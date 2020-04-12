向海致敬3措施 守護濱海公園整潔

內政部繼「向山致敬」後，再推出「向海致敬」，營建署針對濱海型國家（自然）公園長達一七九公里的海岸線，推動定時清、立即清、緊急清三大清潔維護措施，以確保海岸環境。

內政部指出，台灣海岸地受到暴風大雨、季節海流或潮汐等因素影響，常有漂流木、海漂垃圾大量堆積，為解決此問題，行政院繼向山致敬後，接續推動「向海致敬——海岸環境清潔維護計畫」，透過跨部會分工，守護海洋資源。

內政部指出，墾丁、太魯閣、金門、澎湖南方四島、台江、壽山等濱海型國家（自然）公園範圍內的海岸線達一百七十九公里，營建署已統籌推動清潔維護工作。

依據園區特性，由各管理處設定三種不同清潔頻率，包括「定時清」例行性的定期環境維護；「立即清」結合回報機制機動清潔；「緊急清」以開口合約清運季節性垃圾，以維護海岸環境。

內政部表示，國家公園各管理處除了將未登記地納入維護清潔範圍外，也與其他濱海土地權屬機關聯繫，互相分工清潔維護，若其他機關清潔能量不足，則可撥付經費，委託管理處共同協助清潔，以提高清潔效率及行政效能；若發現髒亂，也可隨時通報管理單位處理。