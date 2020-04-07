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集遊法多項違憲 時力提案要民權

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
黨團總召邱顯智（右2）表示，現行集遊法有多項條文被大法官認定違憲，尤其需要事前許可是非常落後的制度。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
黨團總召邱顯智（右2）表示，現行集遊法有多項條文被大法官認定違憲，尤其需要事前許可是非常落後的制度。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

有鑑於現行集會遊行相關法治仍不完備，有侵害人權之虞，時代力量黨團7日宣布，將提案修正《集會遊行法》弊病，包括將許可制改為報備制、刪除禁制區、廢除命令解散制度、執法人員應主動表明身份等。立委陳椒華強調，希望這會期能盡速通過，也呼籲蔡英文總統兌現承諾，守護人民的集會及言論自由。

民進黨政府應守諾

「今天是世界言論自由日，時代力量向台灣民主運動先驅致敬。」黨團總召邱顯智表示，現行集遊法有多項條文被大法官認定違憲，尤其需要事前許可是非常落後的制度，時力過去多次提案修法，提案變更討論議程多達26次，但依舊無法完成修法，希望第10屆會期能盡速完成修法。

「蔡總統妳跳票了！」陳椒華說，《集會遊行法》已經侵害到人權，2008年的蔡英文曾說未來民進黨無論在野在朝，要終止濫權跟行政暴力，但是民進黨執政後，前高雄市長陳菊面對民眾陳抗，警察甚至懶得舉牌、直接抬走移送。她呼籲民進黨政府跟蔡總統要兌現承諾，這是台灣要實現民主國家，政府所應該給的保障。

立委王婉諭表示，《集會遊行法》應該是保障而非限制人民權利，許可制應該改成志願報備制，並且要廢除禁制區的限制以及命令解散制度，也要刪除特別刑罰，並明訂執法人員應主動表明身份的義務。在現行法令裡已經有的相關條文，不需要在集遊法再加強限制。

防止執法人員濫權

「想要主張警察濫權時，卻沒有相關法律可以保障人民權利？」台權會法務主任王曦主張，應該排除現行集遊法對人民集會遊行權利的限制，像兩公約第21條就有對人民集會遊行的保障。台灣社會已經民主化30年，但台權會去年底在高雄火車站替反送中同學申請集會，卻沒辦法拿到相關文件來通過許可制。

王曦表示，禁制區是2016年修法最大的爭執點，對於距離的限制沒有太大改進，應該要全面廢止禁制區，這不代表機關沒辦法管控進出人員，反倒因為執法人員推進過多，沒辦法讓集會人群好好表達訴求，讓人民看見議題。警察需要能夠被識別，不能讓警察覺得揍人沒關係，覺得自己可以卸責，希望這次修法能夠通過。

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集會遊行 警察 民進黨

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