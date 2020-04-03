【重磅快評】中央防疫雙標 讓「時中好棒棒」破功？

清明連假第一天，雪隧從清晨就開始塞車，ㄧ路塞到通往花蓮的蘇花改，不只花東住房率達到8成，墾丁更是滿房，被悶壞的民眾擠滿各風景區、飯店。同時間，昨天下午疫情指揮中心公布台灣新增10例新冠肺炎確診病例，這樣的數字雖非新高，但在其中2例本土病例中，卻有一名沒有旅遊史、不知感染源的社區保全，再次大力敲響社區傳播的警鐘。

如果把各地民眾瘋風景區、瘋飯店的畫面，跟疫情指揮中心記者會分割畫面放在一起，ㄧ定會以爲是平行時空，讓人感覺錯亂，到底哪一個才是真的台灣？

在清明連假前，從各風景區周邊久違的高訂房率，讓很多醫界及防疫專家就擔心，大批群聚出遊、南來北往的民眾，會使得連假結束後的疫情大爆發。當年SARS期間，和平醫院封院、社區感染就是在清明連假過後。

因此在網路及媒體就開始有人溫情喊話，在大家開心出遊的同時，不要忘了在疫情指揮中心坐陣的阿中部長，別讓守了70天的防疫破了功。但問題是，大家會放心地趴趴走、失去戒心，不就是從國家通訊社到網路，ㄧ片型塑「時中好棒棒」、「台灣很安全世界第一」的氛圍下衍生的嗎？

但台灣真是這麼安全嗎？3月中以來，大批歐美留學生、旅客回台，從1月到3月底，境外移入確診者第一名是美國62人、英國59人，中國大陸只有11人。然而，中央卻沒有採取對武漢包機回台旅客一般採取集中隔離檢疫，也沒有進行機場普篩，只針對明顯有症狀者檢驗，明顯雙重標準。這也導致地方政府民政系統居家檢疫瀕臨崩盤，光是台北市居家隔離檢疫就高達一萬多人，能否有效管理已是問題，就算他們都乖乖待在家，都已傳出數起感染家人案例，何況還有人不時違反禁令外出，都成為社區傳播的未爆彈。

台北市長柯文哲才會疾呼，中央不要再放人回來，現在從紐約回來的可能比武漢回來危險。面對愈來愈多的境外確診者，包括前疾管局長蘇益仁等多位防疫專家都呼籲應該實施入境者全面普篩，不要讓無症狀的確診者進入社區。

或許因為一開始從歐美回來的人數太多，機場普篩與集中隔離檢疫的能量不夠，但現在每天從歐美回來的人已降到一、兩千人，應該已有足夠的檢驗能量與人力。但不論是專家或地方政府建議的集中檢疫及入境者機場普篩，都遭到指揮中心拒絕。陳時中拒絕普篩的理由是，這會讓偽陰性的人到處趴趴走，既浪費資源也會降低民眾警戒心。但有人就懷疑，中央不進行機場普篩，是因為擔心ㄧ旦普篩就會讓確診數大增，無法再維持目前「防疫好棒棒」的假象。

所以，不要怪開心出遊的民眾不懂珍惜阿中部長及醫護人員的苦心了，真的會讓防疫破功的不是他們，而是中央充滿政治算計與表面文章的防疫標準。