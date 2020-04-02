醫護小心！部分新冠患者出現腦病變 比發燒咳嗽更早

紐約時報報導，全球各地的神經科醫師說，有一小群新冠肺炎病患出現腦損傷現象。

發燒、咳嗽和呼吸困難是典型的感染症狀，但有些患者顯現精神狀態改變，或腦病變（這是一種可能有許多潛在病因的腦部疾病或功能障礙的統稱），以及其他嚴重問題。這些神經系統症候群伴隨其他異常狀況，例如嗅覺和味覺失靈，以及心臟病。

3月初，佛州一名74歲男子被送進急診室，他當時咳嗽發燒，但X光片排除肺炎，所以未被醫院收治。隔天，他高燒不退，家屬又送他就診，這時他呼吸困難，但已喪失說話的能力，沒法告訴醫生他的名字或解釋問題所在。

這名患有慢性肺部疾病和帕金森症的病患，四肢抽搐，明顯是痙攣，後來檢測證明他感染了新冠肺炎。

底特律醫師31日通報另一個令人擔心的案例，一名罹患新冠肺炎的50多歲航空公司女員工，意識混亂並抱怨頭痛。她能自報姓名，但其他的事都說不清楚。腦部掃瞄發現數個部位水腫發炎，還有幾個較小區域的腦細胞已經死亡。

醫師將此診斷為「急性壞死性腦病變」（acute necrotizing encephalopathy），是流感和其他病毒感染的罕見併發症。

義大利和世界其他地區的醫生先前也通報過類似案例，新冠肺炎患者中風、抽搐、有類似腦炎的症狀和血栓，以及四肢末端覺得刺痛或麻木的「肢端感覺異常」。某些案例裡，患者出現精神錯亂的時間甚至早於發燒和呼吸道症狀。

專家警告，入院病患可能因為四肢抽搐而急需照護，但醫護人員要能意識到，這些可能是新冠肺炎患者，醫護人員必須採取防護措施別讓自己被感染。