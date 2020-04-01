觀光局染疫員工發聲明並道歉 「我感到絕望」

機場「接待」風波持續延燒，當事人交通部觀光局內勤主管和機場旅服中心張姓主任昨喊冤，指未涉嫌接待，只是舊識打招呼，還說確診旅服中心員工是主動協助。染疫員工朋友則替他抱屈。稍早，該染疫員工透過交通部代發822字聲明，他說，自己不認識內勤主管兒子，也沒有拍馬屁意圖，對於外界誤解感到絕望。他也向無辜遭波及的幼兒園師生及家長道歉。

●聲明全文：

我在交通部觀光局駐桃園機場的旅服中心工作約10年，之前都在櫃台服務旅客，因工作態度受到肯定，常被指派陪同歷任主任接送貴賓，直到去年8月轉內勤，直接負責統籌貴賓接待。在我職場生涯中，我自認奉公守法，也恪守職場倫理，長官的指示我都會盡力達成。

20日的接待絕不是如外界所言的主動而是基於工作職責所在必須協助主任的立場。中心主任是我的直屬長官，他很清楚我的工作職掌與工作態度，既然長官透露此訊息，我本於工作職責就會給予協助。協助主管是一直以來的工作模式。20 日的接待，我內心定調就是一個工作任務沒有其他想法。

我心並無大志，只求穩定工作生活，身體健康陪伴孩子成長 。倘若定調為由我「主動陪同」，有拍馬屁抱大腿的意圖， 會不會太過沉重？！

此外，媒體專訪時，曾稱我跟局裡長官兒子「認識很久，彼此好友」一事， 並非事實。事實上我從頭到尾都不認識對方，更無所謂「叔姪關係」。我要再次重申，我真的不認識局裡長官兒子。

我沉默好幾天，本來我對於不幸確診一事，沒有太多想法，因為這就是我的工作。而我也與中心主任相處融洽，他確實是一位照顧同仁的長官。但我得知我5歲幼兒也確診後，只要看到他幼小的身軀因我而受苦，在抽血與各項檢查時他驚恐的表情與絕望的哭喊聲，我內心就非常自責與不捨，加上外界輿論對我有所誤解，更讓我感到絕望、有苦難言。在此謝謝交通部的長官們，願意給我機會讓我為自己與我的孩子發聲。

最後我也要慎重對無辜遭波及的幼兒園師生及家長，表達最深地歉意。我身為人父，很能理解家長對孩子的擔憂，包括局裡長官對兒子的憂慮。所以，衷心希望包括我自己和小孩、以及觀光局長官的兒子在內，每位確診的國人，都能早日康復。今後，我也將專心治療，將心力放在自己與孩子的身 上，希望社會大眾將注意力放在防疫上面，期待大家一起打贏這場抗疫戰爭，天祐台灣！