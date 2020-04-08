列10項工作其一為假 太空中心強調沒做過火箭

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
我國人造衛星福衛七號日前委託美國火箭公司，於美國發射。圖／取自國家太空中心臉書粉絲專頁
我國人造衛星福衛七號日前委託美國火箭公司，於美國發射。圖／取自國家太空中心臉書粉絲專頁

臉書這幾天流行列10項工作，其中一項是假的，要網友猜測。國家太空中心官方粉絲專頁也跟風，列出10項曾執行的業務，並表示當中第七項「火箭日常保養」是假的。太空中心說，台灣沒做過可以載衛星入軌的火箭，目前發射的人造衛星，都是委託國外火箭公司發射。

台灣尚無火箭產業，近年成立的晉陞是我國第一間民營火箭公司，日前欲發射火箭受阻。太空中心表示，國內頂多只發展過「探空火箭」，探空火箭的探測範圍約在50公里到300公里。火箭壽命很短，載著儀器飛上天，趁著火箭身在高空的10幾分鐘打開儀器、回傳量測數據，然後落下，不再重複使用。

除了與火箭有關的業務是假的，太空中心在臉書上列出九項真正執行過的任務，包括出漫畫書、賣衛星照片、辦音樂會、把衛星搬到山上做實驗、 聯合四所大學開辦太空學程、提供大氣資料給中央氣象局、觀測高空大氣閃電、研究地震前兆，以及舉辦讓選手實地控制ISS機器人的比賽。

太空中心近年陸續發射遙測衛星福衛五號、氣象衛星福衛七號，他們表示，賣衛星影像是太空中心主力業務之一；提供大氣資料給中央氣象局是福七的主要任務，就在今年3月，資料正式對國際開放。

有些網友留言猜測太空中心不曾把衛星搬到高山上做實驗，太空中心說，他們曾把立方衛星搬上山，它是一個單位為1U（長、寬、高都是10公分）、體積小巧可愛的衛星，可直接帶到高山做遠距離的通訊測試。

太空中心也曾觀測高空大氣閃電，福二上就有個「高空大氣閃電影像儀（ISUAL）」，據10年來的統計，ISUAL觀測到的發光事件中，八成是淘氣精靈，二成是紅色精靈和暈盤。他們也曾研究地震前兆，福一、福三、福五、福七上都有量測電離層的儀器，供科學家根據這些資料，研究地震與電離層濃度變化的關係。

太空中心強調自己也曾出過漫畫書，書名為「來自第8蟲洞的訪客」，談福衛二號協助外星人找異次元通行板，經過這樣那樣的過程，終於送外星人安全回家。除了漫畫，太空中心也出版過衛星影像攝影集、童書繪本、青春校園冒險小說，推廣太空科普知識。

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