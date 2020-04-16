快訊

氣炸鍋攪局、問題問N遍　「陳時中弟弟」爆脾氣為哥反擊

直播／新冠肺炎疫情 指揮中心下午2時記者會

台灣這8點完勝新加坡 顏擇雅酸：羨慕星國有李家內鬥劇可八卦

聯合新聞網 / 綜合報導
作家顏擇雅提出台灣勝過新加坡的8大優點。圖為新加坡城市一景。 歐新社
作家顏擇雅提出台灣勝過新加坡的8大優點。圖為新加坡城市一景。 歐新社

日前新加坡總理夫人何晶在臉書轉發台灣捐助新加坡口罩文章，卻因寫下「Errrr....（呃…）」一事，在網上掀起論戰。對此，知名作家顏擇雅表示，新加坡人有優越感是合理的，他們有許多地方值得台灣人羨慕，除了經濟實力以外，「新加坡人有李家內鬥的連續劇可以八卦」，但她也提出台灣完勝新加坡的8大點。

顏擇雅13日在臉書發文表示，「新加坡人看台灣，有一點優越感是合理的，畢竟他們的人均GDP 真的高很多。」根據國際貨幣基金組織資料統計，新加坡2019年人均GDP是63,987美元，台灣則是24,827美元，差距的確不小。

但是顏擇雅也提到台灣值得新加坡人羨慕的8點。

1. 台灣的都市捷運是準時的。

2. 台灣的豪宅至少住的都是台灣人，而不是被政府用超低稅吸引來的外國富豪，讓國人在自己國家彷彿二等公民。

3. 台灣的小學生課業壓力較小。

4. 台灣會講英文的人口比例雖然較小，講的至少是英美加澳紐人士聽得懂的英文。

5. 台灣人批評政府施政，不會被官員告毀謗，不會被判賠巨款。

6. 台灣納稅人不必支付給官員全世界數一數二的高薪。

7. 台灣的薪資不必被超開放的移民移工政策往下壓。

8. 台灣阿公阿嬤的語言雖然也被打壓過，但打壓程度遠沒新加坡徹底，而且已成過去，新加坡則是現在進行式。

顏擇雅說新加坡值得台灣人羨慕的東西很多，例如「新加坡人這幾年茶餘飯後都有李家內鬥的連續劇可以八卦，劇情高潮迭起，我就很羨慕。」

顏擇雅的高級酸逗樂不少網友，網友的留言也跟著酸起來，「Very酸的La」、「臺灣人可以自由買賣、吃口香糖」、「台灣不姓蔣很久了。新加坡還在姓李當中……」

但關於第四點英語口音的部分，倒引起不小的爭議，「第四點.....Errrr」。有不少網友認為不宜在Singlish（新加坡式英語）的話題上做文章，「口音的標準與否受到政治力影響極深」、「新加坡英語有它的歷史意義和身分認同感」、「第四點值得商榷，新加坡人基本上會講Singlish，也會講一般英文，Singlish也沒有很難懂，有點像是台灣人聽外國人講中文的感覺，大意還是抓得到」

還有其他網友幫忙補充台灣其他優點，「9.台灣的同志已經可以合法結婚了，新加坡還遙遙無期」、「光民主一項就打趴」、「新加坡地景很單一，台灣的地景非常豐富」。

新加坡 台灣人 口罩 何晶 Errrr

延伸閱讀

星國總理夫人何晶「呃」引網友論戰 他喊話冷靜別中計

「Errrr」惹風波...星國總理夫人改貼文謝台灣 網友這樣看

新加坡疫情創單日新高 網友分析「群聚感染」如何成為爆發關鍵

星國網友控台灣劫持口罩 李正皓秀公文揭事實

相關新聞

台灣這8點完勝新加坡 顏擇雅酸：羨慕星國有李家內鬥劇可八卦

知名作家顏擇雅表示，新加坡人有優越感是合理的，他們有許多地方值得台灣人羨慕，除了經濟實力以外，「新加坡人有李家內鬥的連續劇可以八卦」，但她也提出台灣完勝新加坡的8大點。

農退金審查 請看清哪些立委在搞民粹

新冠肺炎疫情讓立法院蟄伏已久，最近有蠢動之勢，今天將逐條審查農民退休儲金條例草案，昨天立委競相加碼，討好選民不落人後。原本人民期待國會建立健全的農民退休制度，一併檢討罅漏處處的老農津貼，沒想到立委只知誇誇其談，國家財政置之腦後。

新冠肺炎疫情影響 福衛三號延後5個月退役

氣象衛星福衛七號去年發射升空，將接替已運轉5000多天的福衛三號。不過受新冠肺炎疫情影響，國家太空中心表示，原本今年5月...

