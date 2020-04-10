影／呂若瑟神父台語義大利語致謝 善款擴大幫歐洲國家

義大利神父呂若瑟求救，台灣人報恩，7天捐1.5億，神父今天再以台語、義大利語雙聲帶致謝，善款除幫義大利，也將擴大幫助西班牙等歐洲國家。

呂若瑟今天寫信再度表達感謝。

呂神父說，親愛的朋友及各界善心人士， 4 月 12 日是天主教的復活節是我們禮儀年度當中最主要的一個節 日，它是紀念耶穌的死亡和祂的復活，在這個新冠肺炎流行的時候， 我們在慶祝耶穌的復活時都採取低調進行。

他說，天主透過疫情讓大家的想 法及觀念有新的改變及省恩，「像我知道很多人，因為封城而被迫關在家裡，但是他們沒有忘記充滿對未來的想像，同時還是充滿希望的生 活，也透過這樣讓家人間的情感更加的緊密。」

呂神父表示，耶穌用祂的復活戰勝了死亡，這個就是給我們希望和勇氣面對這次 的新冠肺炎，現在是好的機會來加強對病人的關心及照顧，「在這場疫情中沒有人是局外 人，我們在這個復活節時被要求特別關心獨居老人、身心障礙者、虛弱的人，我們可以 透過 LINE、FACE BOOK、電話及其他的傳播工具去關懷他們。」

呂若瑟提到，也不能忘記在第一線的醫院工作人員，有許多神父及醫療人員為了接近這些病人而犠牲他們的生命，非常的精 神可佳令人敬佩。「所以要開放我們的思想，不但是要想我們國家的安全，而是要關懷世 界上其他國家所受到因為肺炎的痛苦，就是要發揮人飢己飢人溺己溺的想法。」

從 4 月 1 日靈醫會展開送口罩到義大利的募款活動，其中收到了許多的善款及物資， 後來我們看到不是只有義大利困難，所以我們想把它擴大到整個歐洲有困難的地區。在這幾天內收到的善款數量，遠遠超過我們的預期數字。

呂神父致謝說「所以利用復活節的這個節日來感謝兩萬多位捐款者及單位，藉著他們的奉獻讓有病的 人獲得一個新的生命及希望」，這個是真正復活節的意義，耶穌經過苦難和死亡，來達到 光榮的復活，祂復活給我們一個新的生命。

「我們相信這個肺炎會過去，也讓大家有一個 全新的生命，雖然最近因為疾病的關係沒有辦法與人接近，不過你們在我的心中，都是很重要的人物，你們的恩情我會永遠銘記在心，每個人都是我的寶貝！」呂若瑟希望大家都可以 過得很健康、很平安、很快樂。