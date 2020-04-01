快訊

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

桃園機場首日量測體溫 1送機民眾發燒遭拒入

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場1日起全面量測體溫，體溫超過攝氏37點5度禁止進入航廈。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場1日起全面量測體溫，體溫超過攝氏37點5度禁止進入航廈。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場從1日起執行進入航廈及出境安檢線前全面量測體溫，至1日中午為止，26個量測點攔截到1名送機民眾體溫過高，現場工作人員依照相關作業程序，勸阻民眾返家休息，禁止進入航廈。

桃園機場公司將兩座航廈原本63個出入口，封閉43個，保留20個出入口讓旅客、接送機民眾、工作人員出入，在這20個出入口設置紅外線熱顯像儀或額溫槍等設備，全面量測體溫。另外進出空側的通道，也僅保留6個出入口，全面量測地勤工作人員的體溫，做到空側、陸側進出都滴水不漏。

桃園機場公司指出，首日量測體溫，僅1名送機民眾體溫超過攝氏37點5度，工作人員依規定拒絕對方進入航廈。機場工作人員部分，從疫情初始各單位就執行自主健康管理，每天量測體溫並記錄，1日沒有工作人員遭到禁止進入。

桃園機場公司也表示，為確保航廈內空間安全無虞，動員600多名清潔人員全天24小時投入消毒勤務，對旅客頻繁接觸之設施設備、地面、台面、垃圾桶及廁所加強清潔與消毒，尤其對於入境旅客經過動線的地面，於旅客下機通過後，即刻拖拭消毒。

桃園機場內外的公共設施，每日至少7次消毒清掃，廁所依地點區分員工及旅客使用，旅客使用離開後立即執行消毒。防疫專車等候區座椅，每小時擦拭消毒。其他公共空間包含各辦公及營業區域，加強空調換氣率、廣設酒精及清潔消毒設備於主要通道、電梯口、入出口及廁所等，以維護機場航廈內外工作同仁及旅客的健康。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

桃園機場量體溫首日 1名送機旅客體溫過高遭禁入

量販業者防疫升級 祭社交距離可拋式手套

配合防疫政策 桃園國際機場社交距離整備完成

影／苗栗縣防疫消毒大隊成立 縣內公共場域大消毒

相關新聞

柔性勸說於事無補 新北呼籲：強制民眾戴口罩搭車

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，「社交距離注意事項」分成分柔性勸說、強制處分2階段實施，新北交通局鍾鳴時則指出，...

醫護嘆防護拮据 指揮中心籲醫院：現在是戰爭，勿囤！

衛福部粉絲專頁日前公布一張照片，兩位人員穿著俗稱兔寶寶裝的全身式防護衣，在沖洗遊覽車。本報接獲醫護人員和實驗室人員反應，...

口罩供應仍不足 政府的話怎麼聽？

口罩日產量持續增加，宣稱即將日產1,500萬片，甚至總統蔡英文宣布要用1,000萬片口罩援外。但人民還在苦苦排隊、基層口罩需求量依然不足，甚至第一線醫護也有口罩缺口，凡此都影響防疫。到底台灣的口罩算不算夠用？政府應該給個說法。

遏阻口罩亂丟 環保署宣布最低罰鍰翻倍為3600元

新冠肺炎疫情持續延燒，幾乎「人口一罩」，但許多民眾亂丟口罩，外界擔憂帶有病毒、細菌的口罩隨意棄置在社區恐成防疫漏洞，環保...

寄口罩給國外親人 5千美元以下免報關

目前國內口罩每日產能可達 1200 萬片，為照顧在國外工作或就業的國人，中央流行疫情指揮中心宣布自 4 月 9 日起，開...

台鐵量溫首日汐科「排隊沒盡頭」 交部秒設紅外線測溫

交通部昨宣布所有交通場站今起全面量體溫，若超過37.5度將拒載、拒絕進入，並要求乘客戴口罩。實施首日，台鐵新北市汐科車站...

他曝口罩那週可買12片 網友一看算法傻眼嗆：亂解讀

中央流行疫情指揮中心公布4月9日起，每人可以購買9片口罩，不過就有網友問，9日當天是否「重新計算天數」變成當週能購買12片，對此網友則出面反駁表示規則不變，也有網友嗆不要亂解讀。

醫護花花臉 獲捐防護敷料

醫護人員防疫期間長時配戴護目鏡、N95或醫用口罩，鼻骨及兩側顴骨甚或耳背出現傷口及皮膚壓痕，造成花花臉，身心俱疲，一家敷...

影／今起未戴口罩不得搭大眾運輸！交通部：不戴就開罰

清明連假即將到來，為防堵肺炎疫情持續在台擴散，交通部宣布從今天4月1日起將會在台鐵、高鐵、國道客運等開始強制實施量體溫、...

台鐵戴罩量溫首日 汐科排長龍：看不到盡頭

交通部昨宣布所有交通場站、郵局今天起全面量體溫，若超過37.5度將拒載、拒絕進入，並要求乘客戴口罩。今天實施首日，台鐵局新北市汐科車站因未採用紅外線體溫量測儀，而是派員用額溫槍來量測，上班尖峰時刻排隊人潮多，乘客直呼「看不到人潮的盡頭」。

症狀跟典型流感不同…去年底狂咳 難道就是新冠作祟？

美國各城市新冠病炎確診案例不斷飆升之際，某些在這個冬天曾經感冒的民眾，不禁以事後諸葛角度回想，去年11月、12月間曾經狂咳持續一陣子，難道就是新冠病毒作祟？

郵局全面量體溫 民眾有怨言但都配合

今天郵局全面量測體首日，一早8點多，北門郵局志工跟警衛就在門口「備戰」，對進入郵局的民眾進行額溫量測，不過，因尚不熟悉額溫槍操作，量測過程有些微「卡卡」，導致民眾在門口等候時間拉長，但整體秩序良好。

熱門新聞

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

清明連假天氣看這！吳德榮：明晨降雨趨明顯 範圍擴大

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

胸塌頭髮亂 新娘控：花19800請新秘 人生大事搞砸了

為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

處女毛很多、水瓶撿到槍！最「難聊」星座TOP5 你上榜了嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。