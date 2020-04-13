重磅快評／防疫勒令酒店停業 為生計恐轉入地下化

中央流行疫情指揮中心以防疫需求，要求全國酒店、舞廳停止營業。這一要求對於防疫而言，表面上看來正當性十足，但若細究，對防疫是否真的較好，存有變數；而強硬剝奪掉一個行業的生存權，後續恐將衍生更多社會問題，政府有責任正視。

要求酒店和舞廳停業，源自於一名酒店女公關確診。一般而言，因這名女公關可能把病毒散布至工作場所，要求該店停業，自有其必要性，但同時要求全台此行業都得停業，範圍已無限上綱，似乎把這個行業和散播疫情劃上了等號。

在疫情指揮中心進一步解釋有陪侍行為都得停業下，台中市政府昨晚展開查察，被查的5家大中小型酒店都配合要求停業，僅一家按摩店因有陪侍行為而被法辦。初步看來，業者的配合度十分高，也值得肯定。

但包括查察人員都知道，此行業從業人員停業後緊接著而來的生計問題怎麼辦？這還不僅僅止於上班的坐檯小姐，包括後台的廚房、泊車、服務生，乃至於酒商、食材商和排班計程車，影響的是一整個生態鏈。

若是政府遲遲提不出相關的紓困辦法，或即使未來終於有辦法，但坐檯小姐礙於身分不敢出面具領；為了生計，這個行業走入地下是可以想見的。

原本，酒店、舞廳在疫情發生後，很怕受到感染影響健康和生意，防疫上已自我要求，該做的防疫工作一項也不會少，但轉入地下之後，防疫是否還能到位，就是個問號。

每個行業，不分貴賤都有其生存權，飯店、旅行業因大環境使然無可避免，政府也予以紓困，但酒店、舞廳則是因政府的命令而停業，兩者截然不同。在這個行業的工作者只因政府一個命令就丟了工作，政策是否得當暫且不論，但政府要其配合，總該有合理的保障，否則於情於理，都說不過去；酒店、舞廳從業人員更是因疫情遇到連想都想不到的生計大海嘯，很可能就在海嘯中滅頂。