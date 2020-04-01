超前部署 民眾黨促機器人減輕醫護防疫負擔風險

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾黨立委高虹安呼籲，防疫視同作戰，政府必須超前部署，從國際院內感染病例發現，多是第一線照顧病患的醫護人員、清潔工、院內工作人員被感染，政府應針對高度接觸風險的醫療院所，加速建置智慧化科技，協助減輕醫療人力負擔。

高虹安提到，藥局的藥師協助賣口罩，政府也可運用科技推出口罩販賣機，解決藥師人力負擔。至於目前機器人在醫療院所的應用，一直存在主管機關不明問題，面對新科技的應用沒有機關願意負起責任，呼籲行政院應該扮演防疫領頭羊角色，整合衛福部、科技部、經濟部等相關單位，制定醫療科技規範。

民眾黨立委蔡壁如表示，目前各大醫院都陸續引進科技協助醫療，包括台大醫院就有遞送運輸機器人，協助運送開刀房器具準備及汙染廢棄物運送，節省運送時間，也降低交叉汙染風險；還有的醫院則是門口設置AI機器人，疫情期間就可以取代志工協助院內查詢。

蔡壁如說，過去大醫院有許多志工協助病患就醫，不過疫情期間，各大醫院盡量減少志工到院，這時候機器人就可以派上用場，銜接上這一階段的人力銜接，讓機器人與自動化科技可以協助醫療工作，蔡也強調，機器人不會取代醫護人員，醫療是科學也是藝術，是人與人的接觸，機器人與自動化設備，可以協助但無法取代醫護人員。

中華民國護理師護士公會理事長高靖秋表示，目前醫護人員只要接觸確診病患，就必須全副武裝穿防護衣，一旦穿上防護衣不能吃也不能尿，為了避免感染，都盡量讓醫護人員集中治療、接觸病患的時間越短越好。若有科技機器人的協助，量心跳、血壓等就可以交由科技處理，不僅縮短與病患的接觸，也可以將醫護人員省下來的時間，用在病人的身心照護上。

台灣智慧自動化與機器人協會理事陳招成也表示，台灣的機器人功能和智動化科技發展已臻成熟，但實際運用於醫療院所時，仍需視醫院環境和需求逐步導入客製化應用。醫療院所導入科技防疫設備所需預算龐大，若有政府支持，就可快速推動防疫科技到更多醫院，也可減輕醫療院所負擔。