討價還價…農退條例今闖關

為建構農民退休制度，立法院今將逐條審查農民退休儲金條例草案，若本會期三讀通過，明年一月將可上路。農委會參考新制勞退，以基本工資兩萬三千八百元為單一級距，農民每月可自願提繳百分之一至六的農退金，政府會另外提繳相同金額，幫農民存老本。

農退金預定明年上路 學者：要補貼到什麼程度？

農民退休金制度預定明年一月一日上路，立法院經濟委員會今將逐條審查農民退休儲金條例草案。農民團體與農民多樂觀其成，但也建議相關配套要多考量，制度才會更完善。學者則認為，農民是弱勢，因此補貼也是各國趨勢，但到底要補貼到什麼程度？值得審慎思考。

陳吉仲：農民預購七天內拿不到肥料 我請辭

「肥料之亂」延燒一個多月，到現在還有農民反映買不到肥料。預購肥料補助制度昨天上路，每包（四十公斤）補助廿元，農民預購七個工作天內可拿到肥料。但立委質疑，上波網路預購制失效，農民還是拿不到肥料，新的肥料補助真能解決問題？農委會主委陳吉仲承諾，絕對可在期限內拿到，否則「我下禮拜立刻請辭」。

中部廢棄物濫倒案主導者為環保機關高官 詹順貴：可悲

環保署今天宣布環檢警聯合破獲一起中部重金屬廢棄物濫倒案，非法堆置地點高達11處，散布中彰投雲苗5縣市，數量高達15萬立方...

警界人事受罷韓凍結？ 高雄市警局說明原因

高雄市警局今年一批員警屆齡退休，部分人事至今未調整，傳出受到罷韓影響而凍結人事。高雄市警局今天表示，公務人員任用法規定，...

U值媒／出版業紓困與政策扶植建議

再者，近來部分出版與書店業者對於文化部公布「大型藝文艱困事業員工薪資及營運補貼方案」中，所稱大型藝文艱困事業紓困是不受上限250萬元限制，這一點感到較為憂心，畢竟國內出版社90%以上都是中小型，甚至微型經營型態。如補助金額多數落在大型業者的申請，進而排擠到中小型業者的申請核發金額，這是多數出版業者所不樂見的。另外，也聽到較多業者的聲音反應文化部這次紓困申請案，雖稱從寬從速，但實際的審核標準不太明確，造成申請業者擔憂是否能順利申請到紓困補助。

農民退休金／藍委支持 喊拉高政府提撥金額

立法院經濟委員會今天審查「農民退休儲金條例」草案，國民黨立委鄭天財、曾銘宗及謝衣鳳皆有提案。藍委普遍支持草案，但認為政院版的政府提撥金額相較軍公教仍顯不足，若能提高，也能提供誘因、保障農民生活。

觀察站／退休金保障真農民 須可長可久

努力了數十年，農民終於要有退休金制度。立法院經濟委員會今天審查「農民退休儲金條例草案」案，主要在於農民退休制度給予法源依據，預計明天逐條審查。農民退休制度是以老農津貼，以及農民退休儲金兩項加總，如何設計一套讓農民可長可久，且領得到、有幫助的退休制度，兼具興利與防弊，才是制度設計的關鍵。

農民退休金明闖關 農委會：老農津貼不會退場

農民退休金制度今天在立法院展開審查，預計明天逐條審查完成一讀，若本會期通過，最快明年1月上路。目前包括政院版共四個版本，朝野對農民與政府的提撥比率未達共識，立委擔心草案看不到農民退休金永續實施的保障，未來可能重蹈軍公教與勞保基金瀕臨破產的覆轍。

熱門新聞

圖表看疫情／美近64萬人確診死亡人數破3萬 英106歲嬤康復出院

PTT鄉民救國！護國吹哨者真面目是泌尿外科醫師妹妹

副署長半夜睡不著上PTT 發現新冠肺炎起源火速通報世衛

才一天又破零！我增2新冠肺炎確診 一人來自「最毒班機」

呂秀蓮示警：別讓「以疫攻台」戰火在台灣燃燒

整理包／新增2例境外移入 國內累計395人確診、137人解除隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。