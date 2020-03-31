全球願景、城市策略到企業實踐，台灣如何實現SDGs永續發展目標？

為了從政府治理、企業策略等面向實踐永續發展，「未來城市FutureCity@天下」與「CSR@天下」於三月20日舉辦「SDGs 2020國際論壇」，邀請跨國、在地企業代表與政府首長等12位講者，針對聯合國「永續發展目標」（Sustainable Develpoment Goals, SDGs），同台分享未來藍圖與實現路徑。

2015年，聯合國與193個國家同意在2030年前，完成17項永續發展目標，包含消除貧窮、促進性別平權、減緩氣候變遷等議題。

不只公部門從政策下手，零售業、金融業、電子產業等民間企業都紛紛投入。本次論壇，他們提出如何從本業核心出發，將抽象的永續目標轉為創新方案，迎上SDGs的浪潮。

「我們要『lead the change』，不要『led by change』！」2019年，資誠聯合會計師事務所發表《2019永續年鑑》，評比31個國家共2,686家企業，分析出越來越多企業以「SDGs」為永續主軸，並持續擴大影響力。

資誠永續發展服務公司總經理李宜樺舉例，廣告製作公司FINCH與全球著名食品商Mars合創「THE LION`S SHARE」基金會，號召主打動物的廣告商捐出部分支出，維護動物棲息地與保育計畫。

他統計，照明是全球用電大產業，昕諾飛希望在2020年實現碳中和的目標，包括運用再生能源、推出超高發電效率的節能照明商品、普及智慧聯網、實現自動化調光技術，並與城市或企業伙伴合作，藉此擴張節能版圖，並完成SDGs第7項目標「永續能源」。

此外，「光」還能照亮其他產業。包括開發「光配方」協助農業，運用科學管控病蟲害、調節生產時間，解決糧食供應問題。在城市內運用適合的燈光，則可實現以人為本的健康照明主張；甚至有效打造智慧道路、智慧城市，減少交通事故。

余泳濤認為，台灣與其他國家最大的不同在於，公私部門對SDGs有高度認同，有助於維繫國內外夥伴協作關係，發揮更大效益。

面對世界眾多難題，越來越多城市與企業不願坐困愁城，轉向規劃落實17項SDGs永續目標、甚至超前部署，一步步拼貼出2030的美好願景。

李宜樺同時期待，政府可運用公權力打造出台灣與國際連結的SDGs生態圈、導入外國夥伴，「距離實現SDGs只剩十年，慢慢前進已經不夠了，希望更多人一起投入！」

實現責任生產，讓顧客加入永續消費行列

在台灣推動SDGs，零售業也不落人後。

宜家家居（IKEA）集團董事凌思卓（Martin Lindstrom）分享，他們訂下了「對人類和地球有正面影響」的大方向，延續SDGs第12項目標「責任生產與永續消費」，從產品材質到設計端，打造出實惠又實用的綠色商品，並運用此方式鼓勵顧客加入永續生活的行列。

永續消費也能因地制宜，在台灣，IKEA將甘蔗纖維轉換為「ISTAD」保鮮袋系列的再生材料；珍珠奶茶塑膠杯也能再利用，變成人手一袋的經典藍色購物袋。

而台灣人常消費的家樂福則環繞著SDGs第2項目標「消除飢餓」與第12項目標「責任生產與永續消費」，主攻糧食生產與消費議題。

「全球的家樂福都有一個共同語言，就是『食物轉型』。」家樂福台灣區總經理王俊超以台灣為例，家樂福透過「續食計畫」與弱勢團體共享食物，一年可減少逾300噸食物浪費。

此外，台灣也是家樂福在亞洲第一個販售非籠飼雞蛋、許慶良單一乳源鮮奶的通路；同時，也上架生態有機田農產，藉以保護石虎與樹蛙棲地──透過通路曝光友善生產者的理念、消費者買單，進而形成正向循環。

從金融專業出發，擴張永續想像

而不少台灣金融業也從專業出發，跟緊永續腳步。

「企業存在的目的不只是創造經濟發展，還讓我們的生活更好，朝向這個目標，品牌也能永續。」玉山金控總經理黃男州說明，玉山是台灣首家宣布不再為燃煤火力電廠專案承作融資的金融業；同時發展零碳信用卡、協助顧客投資ESG優良的金融商品、鼓勵發行綠債，本著專業向各方拋磚引玉，實現永續金融。

不只從本業出發，渣打國際商業銀行總經理林遠棟以2003年就發動的「看得見的希望」行動做為主軸，為偏遠及貧窮地區的眼疾患者募款、提供免費手術，「幫他們打開眼界，或許就是翻轉他們未來的關鍵。」

「雖然眼睛看不見，但能力絕對不比任何一位明眼人差。」林遠棟直向SDGs第8項目標「促進經濟、確保每個人都有一份好工作」，渣打提供視障友善工作環境，邀請年輕人加入。

他以電銷小組成員「馬克」的故事舉例，雖然失明，但盡心服務顧客的態度大獲好評，最終擊敗全球八萬多位同事，奪下集團主席獎，成為渣打人的典範。

超前部署、促進國際合作，邁向2030的SDGs願景

不只金融業，不少產業也挑戰跨國與跨界合作，實現永續目標。

台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤以照明業為本，延伸出氣候行動、循環經濟、食品供應、健康福祉與資訊人身安全等五大目標。

「全文轉載自未來城市(全球願景、城市策略到企業實踐，台灣如何實現SDGs永續發展目標？｜SDGs2020國際論壇) ，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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