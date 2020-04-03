快訊

觀光局主秘兒喝咖啡害2人染疫 林佳龍：局長周永暉已自請處分

洩密救子弟兵有罪 羅斯福號求救艦長遭美軍撤職

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】中央防疫雙標 讓「時中好棒棒」破功？

聯合報 / 主筆室
台北市政府希望自歐美返台者集中檢疫，因北市居家檢疫人數逾萬，實在吃不消。圖為桃園機場發燒篩檢站前大排長龍準備填寫健康聲明卡。圖／聯合報系資料照片
台北市政府希望自歐美返台者集中檢疫，因北市居家檢疫人數逾萬，實在吃不消。圖為桃園機場發燒篩檢站前大排長龍準備填寫健康聲明卡。圖／聯合報系資料照片

清明連假第一天，雪隧從清晨就開始塞車，ㄧ路塞到通往花蓮的蘇花改，不只花東住房率達到8成，墾丁更是滿房，被悶壞的民眾擠滿各風景區、飯店。同時間，昨天下午疫情指揮中心公布台灣新增10例新冠肺炎確診病例，這樣的數字雖非新高，但在其中2例本土病例中，卻有一名沒有旅遊史、不知感染源的社區保全，再次大力敲響社區傳播的警鐘。

如果把各地民眾瘋風景區、瘋飯店的畫面，跟疫情指揮中心記者會分割畫面放在一起，ㄧ定會以爲是平行時空，讓人感覺錯亂，到底哪一個才是真的台灣？

在清明連假前，從各風景區周邊久違的高訂房率，讓很多醫界及防疫專家就擔心，大批群聚出遊、南來北往的民眾，會使得連假結束後的疫情大爆發。當年SARS期間，和平醫院封院、社區感染就是在清明連假過後。

因此在網路及媒體就開始有人溫情喊話，在大家開心出遊的同時，不要忘了在疫情指揮中心坐陣的阿中部長，別讓守了70天的防疫破了功。但問題是，大家會放心地趴趴走、失去戒心，不就是從國家通訊社到網路，ㄧ片型塑「時中好棒棒」、「台灣很安全世界第一」的氛圍下衍生的嗎？

但台灣真是這麼安全嗎？3月中以來，大批歐美留學生、旅客回台，從1月到3月底，境外移入確診者第一名是美國62人、英國59人，中國大陸只有11人。然而，中央卻沒有採取對武漢包機回台旅客一般採取集中隔離檢疫，也沒有進行機場普篩，只針對明顯有症狀者檢驗，明顯雙重標準。這也導致地方政府民政系統居家檢疫瀕臨崩盤，光是台北市居家隔離檢疫就高達一萬多人，能否有效管理已是問題，就算他們都乖乖待在家，都已傳出數起感染家人案例，何況還有人不時違反禁令外出，都成為社區傳播的未爆彈。

台北市長柯文哲才會疾呼，中央不要再放人回來，現在從紐約回來的可能比武漢回來危險。面對愈來愈多的境外確診者，包括前疾管局長蘇益仁等多位防疫專家都呼籲應該實施入境者全面普篩，不要讓無症狀的確診者進入社區。

或許因為一開始從歐美回來的人數太多，機場普篩與集中隔離檢疫的能量不夠，但現在每天從歐美回來的人已降到一、兩千人，應該已有足夠的檢驗能量與人力。但不論是專家或地方政府建議的集中檢疫及入境者機場普篩，都遭到指揮中心拒絕。陳時中拒絕普篩的理由是，這會讓偽陰性的人到處趴趴走，既浪費資源也會降低民眾警戒心。但有人就懷疑，中央不進行機場普篩，是因為擔心ㄧ旦普篩就會讓確診數大增，無法再維持目前「防疫好棒棒」的假象。

所以，不要怪開心出遊的民眾不懂珍惜阿中部長及醫護人員的苦心了，真的會讓防疫破功的不是他們，而是中央充滿政治算計與表面文章的防疫標準。

疫情 機場 連假

延伸閱讀

新北拍新住民7語防疫教學短片 還可轉傳給母國親朋

做防疫旅館旅宿業意願低 嘉義縣補助招募安心旅館

中央防疫雙重標準 讓「時中好棒棒」破功？

入境者有疑似症狀送檢疫所首日 母女措手不及

相關新聞

【重磅快評】中央防疫雙標 讓「時中好棒棒」破功？

清明連假第一天，雪隧從清晨就開始塞車，ㄧ路塞到通往花蓮的蘇花改，不只花東住房率達到8成，墾丁更是滿房，被悶壞的民眾擠滿各...

觀光局接待風波 林佳龍要查誰誤導

交通部觀光局爆發「接待」風波，餘波盪漾，交通部長林佳龍昨受訪說，後續究責重點在到底是誰提供不實資訊給中央流行疫情指揮中心，企圖隱匿、誤導甚至參與其間，交通部會查明是否涉及防疫相關法律及行政責任。指揮中心昨也主動公布當時「接待」足跡，全程接觸時間為一小時卅九分鐘。

觀光局桃機旅服中心遭網路霸凌 基層員工鳴不平

觀光局桃園機場旅客服務中心工作人員意外捲入防疫破口事件，1名已經離職的工作人員2日透露，過去所有工作人員戰戰兢兢做好自己...

醫護小心！部分新冠患者出現腦病變 比發燒咳嗽更早

紐約時報報導，全球各地的神經科醫師說，有一小群新冠肺炎病患出現腦損傷現象。

補助防疫旅館 每房每日1000元

因應國內居家檢疫與隔離人數遽增，為完善民眾使用防疫旅館的需求，降低社區感染風險。指揮官陳時中也表示，指揮中心也訂定「防疫...

機場染疫案交部要究責觀光局長 他近況曝光了

機場染疫案鬧得沸沸揚揚，對於觀光局長周永暉是否會列入下一波懲處名單，交通部長林佳龍昨天說，首長一定有監督不周之責，會進行...

新北運動服務不間斷 三重運動中心戶外快閃運動課 線上運動短片

新冠肺炎疫情不止，新北市政府超前部署，市長侯友宜之前就下令從3月20日起新北所有場館因應防疫，暫時關閉14天，雖然新北運動中心場館關門，但市府的運動服務不中斷，新北市政府推出線上運動短片，讓喜愛運動的

時代在改變 三個好青年新定義你符合嗎

3月29日是青年節，每年救國團選出的優秀青年代表都是各界關注焦點。隨著時代變遷，救國團主任葛永光表示，現代好青年應具備「夠獨立、好人品、有貢獻」三大條件，更期許好青年能不滿足於小確幸、有獨立價值觀，拉

救國團公佈109年青年獎章得主名單

救國團109年「青年獎章」得獎名單出爐，今年計有10位來自醫學、消防、法律、公益等不同領域的優秀青年獲得殊榮。3月27日星期五上午，救國團在劍潭青年活動中心舉辦109年《青年獎章》得主名單公佈記者會，

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診人數超過100萬例 逾5萬人喪命

影／救救義大利！奉獻半世紀義籍老神父淚求台灣救家鄉

案336女社區保全確診 陳時中：高度關注感染源不明個案

帛琉：防疫向世界求援 只有台灣來救

新增10例3腹瀉、1腹痛 醫師：腹瀉恐是轉重症指標

北部女保全染疫 同社區曾出國有症狀者將採檢

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。