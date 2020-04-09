讓西濱快成國道最美替代道路 交通部評估13地設休息站

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

縱貫台灣西部海域沿線，「窮人高速公路」台61線西濱公路去年底全線通車，是國道一號與國道三號重要替代道路，但全線近3百公里路程卻未設休息站。交通部長林佳龍在立院答詢透露，已評估13地點設置可能性。

交通部補充，現在13個選點還在調整中，可能會有地方物產系列、宗教信仰系列、地方民俗、親子遊憩等不同主題，但因要考慮西濱沿路用地，以及特色景點不宜離主幹道過遠因素，還在請專家團隊幫忙修改調整中。

國民黨立委陳超明在立院質詢表示，林佳龍曾說台61線西濱快速公路是條「可以吹海風的路」，建議交通部與國發會能用地方創生概念，在沿線設置類似高速公路漂亮、內容豐富休息站，藉以提高西濱快沿途觀光亮度，帶動地方創生機會。

陳超明舉例，像竹南龍鳳漁港、苑裡漁港就剛好在西濱快速道路交流道3至5分鐘車距，也有很大腹地與很強集客效益，普通時候人就很多，若在這些地方蓋休息站，也可以改變地方經濟發展結構。

陳超明認為，如果西濱快速道路周邊設施能做的像高速公路一樣，很多人南北奔波就不一定跑高速公路，西濱快速道路也可以有很多車流量。

林佳龍表示，台61線西濱快速公路是在國一、國三之外，難得縱向的一條三百公里快速道路，過去沿線沒有規畫休息站或服務區，現在基於人本交通，已請公路總局開始研究規劃，可以結合地方創生，也滿足旅客的需求。

但林佳龍也提到，因交流道周邊土地有公有，也有私有，要怎樣取得仍要釐清，也可能鼓勵民間投資配合開發設置休息站或服務區。

林佳龍說，台61線途經10縣市，尤其新竹以南特別有需要設置休息站；公路總局已從北到南挑了13個地點評估中，陳超明建議的地點也會納入參考。

林佳龍 陳超明 高速公路

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