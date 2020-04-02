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觀光局桃機旅服中心遭網路霸凌　基層員工鳴不平

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
觀光局桃園機場旅客服務中心工作人員染疫並波及家人，引發外界質疑，事後旅服中心遭到網路霸凌，打擊基層工作人員士氣。圖為桃園機場第1航廈入境大廳旅服中心櫃台。記者陳嘉寧／攝影
觀光局桃園機場旅客服務中心工作人員染疫並波及家人，引發外界質疑，事後旅服中心遭到網路霸凌，打擊基層工作人員士氣。圖為桃園機場第1航廈入境大廳旅服中心櫃台。記者陳嘉寧／攝影

觀光局桃園機場旅客服務中心工作人員意外捲入防疫破口事件，1名已經離職的工作人員2日透露，過去所有工作人員戰戰兢兢做好自己的工作，沒有功勞也有苦勞，辛勤累積的一點成果，只因單一事件全盤遭到外界扭曲，嚴重打擊士氣；網路上甚至出現霸凌語言，守本分的工作人員大吐苦水，不解外界為何要加諸這些難以承受之重，並呼籲停止網路霸凌。

這名已經離職的人士接到老同事訴苦，指旅服中心已經接到投書，指名桃機旅客服務中心應該設置座位區，提供免費茶水、咖啡等服務，讓旅客憑護照領取，才是真正「對等」服務旅客。

這名離職人士表示，桃機旅客服務中心主要是接待外籍旅客，外籍旅客一下飛機馬上可以獲得諮詢服務，取得旅遊、住宿等觀光客需要的資訊，也幫忙解決來台旅客疑難問題，建立旅客入境台灣的良好第一印象。如果本國籍的旅客有需要，也當然會提供服務。

旅服中心除了具備公務人員任用資格的公務員外，多數工作人員是以約聘雇方式進用，薪水並不高，約聘雇人員許多在國外取得學位後返國服務，全部具備外語專長，除了英語、日語等較常使用外語，也有德語、韓語、西班牙語等外語專長。英語必須具備多益750分以上成績，日語也必須達到1級，成員都屬一時之選，憑著工作熱誠站在國門第1線服務。

不過在桃機接待外賓有相當的風險，這名人士透露，這次也不是旅服中心人員首次隔離。早在春節期間，為了協助大陸團在規定期限內離開台灣，春節假期中旅服中心就提早召回休假中的工作人員，配合衛福部疾病管制署在2航廈停車場，從清晨3時開始冒著寒風，引導大陸旅行團團員逐一通過發燒篩檢站，旅客沒有發燒症狀才能進到出境大廳辦登機報到手續。

春節期間出境人潮多，為了不讓一般旅客有密切接觸風險，旅服中心派遣2位工作人員全程陪同大陸團通關後持續到登機門，監管大陸旅客不要隨意走動。後來這團大陸旅客返抵上海發現確診個案，當時中央流行疫情指揮中心還沒有公告居家隔離措施，旅服中心超前部署，讓2位服勤同仁在家自主健康管理超過10天以上，所幸後來確認沒有受到感染。

這名人士強調，事件發生後除了旅服中心工作人員染疫，還波及年幼小孩，大家都很心疼也不捨；旅服中心有密切接觸的人，目前都依照疾管署的規定居家隔離中。期盼外界責難旅服中心工作人員此次輕忽疫情造成破口的疏失外，也能替旅服中心基層工作人員加油打氣，一起挺過這次風暴，繼續為台灣觀光發展打拼。

觀光局桃園機場旅客服務中心工作人員染疫並波及家人，引發外界質疑，事後旅服中心遭到網路霸凌，打擊基層工作人員士氣。圖為桃園機場第1航廈入境大廳旅服中心櫃台。記者陳嘉寧／攝影
觀光局桃園機場旅客服務中心工作人員染疫並波及家人，引發外界質疑，事後旅服中心遭到網路霸凌，打擊基層工作人員士氣。圖為桃園機場第1航廈入境大廳旅服中心櫃台。記者陳嘉寧／攝影

桃機

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