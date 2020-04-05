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聯合報一周大事3/29~4/4

聯合報 / 綜合報導
警方會同衛生局人員在墾丁大街上宣導民眾要保持社交距離。記者劉學聖／攝影
警方會同衛生局人員在墾丁大街上宣導民眾要保持社交距離。記者劉學聖／攝影

國內

3月30日：行政院前院長郝柏村因年事已高，造成多重器官衰竭，於三軍總醫院辭世，享嵩壽101歲。

4月1日：中央疫情指揮中心公布「社交距離注意事項」，建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺距離，若雙方正確戴口罩，則可豁免社交距離。

2日：行政院拍板「一兆救台灣」紓困措施，宣布將投入1.05兆元紓困，盼達到「企業不能倒、就業不能失、物流不能停、金流不能斷」的目標。

國外

3月29日：日本喜劇王、人稱「怪叔叔」的藝人志村健日前被醫生確診新冠肺炎住院治療病逝，享壽70歲。志村健也是日本演藝圈確診新冠肺炎首例。

4月2日：美國就業市場遭新冠肺炎無情摧殘，最新數據顯示，上周664萬人初次申請失業給付，較前一周人數倍增，連兩周創近代最糟紀錄，直逼金融海嘯後累積多月才達到的失業水準。

4日：世界衛生組織宣布2019新型冠狀病毒疫情已在全球確診逾百萬病例，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃示警，對經濟衝擊將大於2008年時的金融海嘯。

新冠肺炎 社交距離 金融海嘯 行政院 疫情

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