每4年引爆一次肥料之亂？ 陳吉仲暗示跟農會選舉有關

新冠肺炎疫情引爆肥料之亂，農委會接連祭出預購制及降價兩措施，盼抑制農民恐慌，農委會主委陳吉仲今天表示，除了疫情導致農民搶購，其實農會配送肥料也出問題，4年前就發生過一次，「4年後再度發生」，暗示跟農會選舉有關。不過，農委會上月曾宣布將立即公布預購量及配送量以昭公信，至今卻毫無消息。

農委會今天舉辦紓困進度例行記者會，針對肥料預購及配送數量何時公開，農委會副主委陳駿季說，正在結清4月15日以前的預購數量，包括加大生產配送部分，等到4月15日啟動第二階段預購以後，將會公開第一階段的預購及配送資訊。

但近期地方表示39號、43號肥料缺貨，來的卻是1號、5號肥料，陳駿季坦言，台肥生產線有3條，其中一條是1號、43號共用，因此有時生產43號肥料，就沒辦法生產1號肥料，而台肥是動態調整生產量，會有時間落差，雖然總量可以滿足，但特定品項確實有缺，現在會盡可能以產線最大肥料生產量為優先。

陳吉仲表示，台肥已比去年同期增加生產3.6萬公噸肥料，但疫情發生時很多農民開始囤積肥料，再怎麼生產都不夠農民買，另一方面，肥料分配也出問題，「什麼時候肥料會不足？就是四年前，而四年後為何會產生同樣問題？」暗示農會選舉影響肥料分配利益。

陳吉仲說，農村還是很多假消息流竄指肥料原料來自中國，但台灣肥料原料來自中國比率僅約3%，包括尿素、液氨等存量都到年底，可提供超過75萬公噸肥料，很多農民資訊不正確，仍繼續囤積肥料，其實長期囤積會導致肥料變硬不好用，也拿不到未來的加碼補助。

4月15日將啟動預購肥料補助措施，陳吉仲說，農民只要攜帶身分證明文件、申請時填寫地段及地號，7個工作天就會供貨，並在領貨10天後將補助金額直接匯入農民帳戶。以前為了行政程序簡便，肥料補助費都是直接給台肥或民間公司，但現在要直接面對5、60萬個農民。

陳吉仲說，新的補助措施代表「不是肥料降價」，降價會導致農民用更多肥料，無法達到合理化施肥、土壤持續酸化，現在仍維持住價格，但實際補助農民金錢。更重要的是，若未來疫情持續嚴峻，造成農民生產成本負擔或收入減少，這套系統可直接把金額對接到農民，之後還會推農民卡彙整補助資料，對於建立職災保險、退休制度、農業保險都有完整科學根據，基礎資料建立後，將來相關補助會更到位。