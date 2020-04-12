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聯合報一周大事4/5~4/11

聯合報 / 綜合報導
疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／本報系資料照
疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／本報系資料照

國內

● 5日疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，新冠肺炎確診個案發現腹瀉症狀者明顯變多，決定將腹瀉列入通報定義，若有腹瀉且有相關旅遊史、接觸史者，應採檢。

● 8日：中央疫情指揮中心宣布，五一勞動節連假，將針對全台夜市、市場、商圈、購物中心、百貨公司、主題樂園、風景區、國家公園及寺廟等九大人潮聚集處，以「總量管制」研擬防疫指引。

● 9日：中央流行疫情指揮中心宣布，為維護民眾健康，即日起，全台灣酒店和舞廳全面暫停營業，何時可恢復營運將視疫情發展決定。

國外

● 6日英國女王伊麗莎白二世今天發表特別演說，溫情替英國人民加油打氣。經歷過第二次世界大戰的女王也引用當年流行曲歌詞，對子民表示「後會有期」（We will meet again）。

● 7日：受到新冠肺癌疫情影響，日本首相安倍晉三基於「新型流感對策特別措施法」首度公布「緊急事態宣言」，針對東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡等7個都府縣實施一個月。

● 8日：有意角逐美國民主黨總統提名的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）宣布退出初選，前副總統拜登（Joe Biden）有望成為民主黨總統提名人，在11月總統大選迎戰共和黨的現任總統川普。

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聯合報一周大事4/5~4/11

5日：疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，新冠肺炎確診個案發現腹瀉症狀者明顯變多，決定將腹瀉列入通報定義，若有腹瀉且有相關旅遊史、接觸史者，應採檢。

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