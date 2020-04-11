準備好了嗎？ 一切為防疫的我們即將擁抱老大哥的世界

去年十二月卅一日至今，新冠病毒持續肆虐逾三個月，「防疫」與「隱私」界線開始變得模糊，從大年初四晚上一場緊急記者會開始，指揮中心宣布以定位手機監控全國居家隔離者，一開始面臨侵權質疑，但指揮中心搬出傳染病防治法，至今每位居家隔離檢疫者都活下監控定位的世界中，至少兩周。

疫調善用科技，電子足跡即是一例。回顧國內三百八十五例確診個案中，讓防疫與隱私界線最模糊的應是案卅二，這名國內首例確診的非法看護工，在發病至確診前有四天行蹤難掌握，指揮中心與電信業者、大眾運輸公司通力合作，短短一天後，指揮中心即公布了一份精準到連疾管署資深工作人員都驚呼的足跡圖。

在這份足跡地圖中，精準註明案卅二在「十二時卅九分」在樹林車站周遭購物、「十九時六分」在萬華區西園路一段活動，再返回龍山寺旁購物，才搭板南線回台北車站。這些準確到「分鐘」的足跡，是透過悠遊卡、信用卡刷卡紀錄及電信業者提供手機發送或接收訊號地點等「電子足跡」。

這次成功經驗後，民眾還停留在「幸好沒去過這些地方」的竊喜，默許為疫調可翻閱本應是個人隱私的電子足跡，指揮中心也感受透過資訊系統、警政調閱監視器讓疫調更有力，日前爆發國內首例社區女保全本土個案後，指揮官陳時中多次保證，用監視系統就能掌握所有接觸者，也確實透過監視鏡頭找出另一位被感染的團購女住戶。

如今疫情促成美國二大科技龍頭蘋果、Google罕見合作，將共同開發軟體，警示曾接觸感染者的用戶，引發可能侵犯隱私疑慮。不約而同，我國行政院透漏正研發社交距離APP，雖指揮中心發言人莊人祥不斷強調，解決法律與權益保護才會付諸實行，但被防疫專家稱為「百年大疫」的新冠肺炎，確實已慢慢改變世界。

如果你對歐威爾筆下人們活在「老大哥」監視世界難以苟同，或慶幸韓劇「愛的迫降」中監聽無所不在只是戲劇情節，如今面對無疫苗、無特效藥的新冠病毒，人類近百年堅持爭取珍視的東西，似乎已在不知不覺中拱手讓出。