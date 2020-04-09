農委會農業特別收入基金預算編634億 比去年增100億

農委會農業特別收入基金預算今年編列634.47億元，比上年度533.97億元再增加100.50億元；主要來自公庫撥款收入增加。

在行政院的振興紓困特別預算中，農委會原本有35.57億元，另外有農委會自己的基金預算18.11億元，第一波的振興紓困加起來有53.68億元，但因為疫情趨於嚴峻，農委會本周一擴增農產業紓困振興措施追加20億元；另外可視疫情的嚴峻程度需求，從農委會原本的公務預算，以及農業特別收入基金預算支出。

立法院經濟委員會今天進行審查2020年度農委會主管的農業作業基金、農業特別收入基金。

根據農委會的預算編列，今年農業發展基金編列171.61億元，主要用於公糧收受無上限的糧政業務就編列了121.40億元(去年支出174億元)；另編有料資材補貼10.81億元，農漁民就學獎助學金10.74億元；農業特別收入基金今年編列110.03億元，其中對地綠色環境給付計畫87.92億元，因為現行收購公糧稻作直接給付雙軌制，因此另外再編預算。

去年一年基金來源決算數546億，比預算增加12億2375萬；基金用途決算為487億8831萬3897.14元，比預算增加79億元，支出金額為過去五年最多；預算賸餘58億多元，也是過去五年最少惹議，主要來自各項農業大補貼政策。

根據農委會的資料顯示，去年農業特別收入基金超支，包括糧政業務計畫174.23億元，比上個年度增加45.52%；產銷調節計畫6.70億元、增 5.11%；農業天然災害救助計畫26.86億元、增11.35%；調整產業或防範措施計畫28.60億元、增10.66%；農村再生計畫89.16億元，增13.22%。

立委陳明文日前在立法院經濟委員會表示，農委會從2014年到2019年產銷調節處理計畫中，去年調節的品項是過去6年來最多、經費2億7000多萬也是六年最多，包括高麗菜、柑橘、黑毛豬、鳳梨、香蕉、養殖魚、雞蛋、火龍果、芒果、檸檬、麻竹筍、文旦柚、甘蔗等，會出現產銷失調一定有原因，長期以來產期產銷沒有規畫，也沒有有效預警機制；應該要求農民從生產源頭積極管控，

農委會的農業特別收入基金包括六大基金，農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金，以及農村再生基金；其中包括農業發展基金，以及農產品受進口損害救助基金兩項，到去年底期末基金餘額短絀。