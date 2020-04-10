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「安心即時上工」下周一上路 公部門打工族月領12640元
針對遭減班休息(俗稱無薪假)部分工時者的「安心即時上工計畫」今公告，凡在近半年內，勞保或就保保險年資合計滿2個月以上、近1次月投保薪資2萬3800以下的打工族，都可申請到公部門的打工機會，時薪158元，每月最高工時80小時，最多月領1萬2640元，最長領6個月。下周一(13日)將正式上路，民眾可到各地就服站登記，媒合職缺。
依據公告，用人單位與安心即時上工進用人員為公法救助關係，不適用勞基法相關規定；用人單位應於每月15日前發放上個月工作津貼，並以金融機構轉帳方式代發給進用人員，上工期間請假就不得領津貼，公假、公傷假者則不在此限。
勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，初步先釋出1.5個職缺，總計會釋出6萬個職缺，目前全台公部門職缺仍在盤點彙整，符合條件的部分工時者，可到各地就業服務站登記，審查合格後，就會交由用人單位派工、面試。
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