五一連假即將到來 觀光業者只盼明確規範別再「突襲」
清明連假過後，各觀光景點為防疫皆繃緊神經，眼看五一連假即將到來，屏東縣政府表示，目前皆按照中央防疫指示，在中央尚未下達禁足令前，只要落實防疫措施，仍不會限制民眾出遊。民宿業者只盼望，中央能有明確規範，不希望再遇上清明連假遭警示「突襲」的狀況。
屏東縣長潘孟安透過幕僚表示，關於五一勞動節假期，目前皆按照中央的防疫指示，在中央尚未下達禁足令以前，各觀光景點只要落實防疫措施，仍不會限制民眾出遊，且多數業者也有達成共識，一切先以防疫為優先。
屏東縣民宿協會表示，五一勞動節連假是否放假，或對於觀光景點是否開放旅遊並沒有太多的想法，一切以防疫為優先，也都會配合防疫的指示，無論是取消連假或人潮分流都願意配合，只盼望政府有明確的規範，不希望在像上次清明連假，墾丁臨時被點名嚇跑一堆遊客。
恆春某民宿業者坦言，許多在五一勞動節訂房的遊客，紛紛在清明連假以後，陸續退房，目前的住房率也大約在1成至2成左右，多數民宿業者，也只能透過這個空檔，去參加民宿產業轉型的培訓課。
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