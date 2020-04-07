環團：水保計畫資訊及審查應公開

爭議多時的陽明山保變住6之6開發案，遭質疑公務員涉嫌圖利，草率通過水保計畫；高雄馬頭山廢棄物掩埋廠，也遭居民質疑，業者疑提供錯誤地下水位資訊，恐危及居民安全。環保團體呼籲，行政院長蘇貞昌應盡速修法，讓「水土保持計畫」資訊公開，審查也應有公民參與。

環保團體與民進黨立委劉建國、時代力量立委陳椒華今天共同舉行「水土保持計畫資訊公開、並公民參與審查」記者會。

綠色消費者基金會秘書長方儉提到，以陽明山保變住6之6案爭議為例，1996年通過的環評挖填土方25萬立方公尺，到1999年水保計畫審查卻增加兩倍為48萬立方公尺，2007年又增加至58萬，正因水保計畫資料未公開，導致一連串錯誤引發爭議。

高雄馬頭山自然人文協會會長黃惠敏也提到，業者規劃的馬頭山廢棄物掩埋場高度達100公尺，當初環評就有委員曾質疑「是否造山？」甚至業者的環評說明書，掩埋場場址竟沒有常態性地下水位，居民擔心，這樣的錯誤資訊，未來開發恐影響邊坡穩定，危及居民安全。

台灣牛角坡自然人文協會秘書長吳惠梅也提到，當初高鐵開挖時就已造成山鼻山等水資源流失，結果就是良田變成荒地，希望未來水保計畫審查應該公開，並開放公民參與，不要再讓這樣的錯誤重演。

陳椒華提到，她今年二月就積極向蘇貞昌、農委會主委陳吉仲建議，水保計畫資訊與審查應該公開，當時也獲兩人支持，呼籲政院應落實承諾，若水保計畫公開審查、並應納公民參與，將減少審查錯誤的亂象。