農退金預定明年上路 學者：要補貼到什麼程度？

農民退休金制度預定明年一月一日上路，立法院經濟委員會今將逐條審查農民退休儲金條例草案。農民團體與農民多樂觀其成，但也建議相關配套要多考量，制度才會更完善。學者則認為，農民是弱勢，因此補貼也是各國趨勢，但到底要補貼到什麼程度？值得審慎思考。

農退制度上路後，農委會評估未來每年約支出十億元至廿億元，不會造成太大負擔，但目前農委會每年還

要花掉六百億元發放老農津貼。東海大學社會工作學系主任陳琇惠認為，這依然是一筆很大的財政負擔；農退金到底多少才夠農民老年生活？要從很多層面看，牽涉既有的生活水準及生活支出。

陳琇惠說，新制勞退是勞雇雙方提繳，農民基本上沒有雇主，因此政府以雇主身分用一比一比例提繳，形同對農民的補貼、補償，但如果要再提高政府提繳比例，除了必須評估政府財務能否負擔以外，相對還可能引起連鎖效應，「勞動者是不是也是弱勢？」農民還有土地，但勞動者可能沒有土地，「要怎麼拿捏公平性？」勞工也可能要求政府提撥。

逢甲大學國貿學系教授楊明憲則說，農民退休制度除了是福利措施，還有改善生產結構的積極意義；草案應強調退休定義，甚至加入請領月退的資格條件，例如釋出一定比率的農地經營權，讓有心經營農業的人可以租地耕種，藉此改善農村勞動力老化問題，提升農業競爭力。

屏東縣農會總幹事廖展毅說，初步來看，這草案雖對農民有益，尤其青農退休後的津貼比現行制度更完善，但有疑慮的是，如果卅歲的青農在務農期間轉換跑道，日後再回歸農務，勞保是否還有延續性？

高雄美濃區農會總幹事鍾清輝則直指，目前農民儲金條例的設計，只可領到八十五歲，「這種規畫好像叫人別活太久的感覺」。

屬於青農的雲林縣大埤鄉青年農民聯誼會長謝誌坪表示，有農退制度保障，青年較有意願返鄉務農。