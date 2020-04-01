補助防疫旅館 每房每日1000元

因應國內居家檢疫與隔離人數遽增，為完善民眾使用防疫旅館的需求，降低社區感染風險。指揮官陳時中也表示，指揮中心也訂定「防疫旅館設置指引」，以「1人1室」為原則；另外交通部觀光局也提出「安心防疫旅館」專案，給予每房每日新台幣1000元的補助。

指揮中心指出，為鼓勵各縣市合法旅宿業者加入「安心防疫旅宿」行列，觀光局今(109)年4月1日至 6月30日，獎助各縣市提供居家檢疫者入住之合法防疫旅宿，每房每日新台幣1,000元。合法旅宿業者經所轄縣市政府核可後，即能成為安心防疫旅宿，並應遵守觀光局、縣市政府及衛生福利部相關規範。

指揮中心進一步表示，為兼顧居家檢疫與隔離者的權益及國內防疫安全，防疫旅館的設置應以獨棟建築、動線分流且「1人1室」為原則；若入住者需照顧者陪同(例如親密接觸者無法自行照料生活)，照顧者以一人為限，在房間內應配戴口罩。旅館大門、櫃台、電梯及各樓層出入口等地點需設置消毒液設備，公共區域每天至少清潔一次；房間需可開窗通風，具獨立衛浴與空調設備，房內清潔由入住者自行打理，視聽娛樂設備遙控器或觸控面板應包膜保護，個人清潔用品或餐具則盡量使用一次性消耗品，以減少傳播風險。

此外，防疫旅館需保持門禁，嚴防不相干人士入內，而入住者活動範圍僅能以自己房間為限，未經許可不可任意進出。工作人員應有相關勤前教育，並於勤務期間全程使用口罩，避免與入住者有近距離接觸或交談；其餘消毒、廢棄物清理與相關人員健康管理細節，請參考指引建議事項。

指揮中心感謝國內旅宿業配合政府防疫政策，與各縣市政府共同協助提供居家檢疫或隔離者安心且方便的環境，降低社區傳播風險。指揮中心也呼籲各界給予願意投入防疫行列的旅宿業者鼓勵與肯定，為國內防疫共盡心力。