台灣這8點完勝新加坡 顏擇雅酸：羨慕星國有李家內鬥劇可八卦

日前新加坡總理夫人何晶在臉書轉發台灣捐助新加坡口罩文章，卻因寫下「Errrr....（呃…）」一事，在網上掀起論戰。對此，知名作家顏擇雅表示，新加坡人有優越感是合理的，他們有許多地方值得台灣人羨慕，除了經濟實力以外，「新加坡人有李家內鬥的連續劇可以八卦」，但她也提出台灣完勝新加坡的8大點。

顏擇雅13日在臉書發文表示，「新加坡人看台灣，有一點優越感是合理的，畢竟他們的人均GDP 真的高很多。」根據國際貨幣基金組織資料統計，新加坡2019年人均GDP是63,987美元，台灣則是24,827美元，差距的確不小。

但是顏擇雅也提到台灣值得新加坡人羨慕的8點。

1. 台灣的都市捷運是準時的。

2. 台灣的豪宅至少住的都是台灣人，而不是被政府用超低稅吸引來的外國富豪，讓國人在自己國家彷彿二等公民。

3. 台灣的小學生課業壓力較小。

4. 台灣會講英文的人口比例雖然較小，講的至少是英美加澳紐人士聽得懂的英文。

5. 台灣人批評政府施政，不會被官員告毀謗，不會被判賠巨款。

6. 台灣納稅人不必支付給官員全世界數一數二的高薪。

7. 台灣的薪資不必被超開放的移民移工政策往下壓。

8. 台灣阿公阿嬤的語言雖然也被打壓過，但打壓程度遠沒新加坡徹底，而且已成過去，新加坡則是現在進行式。

顏擇雅說新加坡值得台灣人羨慕的東西很多，例如「新加坡人這幾年茶餘飯後都有李家內鬥的連續劇可以八卦，劇情高潮迭起，我就很羨慕。」

顏擇雅的高級酸逗樂不少網友，網友的留言也跟著酸起來，「Very酸的La」、「臺灣人可以自由買賣、吃口香糖」、「台灣不姓蔣很久了。新加坡還在姓李當中……」

但關於第四點英語口音的部分，倒引起不小的爭議，「第四點.....Errrr」。有不少網友認為不宜在Singlish（新加坡式英語）的話題上做文章，「口音的標準與否受到政治力影響極深」、「新加坡英語有它的歷史意義和身分認同感」、「第四點值得商榷，新加坡人基本上會講Singlish，也會講一般英文，Singlish也沒有很難懂，有點像是台灣人聽外國人講中文的感覺，大意還是抓得到」

還有其他網友幫忙補充台灣其他優點，「9.台灣的同志已經可以合法結婚了，新加坡還遙遙無期」、「光民主一項就打趴」、「新加坡地景很單一，台灣的地景非常豐富」。