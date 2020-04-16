新冠肺炎疫情影響 福衛三號延後5個月退役

氣象衛星福衛七號去年發射升空，將接替已運轉5000多天的福衛三號。不過受新冠肺炎疫情影響，國家太空中心表示，原本今年5月要在「國際導航衛星掩星觀測研討會」宣布退役的福三，因研討會延期，「退伍令」跟著延遲到今年10月。

全球頂尖的氣象預報中心「歐洲中期預報中心」曾分析福三2011年6月的資料，其掩星資料（包括福三與MetOp衛星）只占天氣預報所有使用資料的2%到3%，但對減少預報誤差的貢獻度達10％，貢獻度在各種氣象工具中排名前五。

福三的大氣資料免費對全球開放，截至今年3月底，使用者人數共4539人，分佈在92國。

太空中心說，福三已是待退老兵，至今在太空運行14年共5114天。它原定的壽命只有5年，任務是以掩星觀測原理反演大氣層的剖面資訊，包括溫度、濕度、壓力，以及觀測電離層，要做太空中最精準的溫度計。

太空中心表示，如今六顆衛星中，還有兩顆能斷續運作。其中編號FM6的衛星仍能與地面通聯，酬載開機時，可以斷續產出少量氣象資料。另一顆衛星FM1去年5月17日起斷續失聯，因電力問題無法支援酬載開機。若FM1「迴光返照」，可衝高福三總體掩星點數，讓接收的剖面資料達400到500點。

福三2006年4月15日從美國西岸的范登堡空軍基地SLC-8發射台，搭乘米諾陶一號火箭升空，剛滿14歲。太空中心說，它獲得頂尖期刊「自然」、「科學」雜誌及大氣科學、工程期刊的報導。

福衛七號去年發射升空，要接替福三。太空中心說，兩者都是氣象衛星，都是由六顆衛星組成的衛星星系，也都用相同的掩星原理，推導大氣剖面資訊，免費協助全球氣象單位做出更準確的天氣預報。福七更著重蒐集台灣所在的中低緯度資料，更助提升梅雨、颱風等劇烈天氣預報精準度。