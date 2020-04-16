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農退金預定明年上路 學者：要補貼到什麼程度？

聯合報 / 記者吳姿賢魯永明李京昇王昭月陳弘逸／連線報導
農委會主委陳吉仲（右）昨天在立法院表示，農民退休儲金上路後，不會取消老農津貼。 記者潘俊宏／攝影
農委會主委陳吉仲（右）昨天在立法院表示，農民退休儲金上路後，不會取消老農津貼。 記者潘俊宏／攝影

農民退休金制度預定明年一月一日上路，立法院經濟委員會今將逐條審查農民退休儲金條例草案。農民團體與農民多樂觀其成，但也建議相關配套要多考量，制度才會更完善。學者則認為，農民是弱勢，因此補貼也是各國趨勢，但到底要補貼到什麼程度？值得審慎思考。

農退制度上路後，農委會評估未來每年約支出十億元至廿億元，不會造成太大負擔，但目前農委會每年還

要花掉六百億元發放老農津貼東海大學社會工作學系主任陳琇惠認為，這依然是一筆很大的財政負擔；農退金到底多少才夠農民老年生活？要從很多層面看，牽涉既有的生活水準及生活支出。

陳琇惠說，新制勞退是勞雇雙方提繳，農民基本上沒有雇主，因此政府以雇主身分用一比一比例提繳，形同對農民的補貼、補償，但如果要再提高政府提繳比例，除了必須評估政府財務能否負擔以外，相對還可能引起連鎖效應，「勞動者是不是也是弱勢？」農民還有土地，但勞動者可能沒有土地，「要怎麼拿捏公平性？」勞工也可能要求政府提撥。

逢甲大學國貿學系教授楊明憲則說，農民退休制度除了是福利措施，還有改善生產結構的積極意義；草案應強調退休定義，甚至加入請領月退的資格條件，例如釋出一定比率的農地經營權，讓有心經營農業的人可以租地耕種，藉此改善農村勞動力老化問題，提升農業競爭力

屏東縣農會總幹事廖展毅說，初步來看，這草案雖對農民有益，尤其青農退休後的津貼比現行制度更完善，但有疑慮的是，如果卅歲的青農在務農期間轉換跑道，日後再回歸農務，勞保是否還有延續性？

高雄美濃區農會總幹事鍾清輝則直指，目前農民儲金條例的設計，只可領到八十五歲，「這種規畫好像叫人別活太久的感覺」。

屬於青農的雲林縣大埤鄉青年農民聯誼會長謝誌坪表示，有農退制度保障，青年較有意願返鄉務農。

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