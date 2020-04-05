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觀光局長下台他暫代 張錫聰：一周內提出機場規範

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
觀光局代理局長張錫聰。本報資料照片
觀光局代理局長張錫聰。本報資料照片

交通部觀光局機場人員確診新冠肺炎，也讓「接待」風波持續延燒。交通部長林佳龍今受訪表示，觀光局長周永暉自請處分，經過調查予以調職，調回交通部擔任參事，由副局長張錫聰代理局長。消息一出，不只旅行業感到突然，張錫聰說，他也是中午12時左右接到指示，會盡力而為，針對機場染疫風波，會在一周內訂定相關規範。

張錫聰說，原則上當首長不在、副首長接受到代理指示，會遵照指示辦理，至於要代理多久，部長都會有考量。

張錫聰說，代理局長後首重防疫，現在觀光局業務以強化、穩住防疫跟紓困為首務，會把既有政策跟措施盡速辦理，有問題也會盡速調整。撥款要快，補助也要公平，至於如何拿捏還要研議。

他說，另外也會著重防疫旅館宣傳推廣，歡迎旅宿業加入，一方面協助疫情，讓疫情盡早趨緩，另一方面也幫助觀光盡早復甦。同時也會確保觀光產業的根不要斷，希望相關企業都可以維持，也不要裁員或是減薪。

至於機場染疫案，張錫聰說，一方面要加強整體提升防疫意識，第二個要讓未來機場接待注意不再有公器私用現象，會在一周內訂定規範，跟公務無關不要再動用相關接待，就行政上需要改革、改善的地方來做約束和檢討。

機場 觀光局 疫情

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