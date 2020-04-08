五一連假景區人潮管制草案出爐 遊樂區票只能賣一半

五一連假在即，是否比照清明連假發布細胞簡訊，或是進一步實施禁足令，以控管人潮，成為外界關注焦點。交通部上午說，昨天與中央流行疫情指揮中心開會，預計訂定警告點、行動點、管制點，作為民眾出遊依據，相關草案也隨之曝光。

根據交通部所提「觀光風景區公共場域及旅宿業高住宿率人流出入管制參考說明」，針對25家觀光遊樂業，遊樂園區防疫安全承載量下修為園區遊客最大乘載量50%；另對易發生大量遊客湧入熱門主題樂園，訂定防疫安全乘載量分級應變行動方案，承載量達50%為警告點、55%為行動點、60%為管制點。

至於13個國家風景區，轄區內重要景點計有42處，以戶外為主。管制辦法有停車場管制，一旦收費停車場停車數達50%，將管制車輛進入，若是未收費停車場，則是結合地方政府警察單位勸離遊客。

另外在總量管制或分流措施上，室內空間採單一出入口，管制遊客進出動線，若室內乘載人數達50%，擬採分時分流或人群分流進入管制措施辦理；戶外容納超過100人以上景點，採總量管制及預約分流入園人次。

所謂警告點是呼籲民眾還沒前往不要去，或是前往中可能考慮不要去；行動點是做些分流；管制點則是管制部分商圈、夜市管制進來人潮，是最嚴重的等級。

對此，交通部常務次長祁文中說，這只是個大致原則，每個園區都有不同狀況，還要再多做討論。他說像野柳就很清楚，門票賣到50%不准再賣，其他則可視停車場容量，若達到50%則是開始去警告。他說，內政部營建署、農委會、經濟部、交通部都會各自訂管制點的標準。

至於是否只適用於五一連假，祁文中說，昨天和指揮中心也有討論到，不過該指引適用三天假期，或是連周末也適用，都還要在討論。

祁文中說，清明連假後，政府查覺到控制人潮重要性，是防疫上最大挑戰。我國第一波防疫是針對大陸，第二波是歐美，第三波是在外台胞回來，現在是第四波。經過上次連假人潮，疫情是否有所變化備受外界關心，不希望再有和清明連假一樣狀況。他說，問題出在民眾開始針對防疫鬆懈，而不在於景點該不該去，而是要遵守指揮中心訂定的防疫措施，如社交距離。

祁文中說，針對連續假期出遊的狀況，政府部門都要動起來做風險管控，大致上營建所、交通部問題都不大，主要問題是經濟部，像夜市、商圈就涉及一邊走一邊吃，會拿下口罩，還有要如何消毒，這些都是要克服狀況。