僑委會海外信保基金 助海外僑臺商紓困抗疫

僑委會長期以來秉持一貫力挺海外僑臺商立場，尤以新冠肺炎（COVID-19)疫情持續升溫，造成全球經濟巨大衝擊，許多產業也面臨危機。為協助受疫情影響的僑臺商事業營運，僑委會已輔導主管的財團法人海外信用保證基金，利用可立即提供貸款保證機制，協處僑臺商順利度過當前難關。

為協助受疫情影響僑臺商解決資金需求，僑委會策輔海外信保基金提供多項紓困方案包含：

1.大額貸款：每戶最高貸款額度為150萬美元至200萬美元。

2.小額貸款：最高10萬美金，保證成數8.5成。

3.舊貸展延：原有送保貸款案件無法依約還款者，可就尚未清償的貸款餘額申請展延。

4.減免保證手續費：展延期間首年減半收取手續費，小額貸款保證期間減半收取手續費。

此外，僑委會為使僑臺商能順利取得資金，已協調海外信保基金以「寬一點、快一點、方便一點」受理符合申貸要件的案件，信保基金也將洽請合作銀行以簡化申請流程、迅速核保資金提供服務，即時協助海外僑臺商獲得紓困所需資金，以延續事業永續發展與經營。

海外信保基金目前在全球各地有192處承辦據點，分布於24個國家、50個都會區，若僑臺商所在地無承辦銀行，也可透過國內國際金融業務分行（OBU）申請貸款保證。海外信保基金業務紓困專線：劉經理（886-2-23752961分機18）