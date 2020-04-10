快訊

再增一死！ 我國累計六名新冠肺炎死亡案例

高雄楠梓火車撞上聯結貨車 車頭嚴重毀損搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「安心即時上工」下周一上路 公部門打工族月領12640元

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

針對遭減班休息(俗稱無薪假)部分工時者的「安心即時上工計畫」今公告，凡在近半年內，勞保或就保保險年資合計滿2個月以上、近1次月投保薪資2萬3800以下的打工族，都可申請到公部門的打工機會，時薪158元，每月最高工時80小時，最多月領1萬2640元，最長領6個月。下周一(13日)將正式上路，民眾可到各地就服站登記，媒合職缺。

依據公告，用人單位與安心即時上工進用人員為公法救助關係，不適用勞基法相關規定；用人單位應於每月15日前發放上個月工作津貼，並以金融機構轉帳方式代發給進用人員，上工期間請假就不得領津貼，公假、公傷假者則不在此限。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，初步先釋出1.5個職缺，總計會釋出6萬個職缺，目前全台公部門職缺仍在盤點彙整，符合條件的部分工時者，可到各地就業服務站登記，審查合格後，就會交由用人單位派工、面試。

工時 打工 投保薪資

延伸閱讀

勞工是雇主配偶不得領補貼遭批 勞動部：再檢討

員工是老闆配偶禁領補助 立委批不該認定偷政府錢

不只小黃司機！打工族、剛畢業新鮮人都適用…勞動部紓困方案一次看懂

IC設計超賺為何大家仍想擠進台積電？ 內行人曝「關鍵點」

相關新聞

「安心即時上工」下周一上路 公部門打工族月領12640元

針對遭減班休息(俗稱無薪假)部分工時者的「安心即時上工計畫」今公告，凡在近半年內，勞保或就保保險年資合計滿2個月以上、近...

疫情衝擊！逾五成上班族擔憂工作不保

新冠肺炎疫情已影響上班族求職行為與心理。根據1111人力銀行調查，有超過一半（52.6%）的上班族因為疫情蔓延擔心工作不...

安心即時上工 雲林釋出473職缺

勞動部因應新冠肺炎疫情，「安心即時上工計畫」預計下周上路，主要是針對非典型勞動者，雲林縣府盤點縣府各單位及各鄉鎮市公所，釋出473個職缺，時薪158元每個月最高80小時。

員工是老闆配偶禁領補助 立委批不該認定偷政府錢

新冠肺炎疫情衝擊， 減班休息勞工數已逼近9000人，勞動部日前推動「安心就業計畫」，補貼減班休息勞工薪資差額5成，民眾黨...

在家工作防疫 調查：中上階級的特權

疫情大流行期間，最佳的防疫政策就是社會隔離，世界上許多疫情嚴峻的城市都採行禁足令，在家上班成為許多跨國公司的選項，善用各式各樣協做軟體維持企業運作，但是在家工作不是每個人的特權

少寫1條一個月經歷遭取消錄取 他哭：已北上租好屋怎麼辦？

到新公司求職，業主通常會仔細檢視求職者的學經歷，卻有人因少報一條經歷，被業主發現後取消錄取資格，讓苦主哭訴都已做好搬家、簽租約等各種準備，讓他相當措手不及。 一名網友在PTT發文，他從台南搬到台

IC設計超賺為何大家仍想擠進台積電？ 內行人曝「關鍵點」

根據104人資學院去年公布的「2019~2020台灣地區薪資福利調查報告」，可以發現2019年薪最高前4名都被工程師包辦，而冠軍則是「數位IC設計工程師」，平均年薪可達118.6萬，成為許多人心中望塵莫及的夢幻職業。針對這點，有網友就提問，既然IC設計薪水工時都不輸台積電，「為何大家擠破頭還是想進台積電呢？」

科技業年薪沒150萬跳槽公職？工程師犀利揭「這點」打趴公務員

台灣科技業發達，相較於其他行業薪資、待遇都不差，因此理工科一向是熱門科系，但現在真的還是這麼好嗎？有網友就在ptt上發文，假如科技業沒有穩定年薪150萬，是否建議轉跳考公務員或是國營？但公務員基本一個月4、5萬真的能比得上科技業嗎？提問一出立刻引發熱烈討論。

中華優質旅遊發展協會人才培訓班開訓　林佳龍說很感動

因應新冠病毒疫情影響，旅行產業受到嚴重打擊，中華優質旅遊發展協會依據交通部觀光局協助重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施...

一封來自1993年的信 證實27年前台灣起薪有32K

27年前台灣年輕人的起薪就有32K？一名網友在爆廢公社PO文表示，因為疫情嚴峻選擇在家整理文件，意外發現一張1993年收到的信。信中明文寫著一家公司願意用月薪3萬2聘請他，還配宿舍，讓他感慨，現在的年輕人真的是苦了點。

放無薪假衝擊生計 不少人到處找工作

疫情衝擊各行各業，失業人數攀升，餐飲、觀光業尤其慘烈，登記北市千人防疫就業的50歲朱小姐，原在飯店清潔工作一個月可賺入5、6萬元，豈料年後飯店住房率大幅減少，公司重整人事規劃，讓兼職工作者放無薪假，她說，為了生計只好另找工作，但疫情當前，各個飯店都苦哈哈，只希望今天北市府的工作面試能順利錄取。

北市千人防疫就業 才開放申請就爆滿

新冠肺炎衝擊，台北市失業人數較去年同期攀升45.74％，申請失業認定者更陡升56.28%。為此，北市府推出「千人防疫就業方案」，釋出1001個職缺，1日開放申請，才到2日凌晨就已經申請爆滿。昨開放北市七個就服處臨櫃辦理，部分用人單位也安排面試，截至昨日傍晚，共有600多人臨櫃申辦，部分民眾今日可順利上工。

熱門新聞

天氣驟變三階段！周末轉冷又大雨 下周一冷氣團來襲

現代爸爸大多想生女兒 網曝兩大關鍵：生男孩吃虧

身份證有1、0、9、5 爽吃到飽火鍋「打6折」

罕見寒冷的4月！ 彭啟明：下周一二恐出現跌破10度低溫

口罩不能寄國外子女？蘇煥智：某獨派教授為此抓狂

影／不會上網預購口罩？黃健豪影片教學讓你3分鐘買到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。