桃園機場首日量測體溫 1送機民眾發燒遭拒入

桃園機場從1日起執行進入航廈及出境安檢線前全面量測體溫，至1日中午為止，26個量測點攔截到1名送機民眾體溫過高，現場工作人員依照相關作業程序，勸阻民眾返家休息，禁止進入航廈。

桃園機場公司將兩座航廈原本63個出入口，封閉43個，保留20個出入口讓旅客、接送機民眾、工作人員出入，在這20個出入口設置紅外線熱顯像儀或額溫槍等設備，全面量測體溫。另外進出空側的通道，也僅保留6個出入口，全面量測地勤工作人員的體溫，做到空側、陸側進出都滴水不漏。

桃園機場公司指出，首日量測體溫，僅1名送機民眾體溫超過攝氏37點5度，工作人員依規定拒絕對方進入航廈。機場工作人員部分，從疫情初始各單位就執行自主健康管理，每天量測體溫並記錄，1日沒有工作人員遭到禁止進入。

桃園機場公司也表示，為確保航廈內空間安全無虞，動員600多名清潔人員全天24小時投入消毒勤務，對旅客頻繁接觸之設施設備、地面、台面、垃圾桶及廁所加強清潔與消毒，尤其對於入境旅客經過動線的地面，於旅客下機通過後，即刻拖拭消毒。

桃園機場內外的公共設施，每日至少7次消毒清掃，廁所依地點區分員工及旅客使用，旅客使用離開後立即執行消毒。防疫專車等候區座椅，每小時擦拭消毒。其他公共空間包含各辦公及營業區域，加強空調換氣率、廣設酒精及清潔消毒設備於主要通道、電梯口、入出口及廁所等，以維護機場航廈內外工作同仁及旅客的健康。