔥 原PO：幸好防疫讓呼吸病房的爸爸醫療不匱乏

【重磅快評】國人不要太計較？蘇貞昌的大溫暖讓人錯亂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。