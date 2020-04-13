守護全家人的健康就靠它

自古以來就是皇室御用的名貴藥材鹿茸，亦獲得世界衛生組織WHO的認可。鹿茸是雄鹿未鈣化的嫩角，富含多種珍貴營養成分，多種礦物質與維生素，多種磷脂與脂肪酸，酵素等等營養素。

中醫師強調，一般觀念多認為鹿茸只適合男性食用，其實鹿茸富含多種珍貴成分，不燥不熱，男女老幼四季都適合吃。

宗霖鹿園園主吳松志50歲，吃鹿茸讓我每天精神滿滿，體力充沛！ 圖／宗霖鹿園 提供

有38年養鹿經驗的宗霖鹿園園主吳松志表示，依鹿的種類和生長期的不同，目前國產鹿茸以台灣水鹿為主，進口鹿茸以紐西蘭紅鹿及中國大陸梅花鹿與馬鹿為大宗，台灣水鹿是特有品種，取下的鹿茸基本上比進口鹿茸好。台灣水鹿約在農曆年後開始生長鹿茸，約75天左右可採收，接著便逐漸鈣化成為鹿角，藥用價值流失，因此新鮮鹿茸一年只有在4月至6月是採收期，傳統販售方式多為民眾自行前往養鹿場選購，過了產茸期，其餘時間的冷凍鹿茸，不知產地，來源較不明。建議到農委會核准的合法養鹿場選購，除了合法保障外，也可避免買到假貨。

台南市張淑芬53歲，愛和女兒出去玩，愛聽別人說「妳們好像姊妹喔」！愛吃鹿茸讓我健康自在每一天！ 圖／宗霖鹿園 提供

宗霖鹿園1982年成立，是行政院農委會核准的優良合法養鹿場，堅持培育純種台灣水鹿，並以新鮮牧草，天然食材育養，不食用人工飼料，也絕不含生長激素、抗生素、藥物等成分，並依多年養鹿經驗，在鹿茸生長最佳時機取茸，保留鹿茸最多的營養成分，同時能確保鹿隻安全健康，來年繼續生長鹿茸。

吳松志以「自用」的精神出發，經過國際標準製程來製造產品，嚴格品管，層層把關，每一道細節都安全無虞。且經SGS檢驗，絕無西藥、重金屬成分。吳松志強調，宗霖鹿園是運用高科技真空凍結乾燥及低溫超微細研磨技術製程，能促進人體吸收。能夠滋補強身、增強體力、調節生理機能、精神旺盛、青春美麗、維持健康的功效，更是產前產後及病後之補養聖品，男女老幼四季都能每天食用！

宗霖鹿園以「自用」的精神研發製造膠囊產品，保證產地自營、真材實料。 圖／宗霖鹿園 提供

每天一粒、增強體力、青春美麗。