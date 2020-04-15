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小燈泡案兇嫌逃死刑 王婉諭嘆：不符期望

1月中就得知疫情恐會大流行！陸高層官員隱匿6天才示警

新冠治療國家出錢 陳時中：避免經濟負擔造成防疫破口

聯合報 / 記者邱宜君陳婕翎楊雅棠羅真簡浩正／台北即時報導

國內民眾近來注意到，有些長住國外卻回國確診的境外移入新冠肺炎病例，其雙重國籍、有無納稅等不同身份使用我國醫療資源的公平性受到矚目與討論，社會上傳出非本國或未納稅者部分負擔治療費用、檢討健保加復保規定等建議。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，國家負責治療費用是為了減少防疫破口，健保加付保規定改革，如果有共識就可以做。

陳時中表示，之前曾估計一個新冠肺炎確診病例的社會成本是210萬，是針對本土案例；國外回來境外移入病例，費用並沒有那麼高。因為這210萬包括疫情調查的費用，台灣疫情調查做得很仔細，所以成本不低，但境外移入如果是直接在機場採檢確診，疫調比較單純，成本幾乎只有醫療費用。

至於不同國籍身份的費用公平性，陳時中表示，根據傳染病防治法，因防疫相關措施限制人身自由，也要避免病人因經濟問題不配合治療，而造成防疫破口，所以目前確診者的檢驗治療費用是由國家支應。健保是量能付費的精神，有多少的收入，就要有對應的付出，保費也設有上限和下限，停復保規定一直在討論中，如果有共識就會做。

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