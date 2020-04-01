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機場染疫案交部要究責觀光局長 他近況曝光了
機場染疫案鬧得沸沸揚揚，對於觀光局長周永暉是否會列入下一波懲處名單，交通部長林佳龍昨天說，首長一定有監督不周之責，會進行檢討。交通部政務次長黃玉霖今天說，周永暉在行政督導跟應變計畫上，的確第一時間都沒有做到位，會有行政責任。林佳龍有說要一併檢討，至於什麼時候有結果，要看調查結果，因為會有一定程序，如開人評會等，交部會尊重。
對於外界質疑第一時間林佳龍、政務次長王國材與觀光局副局長張錫聰都出面說明、處理，唯獨不見周永暉。觀光局說，周永暉考量上周有幾次與主秘近距離接觸，為避免任何意外發生，取消這兩天公開行程，且為確保今天開始施行分區辦公制度，召開之相關對內會議亦與同仁間保持適當距離，部分會議亦改為視訊或電話方式進行。
交通部觀光局派駐桃機的旅客服務中心30歲員工（案269）確診新冠肺炎後，其五歲的幼子也染疫。兩人感染源指向是曾「接待」也確診的觀光局主管兒子（案277），該名觀光局主管前天火速被交通部拔官。觀光局昨也召開考績會，將該名主管以及另一名張姓主管記一大過處分，全案送交通部核定。
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