獨／台灣快篩研發超前部署 為何錯失搶攻國際盃良機？
除了新北市長侯友宜建議政府對入境者全面普篩外，也有多位防疫學者疾呼應擴大採檢，包括歐美及中國大陸皆已研發並使用快篩試劑，攔下可能的感染者，但是台灣盡管生技能量充沛，但直到現在都沒有國產快篩試劑，國衛院、中研院、工研院等近日雖都宣布已投入開發或啟動技轉，只是距離上市總是差了最後一哩路，令不少國人感到納悶。
疫情不斷蔓延，研發快篩試劑是跟時間賽跑的事，為何台灣本土快篩試劑從研發要走到量產、上市的最後一哩路卻走得這麼久，除了台灣的篩檢法主要屬於「慢篩」，樣本須回實驗室檢測核酸（(RT-qPCR），從採樣、萃取核酸樣本至少要等4小時之外，更和藥事法使用緊急授權法規、公部門積極程度有關，專家認為台灣前後浪費掉了近3個月時間，錯失了台灣生技業可以快速搶攻試劑國際盃的良機。
更多內容請看【聯合報專區】 快篩試劑研發 台灣為何最後一哩路卡這麼久？https://udn.com/news/story/120884/4488024
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